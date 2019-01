Tribunale Enna: aste giudiziarie 24/1/19 n.7 – Nicosia, Pietraperzia

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 24/1/19 n.7

Sicilia > Enna > Nicosia – VIA ETTORE MAJORANA, SN

Esecuzioni civili 52/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 149.731,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

UNITA’ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, POSTA ALL’ULTIMO PIANO DI UN EDIFICIO A QUATTRO LIVELLI

Sicilia > Enna > Nicosia – VIA E. MAJORANA, SN

Esecuzioni civili 52/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 67.509,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

UNITA’ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, POSTA AL SECONDO PIANO DI UN EDIFICIO A QUATTRO LIVELLI

Sicilia > Enna > Nicosia – VIA E. MAJORANA, SN

Esecuzioni civili 52/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 181.789,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

UNITA’ IMMOBILIARE DESTINATA AD ATTIVITA’ ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, POSTA AL PIANO TERRA DI UN EDIFICIO A QUATTRO LIVELLI

Sicilia > Enna > Nicosia – VIA E. MAJORANA, SN

Esecuzioni civili 52/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 26.798,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

LOCALE COMPOSTO DA UNICO VANO AL PIANO TERRA

Sicilia > Enna > Nicosia – VIA E. MAJORANA, SN

Esecuzioni civili 52/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 1.029,00 €

Tipologia Terreno

APPEZZAMENTO DI TERRENO

Sicilia > Enna > Nicosia – contrada Magnana Sacramento

Esecuzioni civili 18/2006 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 202.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato urbano in Nicosia (EN) contrada Magnana Sacramento piano terra e primo con circostante corte di pertinenza, in catasto fabbricati al foglio 83 particella 696: • sub 1 bene comune non censibile pertinenza dei subalterni 2 e 3; • sub 2 piano terra, cat. c/2 classe 1^ cons. mq. 193 rendita € 209,32; • sub 3 piano primo, bene immobile in corso di costruzione;

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Via Zara snc

Esecuzioni civili 89/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/01/2019 17:00

Prezzo Base 76.800,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

3 Autorimesse a p.t., fg. 13, part. 397 sub 3, C/6, mq 40; fg. 13, part.395 sub 1, C/6, mq 22; fg. 395 sub 2, C/6, mq 16; Appartamento al 1° piano, fg. 13, part.397 sub 4 e 395 sub 3, A/3, vani 6,5; Appartamento con sole tamponature al 2° piano, fg. 13, part.397 sub 5 e 395 sub 4, cat. A/3, vani 6,5; Appartamento con sole tamponature al 3° piano, fg. 13, part.397 sub 6 e 395 sub 5, A/3, vani 6…





