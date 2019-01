Share 0 Share 0 Share 0

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 25 gennaio 2019

DECRETO 13 novembre 2018.

Nomina della commissione di esami di abilitazione

all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticovenatoria di Enna.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,

LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e

successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della

Regione”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme

sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle

dipendenze della Regione siciliana”;

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 “Regolamento

di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi

dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente

della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche

ed integrazioni ed attuazione dell’articolo 34 della legge

regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018, legge

di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 “Bilancio

di previsione della Regione siciliana per l’anno 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

Vista la delibera di Giunta n. 195 dell’11 maggio 2018,

che approva il documento tecnico di accompagnamento, il

bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di

entrata e di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della

fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”

e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l’abilitazione all’esercizio

venatorio;

Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. “b”, della

legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione

delle commissioni provinciali di esami di abilitazione

all’esercizio venatorio;

Visto l’art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97,

riguardante il rilascio dell’attestato d’idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 157/92,

previo superamento di apposito esame;

Visto l’art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97,

che attribuisce la competenza dell’accertamento dell’idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria

volontaria alle commissioni di esami di abilitazione

all’esercizio venatorio, integrate da un rappresentante

segnalato dall’associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale

della Regione o da altro dirigente delegato dall’Ispettore

dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 marzo 2018, con il

quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle

istanze relative alla designazione dei componenti delle

commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti

posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il proprio decreto n. 54 Gab del 30 luglio 2018,

con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di nomina a componente della commissione di esami;

Visto l’elenco, redatto per la provincia di Enna, riportante le generalità nonché i titoli posseduti dagli aspiranti

componenti delle commissioni, trasmesso dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale con nota prot. n.

14852 del 25 giugno 2018, nonché l’elenco trasmesso con

nota protocollo n. 21549 del 27 settembre 2018;

Visto il comma 2 dell’art. 29 della legge regionale n.

33/97;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti delle commissioni provinciali d’esami di abilitazione

all’esercizio venatorio, decadute per scadenza dei termini;

Visto il comma 5 dell’art. 29 della legge regionale n.

33/97, il quale dispone che per il funzionamento della

commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 6, della medesima

legge, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari

discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 “Commissioni, comitati, consigli e

collegi” della rubrica relativa al Dipartimento regionale

dell’agricoltura, che per l’esercizio finanziario 2018

presenta la necessaria disponibilità

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è

nominata la commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

– presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione

faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

– esperto in legislazione venatoria: Nasello Giuseppe,

nato a Leonforte il 17/6/1962;

– esperto in zoologia applicata alla caccia: De Luca

Anna M., nata a Nicosia il 29/3/1972;

– esperto in armi e munizioni da caccia: Conti Amedeo, nato a Nicosia il 30/8/1953;

– esperto in tutela della natura: Rampulla Sebastiano,

nato a Mistretta il 28/1/1950;

– esperto in norme di pronto soccorso: Manno Pietro

Luigi, nato a Enna il 29/6/1975;

– esperto in cinologia: Bottino Sbaratta Alfio Roberto,

nato ad Acireale il 28/6/1963.

Componenti supplenti:

– esperto in legislazione venatoria: Bruno Giuseppe

Fulvio Ivan, nato a Calascibetta il 28/5/1960;

– esperto in zoologia applicata alla caccia: Macaluso

Rosanna, nata a Torino l’11/6/1971;

– esperto in armi e munizioni da caccia: Regalbuto

Cateno Carlo, nato a Barrafranca il 12/12/1965;

– esperto in tutela della natura: Stazzone Michele,

nato a Nicosia il 16/10/1963;

– esperto in norme di pronto soccorso: Regalbuto

Giuseppe, nato a Barrafranca il 7/7/1970;

– esperto in cinologia: non attribuita.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione

vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

Al fine di accertare l’idoneità alla qualifica di guardia

volontaria, la commissione di cui all’art. 1 è integrata dall’ispettore ripartimentale delle foreste di Enna o da altro

dirigente da questi delegato e dal rappresentante dell’Associazione organizzatrice del corso di formazione e/o

aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno

partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della

commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea

alla segreteria della commissione con un preavviso di

almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi

utili alla convocazione del componente supplente. In caso

di contemporanea assenza sia del componente effettivo

che del supplente, le funzioni vengono svolte dal presidente della commissione.

In caso di assenza non giustificata di un componente

per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente

decaduto ed il componente supplente della medesima

materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si

dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell’emanazione del D.A. n. 21 del 16 marzo

2018 e del D.A. n. 54 Gab del 30 luglio 2018.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione

graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana – Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Rubrica Dipartimento regionale dell’agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 9

La pubblicazione del presente provvedimento nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente

della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e

centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2018.

BANDIERA

