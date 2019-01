Tribunale Enna: aste giudiziarie 19/2/19 n.2 – Piazza Armerina

Share 0 Share 0 Share





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 19/2/19 n.2

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Rabugino – Saldano s.n.

Esecuzioni civili 87/1997 Tribunale Enna

Data dell’asta 19/02/2019 17:00

Prezzo Base 28.500,00 €

Tipologia Terreno

Appezzamento di terreno della superficie di Ha. 02.02.00, catastato al foglio 182, partt. 180, 181, 182 e 184, con annesso fabbricato rurale della superficie di mq 210 su due livelli, catastato al foglio 182, partt. 183 e 221, e con due ulteriori corpi accessori, uno destinato a garage e uno a cucina esterna, per una ulteriore superficie coperta di mq. 38 circa. Per sanare le irregolarità si do…

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – VIA CAVOU, 32

Esecuzioni civili 87/1997 Tribunale Enna

Data dell’asta 19/02/2019 17:00

Prezzo Base 23.100,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento per civile abitazione al primo piano, in catasto al fg. 130/B, particelle n. 1258 sub. 2 e 1259 sub. 2, Cat. A/3, classe 1, con un vano accessorio al piano terra, per una consistenza complessiva di 7 vani. L’appartamento, che si sviluppa su una superficie commerciale di circa 130 mq, presenta una distribuzione interna difforme da quella riportata nella planimetria catastale. Per ag…





