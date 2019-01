Tribunale Enna: aste giudiziarie 30/1/19 n.6 – Piazza Armerina, Enna, Pietraperzia

Share 0 Share 0 Share





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 30/1/19 n.8

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Ammiraglio La Marca

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 10:30

Prezzo Base 1.100.000,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

locale commerciale di mq. 1190 in catasto al foglio 132 part. 1096, bus 28 zona cens. 1, categ. D/8 con aree attigue distinte in catasto al foglio 132 partt. 1076 e 1097 e con relativi accessori, censiti in catasto al foglio 132 part. 1096 sub. 19, 28, 29, 30, 31 e 35

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Ammiraglio La Marca

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 10:30

Prezzo Base 17.000,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Garage, in catasto al foglio 132, part. 1096, sub. 58, zona cens. 1, ctg. C/8, classe 6, esteso mq. 29,00.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Ammiraglio La Marca

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 10:30

Prezzo Base 12.000,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Garage in catasto al foglio 132 part. 1096 sub 66 zona cens. 1 categ. C/8 classe 6

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Bellia Ingarronato

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 10:30

Prezzo Base 318.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Terreno esteso per 38.359 mq. in catasto al foglio 63, partt.9, 10 (soppressa oggi n.301 e 302) 11, 12, 13, 196, 198, 199,200,202,203 e 301; palazzina uffici in catasto al foglio 63 part. 302, corpo D, zona cens. 2 categ. D/7; tettoia automezzi in catasto al foglio 63 part. 302, corpo a1 zona cens. 2 categ. D/7; capannone magazzino in catasto al foglio 63 part. 302 corpo C zona cens. 2 categ. D…

Sicilia > Enna > Enna – VIA TIMPANARO n. 37

Esecuzioni civili 14/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 12:00

Prezzo Base 24.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato su due livelli sito in Enna in Via Timpanaro n. 37, P-T e Piano sottostante, identificato al fg. 39, p.lla 11894 sub 1 e 2, con ingresso da sottopassaggio pedonale, zona 1, ctg. A/4 e C/2, cl. 1 e 2, vani 3,5, superficie 39 mq. (complessiva 86,00 mq), rendita € 110,26 ed € 88,62, classe energetica G; l’immobile necessita di unificazione urbanistica e catastale, con destinazione d’us…

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Via Sant’Orsola 180/180A

Esecuzioni civili 1/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 30/01/2019 12:00

Prezzo Base 12.304,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

– appartamento al 1° piano di catastali 4,5 vani, censito N.C.E.U. di Pietraperzia al fg. 28, p.lla 219 sub 3, categ. A/3, classe 2, vani 4,5, rendita € 197,54; – magazzino esteso catastali 21 mq, …





