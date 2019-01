Palermo: Una MARINA DI LIBRI

Share 0 Share 0 Share

Anniversario speciale per UNA MARINA DI LIBRI che taglia il traguardo dei 10 anni. La kermesse dell’editoria indipendente, promossa dal consorzio Piazza Marina&Dintorni e dagli editori Navarra e Sellerio, rende pubblico il bando di concorso per partecipare all’edizione 2019 della manifestazione che si terrà all’Orto Botanico di Palermo dal 6 al 9 giugno.

“Il tema della decima edizione sarà ISOLA/ISOLE e abbiamo intenzione di trattarlo in tutte le sue declinazioni – racconta Piero Melati, direttore del festival – L’isola come luogo di approdo e punto di partenza del viaggio, l’isola come porto sul mare contaminato da tutte le culture, l’isola che si irradia nel mondo e lo riceve, l’isola come ribellione alla chiusura. E poi non solo Sicilia, ma tutte le isole del Mediterraneo. E poi ancora non solo sbocco sul mare, ma anche aree interne, le tante isole dentro un’isola. Nostra intenzione è di esaltare tutte le realtà più vivaci e combattive presenti nei territori, e dare loro voce, perché gli isolamenti si spezzino e si provi a trasformarli in una mappa comune”.

Il Festival Una Marina di Libri, che anche quest’anno trasformerà l’Orto Botanico in un grande giardino letterario, “coltiverà le nostre radici”, celebrando in questa decima edizione il cinquantenario della casa editrice Sellerio, il trentennale di Leonardo Sciascia, il ventennale di Francesco Carbone. E guarderà al futuro attraverso i nuovi libri che le case editrici presenteranno e anche negli appuntamenti animati dalle voci di scrittori, artisti, esperti. “Ci avvarremo, ancor più che nelle scorse edizioni, del supporto progettuale di tanti amici che ogni giorno, nel mondo della cultura e dell’informazione, ma anche nella vita di ogni giorno, combattono una battaglia perché intelligenza, cuore e bellezza non cedano il passo alla bruttura – conclude Melati – Una scommessa, questa, alla quale chiamiamo tutti a partecipare con la loro voce, senza pregiudizi, per confrontarsi apertamente. Da dieci anni è la sfida di Una Marina di Libri. Un po’ pionieri, un po’ pirati, non privi di limiti e di errori, ma ancora qui. Con la voglia, e tanta, di giocare la partita”.

Il nuovo bando per partecipare alla manifestazione è disponibile sul sito www.unamarinadilibri.it

Mariannagrillo@hotmail.it;

—

Adriana Falsone

339 6327451