Terremoto ML 2.4 il 04-02-2019 ore 05:34 a 3 km W Merì (ME)

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km W Merì (ME), il

04-02-2019 04:34:52 (UTC)

04-02-2019 05:34:52 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.18, 15.21 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Merì ME 3 2338 2338

Barcellona Pozzo di Gotto ME 3 41583 43921

San Filippo del Mela ME 5 7115 51036

Milazzo ME 6 31646 82682

Terme Vigliatore ME 6 7395 90077

Santa Lucia del Mela ME 7 4650 94727

Rodì Milici ME 8 2056 96783

Pace del Mela ME 8 6239 103022

Castroreale ME 9 2504 105526

Gualtieri Sicaminò ME 9 1807 107333

Condrò ME 10 493 107826

Furnari ME 11 3784 111610

Mazzarrà Sant’Andrea ME 12 1531 113141

Torregrotta ME 12 7431 120572

San Pier Niceto ME 12 2837 123409

Falcone ME 13 2808 126217

Valdina ME 14 1355 127572

Venetico ME 14 3911 131483

Roccavaldina ME 14 1133 132616

Oliveri ME 15 2181 134797

Spadafora ME 15 5021 139818

Monforte San Giorgio ME 15 2777 142595

Tripi ME 17 873 143468

Rometta ME 18 6650 150118

Basicò ME 18 612 150730

Novara di Sicilia ME 19 1337 152067

Saponara ME 20 3988 156055