Caltagirone: Concerto delle “Permute”

Rare sono le occasioni di poter assistere ad un’esibizione di due musicisti di così alto profilo. Quasi unica, l’opportunità di un doppio live. Dopo la sorprendente ed inattesa reunion dello scorso 2 dicembre a Catania, ecco due nuove occasioni per assistere ad un concerto de Le Permute, duo chitarristico che già oltre un decennio addietro aveva indotto clamore, apprezzamenti e grandi aspettative. Intraprese ottime carriere solistiche ed in altre formazioni, è quindi recentissima notizia il ritorno del duo composto da Davide Sciacca e Vittorio Verdi, con un repertorio operistico che così amplia ed arricchisce in fase esecutiva la alacre opera di riscoperta delle trascrizioni ed adattamenti di stralci d’opera per chitarra che già sta fruttando grande attenzione e consenso a Sciacca nel Regno Unito, sua terra d’adozione artistica (molteplici i suoi tours in terra britannica, ove è operativo anche in ambito accademico, con all’attivo anche due esibizioni per Sua Maestà la Regina Elisabetta II).

Si parte quindi domani, sabato 19 gennaio alle 20.30 nell’Auditorium dell’Istituto Musicale Pietro Vinci di Caltagirone, sito in via San Giovanni Bosco 32, con ingresso libero. L’esibizione del duo Sciacca – Verdi è uno degli eventi che testimoniano il grande fermento artistico e creativo che l’Istituto calatino sta vivendo nella stagione della Direzione di Joe Schittino, rinomato compositore di fama internazionale: si veda, ad ulteriore esempio, la recente mostra dedicata alla memoria del poeta e drammaturgo tedesco Klaus Rohleder.

E ad ingresso libero è anche il live del giorno successivo: domenica 20 gennaio alle 19.15 nel salone dell’ex Monastero delle Benedettine di Gela nell’ambito dell’85ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di cui è Presidente e Direttore Artistico il m° Crocifisso Ragona. Prestigiosa rassegna, ormai un punto fermo per i cultori della musica in Sicilia.

Cresce quindi l’attesa per una doppia esibizione che si annuncia memorabile e dal pubblico numeroso e qualificato. Di seguito, un’indicazione del programma ed il curriculum dei due performers.

Le Permute – Due Chitarre all’Opera

Mauro Giuliani – Introduzione, Tema e Variazioni op.130

Justin Holland – Scraps from Opera: Norma I

Mauro Giuliani – Ouverture del Pirata di Vincenzo Bellini

Justin Holland – Scraps from Opera: Sonnambula

Mauro Giuliani – Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Rossini

Justin Holland – Scraps from Opera: Norma II

Davide Sciacca – Ha conseguito il diploma in Chitarra con il massimo dei voti presso l’istituto musicale V. Bellini di Catania, perfezionandosi con il concertista Carlo Ambrosio. Completa gli studi conseguendo, nel 2010, il diploma accademico di secondo livello abilitante all’insegnamento dello strumento musicale e, nel 2012, il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali a indirizzo interpretativo-compositivo in Chitarra con il massimo dei voti e la lode presso l’istituto musicale V. Bellini di Caltanissetta sotto la guida del maestro Renato Pace con una tesi sulle opere per Oboe e Chitarra del compositore francese Napoleon Coste. Nel 2013 consegue brillantemente il Master di I livello in nuove Tecnologie applicate alla Musica presso il medesimo istituto. Nel 2015 ottiene il diploma accademico di secondo livello in Musica da Camera presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo. Nel Dicembre 2016 ha conseguito il prestigioso Master di secondo livello in esecuzione ed interpretazione della musica contemporanea presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del concertista di fama internazionale Arturo Tallini.

Ha seguito corsi di perfezionamento e d’interpretazione musicale con il pianista Andràs Schiff, i violinisti Augusto Vismara e Christophe Grube, l’oboista Stefano Vezzani, i chitarristi Giulio Tampalini, Aniello Desiderio, Giovanni Puddu, Costas Cotsiolis, Philippe Villa, Amanda Cook, Richard Jacobowsky, Linda Calzolaro e Nello Alessi.

E’ risultato vincitore di primi premi in più di trenta competizioni Nazionali ed internazionali, come solista o camerista. Nel corso degli anni i compositori Andrea Amici, Laurent Boutros, Roberto Cipollina, Francesco Santucci, Domenico Scaminante, Andrea Schiavo, Joe Schittino e Giuseppe Torrisi gli hanno dedicato composizioni originali.

E’ stato invitato a far parte della giuria di importanti concorsi nazionali ed internazionali di chitarra e musica da camera.

Ha al suo attivo numerosissimi concerti come chitarrista solista, in formazioni da camera e da solista con orchestra in teatri, associazioni culturali, università e comunità religiose. Nel 2009 si è esibito in qualità di solista nell’ambito del “Tuscia International Guitar Festival” e, successivamente, accompagnato dall’orchestra dell’Ersu di Catania. A partire dal 2014 ha ottenuto successi di pubblico e critica durante svariati tour in Inghilterra, Galles e Scozia nei quali si è esibito in qualità di solista e in duo con la violinista Marianatalia Ruscica. I concerti li hanno visti protagonisti in Sale prestigiose, Teatri, Chiese e, nell’agosto 2016 e 2017, hanno avuto l’onore di suonare per due volte alla presenza di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il Principe di Galles Carlo e la moglie Camilla, il Duca di Edimburgo Filippo, il Duca di Cambridge William e la moglie Kate, il Duca Edoardo e la Duchessa del Wessex e gli altri membri della Famiglia Reale Britannica.

Nel 2018 si è esibito per la prima volta negli Usa presso la Queens Library di New York City. Successivamente per la Ealing Guitar Society di Londra e la Liverpool Guitar Society. Nel mese di Ottobre dello stesso anno ha pubblicato, presso l’etichetta Farelive, il cd “Counter Irish Project” con il Controtenore Riccardo Angelo Strano. Accolto da critiche positive, il lavoro discografico presenta musiche di autori classici, quali Mauro Giuliani, Andrea Amici e arrangiamenti originali del duo.

In ambito teatrale ha collaborato con attori e registi quali Michele Placido, Guia Jelo e Ornella Giusto.

Ha accompagnato numerosi artisti locali come turnista e in rassegne quali “Sanremo Rock”, “Star Sprint”, “Tim Tour” e “Girofestival”, ha altresì partecipato a diverse sessioni di registrazione in studio. Si è esibito per le emittenti televisive Sky, Made in Liverpool, Tele D, Rei tv, Globus Television e la BBC Radio England.

E’ docente di Chitarra e Intavolature presso l’Istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta, di Chitarra Classica e Jazz presso l’Istituto Musicale P. Vinci di Caltagirone e di strumento musicale presso la scuola media “Musco” di Catania.

Vittorio Verdi – Nasce a Catania ed intraprende lo studio della chitarra, diplomandosi col massimo dei voti presso l’Istituto musicale V. Bellini di Catania, dove successivamente conseguirà anche il diploma accademico di secondo livello abilitante all’insegnamento dello strumento musicale. Si perfeziona sotto la guida del Maestro Carlo Ambrosio, del quale è stato allievo ed assistente. Sin da bambino, comprende il valore della musica come efficace strumento di comunicazione e, all’età di 6 anni, intraprende i primi studi musicali al pianoforte. Tuttavia, dopo qualche tempo, abbandona tali studi, dedicandosi al solo ascolto della migliore musica, che lo farà approdare poi alla sua vera passione: la chitarra.

Partecipa a diversi concorsi ed è due volte vincitore del primo premio al concorso musicale nazionale Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto; vincitore del primo premio al concorso nazionale Città di Pedara e del secondo premio al concorso internazionale F. Cilea di Castrovillari. Partecipa, in qualità di concertista e docente assistente, a diverse edizioni del Tuscia Guitar Festival, corso internazionale di perfezionamento per esecutori professionisti.

Si esibisce in diverse occasioni, sia da solista che in formazioni cameristiche, presso associazioni culturali, eventi privati, università, reti locali e comunità religiose.

Suona in diversi contesti informali anche all’estero, dove ha sempre suscitato l’entusiasmo e l’emozione di quanti l’abbiano ascoltato.

Attualmente, aggiornandosi di continuo e sperimentando nuove e stimolanti tecniche pedagogiche, insegna chitarra presso l’Istituto Comprensivo G. D’Annunzio di Motta Sant’Anastasia.