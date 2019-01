Montalbano Elicona: le prime azioni di promozione turistica del 2019

Share 0 Share 0 Share

Il 2019 per il Montalbano Elicona è iniziato proprio come si è concluso lo scorso anno. Imponente l’impegno nella promozione turistica rivolto alla crescita ed allo sviluppo del territorio curato da un’Amministrazione Comunale sempre attenta al settore che negli ultimi mesi ha accresciuto la propria reputazione assestandosi tra le mete più visitate e ricercate in Sicilia e tra più suggestive d’Italia. Il Sindaco Filippo Taranto e l’esperto alla promozione turistica Antonino Sapienza stanno lavorando alacremente per ampliare il raggio di visibilità e le opportunità puntando non solo a ripetere gli eccellenti risultati del 2018 ma per realizzare la progettualità prevista con azioni concrete, da subito attuate.

Un turismo, come dev’essere nei Borghi, che in questo caso può considerarsi di qualità, quasi di nicchia, alternato ad una massa altrettanto qualificata, favorito sicuramente dalle bellezze del luogo ma incentivato negli ultimi mesi da un’organizzazione promozionale innovativa.

Volano e punto fisso di tutte le iniziative sono per l’appunto i social network. Montalbano Elicona già “Il Borgo dei Borghi” nel 2015 ha mantenuto e soprattutto accresciuto la propria “brand reputation” grazie ad un lavoro di comunicazione con l’opinione pubblica e con una politica web molto attenta. La pagina Facebook ufficiale Montalbano Elicona Borgo dei Borghi, registra quotidianamente migliaia di visualizzazioni, like e condivisioni da tutte le parti del mondo ed è diventata un vero punto di riferimento turistico. A breve sarà on line anche l’innovativo portale turistico per il quale si stanno predisponendo gli ultimi dettagli.

Vediamo in breve alcune delle nuove azioni già avviate per questo 2019.

Iniziata la procedura per le interlocuzioni con importanti tour operator nazionali ed internazionali atta non solo a valorizzare il centro storico medievale ed il meraviglioso Castello svevo aragonese appena restaurato ma anche il suggestivo contorno territoriale con particolare riferimento al sito dell’Argimusco per il quale fervono i preparativi dei numerosi eventi dedicati che vedranno a partire dai primi giorni di marzo il luogo candidato a Patrimonio Unesco, teatro di esclusive visite guidate condotte da guide professioniste autorizzate dalla Regione Sicilia.

Di estremamente rilevante la predisposizione in rete dell’inedito percorso Jonio-Montalbano-Tirreno, oggi realtà, rivolto alle entità di settore che ha posto il Borgo come hub turistico e pertanto tra le “big destination” come Taormina e l’Etna da un lato e le Eolie, Tindari e Milazzo dall’altro, istituito per intercettare l’importante quota di visitatori alla ricerca delle zone rurali e medievali, agevolato da collaborazioni sia istituzionali che privati con i vettori che fanno quotidianamente la spola da un lato all’altro favorendo l’interscambio di percorsi storici, naturalistici, esperienziali ed eno-gastronomici.

In tal senso l’esperto alla promozione Antonino Sapienza in questi giorni incontrerà i Sindaci e le entità di settore della Valle dell’Alcantara e della zona jonica per realizzare un forte coordinamento territoriale “monte-mare” istituzionale integrato da sviluppare soprattutto come piattaforma organizzativa a disposizione delle iniziative private. Contestualmente Montalbano sarà la meta finale dell’asse turistico tirrenico messinese che tocca altri importanti Borghi messinesi: Rometta, Roccavaldina, Santa Lucia del Mela, Milazzo e Castroreale a formare una pacchettizzazione da proporre agli stessi tour operator che hanno acceso i riflettori sul Borgo nebroideo.

Anche dalla parte del catanese si stanno predisponendo sinergie di rete. Il percorso Catania Centro Storico – Etna – Montalbano e l’itinerario dei borghi che fa tappa a Castiglione di Sicilia, anch’esso uno dei Borghi più belli d’Italia.

Pronto inoltre il “dossier” composto da documentazione, immagini e video, realizzato dallo stesso Sapienza da presentare alle compagnie di crociera nel quale oltre ad evidenziare le meraviglie del luogo si focalizza l’attenzione sui servizi, sull’enogastronomia e sull’accoglienza, sulla tempistica di permanenza e come novità l’itinerario Centro Storico di Messina – Borgo di Montalbano svolto in un’unica giornata a mezzo di taxi ed ncc convenzionati come vettori di riferimento.