Palermo: convegno, mostra mercato e degustazioni a Marineo

Un progetto, finanziato dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, volto al recupero della tradizione agroalimentare della Sicilia, ed in particolare di quella connessa alla coltivazione e alla trasformazione dei grani antichi siciliani. Un evento che punta a far riscoprire e sostenere i grani antichi coltivati con metodi biologici che, purtroppo, sono poco conosciuti e non sempre di facile reperibilità. Una proposta realmente innovativa che prevede, in un unico contesto, un convegno e dei momenti formativi per artigiani (in particolare panettieri e dolciari), ma anche medici e agronomi. Una mostra mercato sarà, inoltre, visitabile il 25, il 26 e il 30 dicembre e il 5 e il 6 gennaio. Gli stand della mostra saranno allestiti nel suggestivo contesto del “Presepe Vivente Medievale”, rappresentato per la prima volta nel cinquecentesco Castello di Marineo. L’iniziativa è organizzata da un’associazione temporanea di scopo formata dal Cirf, ente di ricerca iscritto all’anagrafe del MIUR, dall’associazione di produttori Sicilia Bio, dal Comune di Marineo e dal “Mulino San Giuseppe”, questi ultimi mugnai dal 1952 e specializzati nell’attività molitoria e nella commercializzazione di farine e sottoprodotti della lavorazione da grani antichi siciliani e grani tradizionali.

«Con questa iniziativa – spiega il sindaco di Marineo, On. Franco Ribaudo – il nostro Comune intende promuovere concretamente ogni attività volta ad inserirsi nel più ampio programma di sviluppo sostenibile, per favorire il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico di Marineo. Da tempo la mia amministrazione ha mostrato una particolare sensibilità nella promozione dei sistemi agroalimentari del territorio afferenti il grano, le farine e i prodotti connessi, come il pane di Marineo e i nostri buccellati, tipici dolci natalizi. Grazie anche alle associazioni locali è stato, inoltre, creato un itinerario artistico-culturale che porterà a visitare le principali chiese, dove sono stati allestiti dei presepi, i musei Archeologico ed Etnoantropologico, monumenti e luoghi di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, a partire dal Castello Beccadelli dove quest’anno viene rappresentato per la prima volta nella storia della nostra comunità, un presepe vivente ad ambientazione medievale. Per una promozione completa del patrimonio artistico-storico-culturale e ambientale di Marineo e dintorni, va inoltre rilevato che contestualmente, durante tutto il periodo natalizio, si svolgeranno mirate manifestazioni artistiche e culturali di grande richiamo turistico, come mostre di arte contemporanea, concerti musicali, manifestazioni letterarie, recital e rappresentazioni teatrali».

«La mostra mercato multisettoriale proposta nell’ambito dell’iniziativa – dice il dott. Carlo Greco, agronomo, responsabile tecnico e scientifico del progetto – è inscindibilmente legata alla cura ed alla valorizzazione dei prodotti biologici siciliani e del nostro territorio, in cui più realtà imprenditoriali, operanti sia nel settore agroalimentare che artigianale, hanno la possibilità di esporre e promuovere le proprie produzioni all’interno dell’evento organizzato. La mostra “Mercati di Natale” prevede, infatti, la realizzazione di un evento della durata di diversi giorni in cui le aziende selezionate hanno la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare anche attraverso l’esposizione di arnesi ed utensili tipici per la realizzazione del prodotto realizzato e messo in mostra. L’evento organizzato a Marineo mira a realizzare e valorizzare l’aggregazione di filiera e la commercializzazione dei prodotti realizzati con i grani antichi siciliani regionali. Occorre promuovere l’immagine della Sicilia, non solo come meta turistica, ma presentando in modo eccellente le aziende siciliane nei vari settori e che operano nei piccoli comuni. La valorizzazione dei grani risiede nella ricerca di quelli antichi lasciati sino ad un recente passato nella memoria dei nostri avi, se non del tutto dimenticati da produttori così come dai fruitori finali, i consumatori».

Il primo appuntamento è con il convegno, nell’ambito del quale il Sindaco di Marineo On. Franco Ribaudo sottoscriverà l’adesione alla rete “BioSlow”, promossa da ItaliaBio e Cammini d’Europa, venerdì 14 dicembre, a partire dalle ore 9:30, con il seguente programma:

Il pane biologico da grani antichi siciliani

Ore 9,30 Welcome Coffee e Registrazione dei partecipanti

Ore 9,45 Apertura dei Lavori

Introduce e Modera il Dott. Carlo Greco, Responsabile Tecnico e Scientifico del Progetto PANBIO, grani antichi siciliani

Ore 10,00 Saluti Istituzionali

On. Franco Ribaudo, Sindaco del Comune di Marineo

On. Girolamo Turano, Assessore Regionale Attività Produttive

Dott. Paola Armato, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo

Prof. Salvatore Amato, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo

Ore10,30 Interventi Programmati

Prof. Luigi Stringi, Evoluzione genetica e tecnologica: effetti su composti salutistici e nutrizionali del grano

Dott. Giuseppe Disclafani, Grani antichi e salute: quali evidenze?

Ore 11,30 Tavola Rotonda

Dott. Antonino Barcia, Agronomo

Dott. Salvatore Ciulla, SiciliaBio

Dott. Salvatore Di Giorgio, Mulino San Giuseppe Chiusa Sclafani

Dott. Ignazio Garau, Italiabio e la rete BioSlow

Dott. Marcello Messeri, Presidente Gal Terre Normanne

Dott. Franco Vitali, Antropologo, “La Sacralità del pane”

Prevista la partecipazione straordinaria di Carmelo Trentacosti,

Executive Chef del Grand Hotel Villa Igiea Palermo

Ore 12,30 Visita del Castello.

Museo Etnoantropologico di Marineo e del Museo Archeologico della Valle dell’Eleuterio,

a cura del Dott. Nuccio Benanti, Antropologo

Ore 13,00 Degustazione di prodotti

Il Convegno è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie per 5,3 CFP e co-organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo che riconosce il conseguimento di 0,5 CFP.