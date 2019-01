Barcellona P. G.: “Dirty Dancing” compie 32 anni

Share 0 Share 0 Share

Il musical “Dirty Dancing” compie 32 anni e festeggia in Sicilia: unica data Barcellona P.G.

Sabato 26 gennaio lo show, con la supervisione della sceneggiatrice del celebre film Eleanor Bergstein,

aprirà la stagione del Teatro Mandanici. Un cast di 20 artisti e 50 brani live

Un Oscar, un Golden Globe, un Grammy sono solo alcuni dei premi assegnati a “Dirty Dancing”, uno dei musical più belli e amati dal grande pubblico internazionale, che oggi compie 32 anni: era il 1987 quando il compianto Patrick Swayze e Jennifer Gray interpretavano John e Frances “Baby” (da qui la celebre frase “Nessuno può mettere Baby in un angolo”) e sbancarono i botteghini con un successo planetario e oltre 40 milioni di copie vendute per la colonna sonora. E quella magica canzone “(I’ve had) The Time of My Life” non ha smesso mai di risuonare nelle nostre orecchie e nei nostri cuori e, grazie all’omonimo musical, prodotto in vari paesi (in Italia dal 2014, con record di incassi), oggi continua ad emozionare gli spettatori di allora come le nuove generazioni. Sarà la Sicilia e in particolare il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), unica tappa nell’isola, la location privilegiata in cui si terrà la celebrazione dell’importante anniversario con un grande show che inaugura la stagione teatrale del 2019: appuntamento sabato 26 gennaio (ore 21) per rivivere l’atmosfera degli anni ’60 con cinquanta canzoni memorabili.

Un cast di oltre venti artisti tra cantanti, attori, ballerini e musicisti sarano i protagonisti di “Dirty Dancing, the Classic Story on Stage”: performer capaci di emozionare e far scatenare la platea con pezzi dal vivo e coreografie indimenticabili, fedelmente riprese dalla versione cinematografica e con la speciale supervisione della sceneggiatrice della pellicola Eleanor Bergstein. Il regista Federico Bellone, maestro del genere, guiderà gli interpreti principali Gianluca Briganti (Johnny Castle), Vanessa Innocenti (Frances Baby Houseman), Sara Cipollitti (Penny) e Simone Pieroni (Dr. Jake Houseman, anche regista residente). Tra le firme “tecniche” quelle di Morris Faccin (regista associato), Gillian Bruce (coreografie), Roberto Comotti (scene), Valerio Tiberi (disegno luci), Armando Vertullo (audio), Matteo Luchinovich e Virginio Levrio (video e proiezioni), Marco Biesta e Marica D’Angelo (costumi). Nel cast anche: Serena De Giorgi, Tiziana Lambo, Mimmo Chianese, Edoardo Piacente, Russel Russel, Lorenzo Belviso, Giulia Sol, Renato Cortesi, Francesco Italiani, Sonia Lynn Jamieson, Davide Venier, Anna Foria, Chiara Allegro e Matteo Sala, pronti a cantare hit indimenticabili come “Hungry Eyes”, “Do You Love Me?”, “Hey! Baby” e “In the Still of the Night” e tante altre, per un totale di 28 brani nel primo atto e altri 21 nel secondo. La tappa sicilia è promossa da Euphonya Management di Dario Grasso, già organizzatore di numerosi appuntamenti di respiro nazionale. Info e prevendite su www.ticketone.it e www.tickettando.it.