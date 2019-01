Terremoto ML 2.1 il 29-01-2019 ore 03:44 zona: Stretto di Messina

Share 0 Share 0 Share

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina), il

29-01-2019 02:44:38 (UTC) 29-01-2019 03:44:38 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.88, 15.46 ad una profondità di 30 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Santa Teresa di Riva ME 11 9377 9377

Sant’Alessio Siculo ME 11 1554 10931

Furci Siculo ME 12 3382 14313

Forza d’Agrò ME 12 911 15224

Roccalumera ME 12 4141 19365

Nizza di Sicilia ME 13 3667 23032

Savoca ME 14 1732 24764

Letojanni ME 14 2861 27625

Alì Terme ME 14 2539 30164

Pagliara ME 15 1170 31334

Casalvecchio Siculo ME 15 842 32176

Gallodoro ME 15 367 32543

Taormina ME 16 10960 43503

Castelmola ME 17 1088 44591

Mongiuffi Melia ME 17 600 45191

Alì ME 17 768 45959

Giardini-Naxos ME 17 9415 55374

Fiumedinisi ME 18 1409 56783

Roccafiorita ME 18 197 56980

Scaletta Zanclea ME 18 2140 59120

Limina ME 18 836 59956

Mandanici ME 19 601 60557

Itala ME 19 1640 62197