Catania:Zo il compoitore Murcofc con “LOST IN TIME

Con il concerto del compositore messicano Murcof, che presenta il suo nuovo album “Lost In Time”, domani, giovedì 31 gennaio, da Zo centro culture contemporanee di Catania si apre la stagione 2019 di “Partiture”, la rassegna prodotta dall’associazione Zo, che promuove un ciclo di concerti tra musica contemporanea e neoclassica. Un contenitore variegato che abbraccia un vasto ambito musicale: dall’organico strumentale all’elettronica, dall’ambient music al soundtrack. Partiture di linguaggi musicali colti in cui la figura del compositore coincide con quella dell’interprete. Una rassegna che promuove autori e compositori contemporanei che, nella loro personale ricerca artistica, propongono nuovi linguaggi musicali, sconfinando in ambiti di nuove tecniche compositive ed esecutive, avvalendosi di organici tradizionali o di strumentazioni non convenzionali. Primo appuntamento nel calendario di partiture, dunque, è il live di domani (ore 21, ingresso 10€, biglietti in prevendita presso Ticketone, info e prenotazioni info@zoculture.it – 347 4826940) del compositore messicano Murcof, uno dei massimi esponenti della musica elettronica internazionale. Murcof presenta il suo nuovo album “Lost In Time”, progetto audiovisivo in cui la musica di Murcof accompagna le immagini del film omonimo dell’artista canadese Patrick Bernatchez, nel quale, due narrazioni parallele, ambientate tra il ghiaccio e la neve di un paesaggio polare, danno vita ad una sorta di parabola sul tempo.

Murcof è il moniker dell’artista messicano Fernando Corona. La sua musica è scarna, minimalista, elettronica. Le sue composizioni sono basate su percussioni elettroniche astratte, glitch, influenzate dalla musica classica, ambient, drone, musica sintetica, etnica e improvvisazione libera. I ritmi derivano da minimal techno, dub, glitch, musica industriale e IDM, spesso allineati attorno a un battito di 4/4. Dal vivo ha collaborato con musicisti provenienti dai background musicali più vari, come il trombettista jazz ERIK TRUFFAZ, il suonatore di tabla Talvin Singh, il compositore contemporaneo Philippe Petit.

Nel progetto audiovisivo “Lost in time”, la musica del compositore messicano accompagna immagini video in cui si intrecciano due narrazioni parallele: nella prima seguiamo un cavallo e un cavaliere senza volto alla deriva in un paesaggio di ghiaccio e neve, perso nel tempo e nello spazio; la seconda rimanda invece agli esiti di un ipotetico esperimento scientifico. “Lost in Time” ci immerge in un rinnovamento perpetuo, che termina con un nuovo inizio. I protagonisti – due esseri legati da dipendenza reciproca – sono intrappolati in un loop temporale in cui la vita e la morte ruotano senza sosta. A fare da colonna sonora originale, le composizioni di Murcof si fondono con l’aria delle Variazioni Goldberg cantata da Les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Il cartellone di “Partiture” vedrà sul palco tra i “big” Theo Teardo con “Less is more”(14 febbraio), Thollem McDonas in “Solo piano” (29 marzo), la performance Maia (Naked) di Davide Oliveri (18 aprile), Fennesz con il suo ultimo album “Agora” (19 maggio). Inoltre, Isabella Libra/Daniela Orlando in “To play two too” (7 marzo), l’atto finale di Soundtrack Residencies con la presentazione dei progetti delle residenze di creazione di Andrea Normanno, Michele Di Leonardo, Donato Di Trapani, Luca Zarbano e Luca La Duca (13-14 marzo), la band bolognese Earthset con la sonorizzazione del film muto “L’uomo meccanico” (5 aprile), il progetto “Rageen” del gruppo catanese Okies (11 aprile) e “Fontana Mix (Omaggio a John Cage)” a cura di Renato Messina e della classe di Musica elettronica dell’ISSM Bellini di Catania (3 maggio).

IL CALENDARIO DI TUTTI GLI EVENTI DI PARTITURE

14 febbraio – ore 21:00

Teho Teardo – “Less is more”

Dopo una lunga serie di concerti in trio, quartetto ed organici più ampi, Teho Teardo torna al duo con violoncello e chitarra baritona. L’affinità tra i due strumenti riporta il suono alla dimensione minimalista ed essenziale in cui l’elettronica li collega. “C’è qualcosa d’indicibile, ineffabile, nel suono, nella sua capacità di ridisegnare ciò che ci circonda, in certi casi fino ad alterare il nostro senso di percezione” – spiega il compositore. In questa dimensione si muovono i brani proposti dal vivo con la violoncellista Laura Bisceglia, brani tratti da alcune colonne sonore ed album recenti come “Wilder Mann” e lavori per il teatro di Enda Walsh come “Ballyturk” ed “Arlington”.

Teho Teardo: chitarra baritona, electronics

Laura Bisceglia: violoncello

29 marzo – ore 21:00

Thollem McDonas – “Solo piano”

Il pianista e compositore Thollem McDonas è un esempio di figura trasversale alle classificazioni di genere e ha già inciso 41 album. Perennemente in tour sia come solista, sia in collaborazione con una serie infinita di musicisti dalle diverse estrazioni. McDonas varia costantemente il suo approccio, spaziando da un ambito musicale all’altro, sempre a livelli altissimi. Pescando tra la sua sterminata attività, troviamo un progetto free jazz con William Parker, un altro contemporaneo con Stefano Scodanibbio, fino alla impro con Pauline Oliveros. Nato da un pianoforte acustico, ha recentemente iniziato a utilizzare tastiere elettriche, ottenendo da subito recensioni entusiastiche.

18 aprile – ore 21:00

Maia (Naked)

Live cinematic and interactive performance.

An imaginary soundtrack by Davide Oliveri

Maia nasce da un’idea del batterista e compositore Davide Oliveri. La versione naked, qui proposta, rappresenta una evoluzione del progetto iniziale. Si tratta di una produzione ibrida, audio e video, un originale approccio alla creazione di una colonna sonora di un film ancora non visto, che esplora l’impatto immersivo delle tecnologie sonore e visive. Suoni elettronici si mescolano ai suoni acustici della batteria che diventano parte di una drammaturgia collettiva in cui musica, light design e incursioni video offrono allo spettatore un’esperienza sinestetica al fine di esplorare l’instabilità del reale e dell’onirico, tentando di squarciare il “velo di Maia” che altera la nostra percezione.

19 maggio – ore 21:00

Fennesz – “Agora”

Il compositore Christian Fennesz presenta, a distanza di 5 anni dai precedenti lavori, il suo ultimo album “Agora”. Fennesz è una figura chiave della musica elettronica contemporanea. La chitarra è la fonte musicale principale, trasformandone però l’uso convenzionale con l’uso del computer. Dopo i primi due album, in cui coniugava con originalità suoni sintetici, field recordings e laptop music, il terzo lavoro “Endless summer” ne segna la consacrazione e rappresenta uno dei manifesti più influenti dell’estetica glitch. I successivi lavori hanno segnato un progressivo avvicinamento a paesaggi ambient. Numerose le collaborazioni: Ryuichi Sakamoto, David Sylvian, Mark Linkous, Mike Patton e molti altri.

7 marzo – ore 21:00

Isabella Libra/Daniela Orlando – “To play two too”

Nel programma delle due artiste, la musica e l’immagine declinano le loro potenzialità fecondandosi vicendevolmente. Il video, l’illustrazione e la performance incontrano la musica classica e contemporanea, generando trame fitte di stimoli sensoriali audiovisivi. All’interno del programma, l’esecuzione di una partitura sperimentale, nata dalla collaborazione con il compositore Giovanni Arena: ‘Partit/ura a carte’, propone un gioco musicale che utilizza un mazzo di 32 carte-spartito con cui i musicisti sono invitati ad improvvisare sulla base delle carte ricevute dal mazziere e delle sue indicazioni di conduzione.

13 e 14 Marzo – ore 21:00

Soundtrack Residencies

Presentazione finale dei progetti delle residenze di creazione di Andrea Normanno, Michele Di Leonardo, Donato Di Trapani, Luca Zarbano e Luca La Duca.

Cinque opere prime, cinque artisti emergenti mettono in scena i loro lavori, frutto di una residenza di creazione seguita dai tre tutor : Andrea Belfi, Murcof e Teho Teardo. Cinque drammaturgie multimediali in cui la composizione musicale è stata sviluppata durante un percorso di ricerca legato al tema della memoria, a partire da un progetto video. I lavori selezionati sono: “Radici” (Andrea Normanno); “I suoni della memoria” (Michele Di Leonardo); “The Unknown” (Donato Di Trapani); “Pinocchio” (Luca La Duca); “Giornale del sud” (Luca Zarbano). Soundtrack Residencies è sostenuto da MiBACT e di SIAE.

5 aprile – 0re 21:00

Earthset – “L’uomo meccanico”

La band bolognese Earthset presenta la sonorizzazione del film muto “L’Uomo Meccanico” del 1921, primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia e restaurato dalla Cineteca di Bologna. La sonorizzazione musicale è affidata alla scrittura post rock degli Earthset, band che sin dagli esordi ha sperimentato soluzioni armoniche non convenzionali. In questo lavoro la band sviluppa questi aspetti della propria produzione, cimentandosi in una scrittura che abbandona gli stilemi classici del rock e si avventura in campi di sperimentazione di confine con la musica colta, con inserti armonici dodecafonici, l’incedere di loops ipnotici e la dilatazione temporale delle atmosfere.

11 aprile 2019 – ore 21:00

Okies – “Rageen”

Rageen, progetto musicale proposto dal gruppo catanese Okies, è caratterizzato da un registro indie-folk americano fuso con una sperimentazione neoclassica ed elettronica. Il progetto si concentra sul tema dello straniero e si propone come un canto del suo disagio in una società in cui vengono a mancare valori di solidarietà, dando vita a forme di alienazione e malessere. Il concerto fonde il linguaggio musicale con quello teatrale e letterario (con estratti di celebri romanzi americani) e visuale (con la proiezione di video realizzati per ciascun brano).

Andrea Rabbito: chitarra e voce – Dario Forturello: pianoforte ed elettronica – Adriano Murania: violino – Barbara Paternò: voce

3 maggio – ore 21:00

Fontana Mix (Omaggio a John Cage)

A cura di Renato Messina e della classe di Musica elettronica dell’ISSM Bellini di Catania

Fontana Mix è un sistema compositivo utilizzato da Cage che consiste di 10 fogli e 12 trasparenti. I fogli contengono ciascuno 6 linee curve. I trasparenti contengono punti dispersi casualmente, una griglia e una linea retta. Piazzando i trasparenti con i punti sui fogli con le curve si possono ottenere indicazioni compositive. L’esecuzione qui proposta si basa sulla proiezione di una partitura caratterizzata da elementi semiografici animati, realizzati in grafica vettoriale, che coniugano gli schemi formali di Cage con la più diffusa notazione contemporanea non convenzionale impiegata dagli strumenti acustici in organico.

