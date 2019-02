Terremoto ML 2.3 il 31-01-2019 ore 14:00 a 3 km N Linguaglossa (CT)

Share 0 Share 0 Share 0

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km N Linguaglossa (CT), il

31-01-2019 13:00:42 (UTC) 31-01-2019 14:00:42 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.87, 15.15 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Linguaglossa CT 3 5403 5403

Castiglione di Sicilia CT 3 3215 8618

Motta Camastra ME 4 845 9463

Francavilla di Sicilia ME 4 3945 13408

Gaggi ME 6 3184 16592

Piedimonte Etneo CT 7 3963 20555

Graniti ME 7 1492 22047

Calatabiano CT 8 5308 27355

Fiumefreddo di Sicilia CT 10 9623 36978

Moio Alcantara ME 10 717 37695

Malvagna ME 10 733 38428

Castelmola ME 11 1088 39516

Giardini-Naxos ME 12 9415 48931

Taormina ME 12 10960 59891

Mongiuffi Melia ME 12 600 60491

Mascali CT 13 14282 74773

Roccafiorita ME 13 197 74970

Gallodoro ME 13 367 75337

Sant’Alfio CT 13 1582 76919

Fondachelli-Fantina ME 14 1019 77938

Limina ME 14 836 78774

Letojanni ME 14 2861 81635

Roccella Valdemone ME 14 666 82301

Antillo ME 15 919 83220

Giarre CT 15 27659 110879

Riposto CT 16 14838 125717

Milo CT 16 1087 126804

Novara di Sicilia ME 17 1337 128141

Forza d’Agrò ME 17 911 129052

Santa Domenica Vittoria ME 17 980 130032

Randazzo CT 18 10900 140932

Sant’Alessio Siculo ME 18 1554 142486

Casalvecchio Siculo ME 19 842 143328

Zafferana Etnea CT 19 9517 152845

Savoca ME 20 1732 154577

Santa Venerina CT 20 8592 163169