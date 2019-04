Share 0 Share 0 Share

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 26 aprile 2019





ASSESSORATODELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALEE DELLA PESCA MEDITERRANEADECRETO 1 aprile 2019.Elenchi regionali delle aziende agrituristiche autorizzatee delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31dicembre 2018.

L DIRIGENTE GENERALEDEL DIPARTIMENTO REGIONALEDELL’AGRICOLTURAVisto lo Statuto della Regione;Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;Visto il D.P. Reg. n. 696 del 16/02/2018, con il quale èstato conferito al dr. Carmelo Frittitta l’incarico di dirigen-te generale del Dipartimento regionale dell’agricolturadell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilupporurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della deli-bera di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018;Visto il decreto del dirigente generale n. 4642 del 14luglio 2016, con il quale è stato conferito al dr. GiuseppeBursi l’incarico di dirigente del servizio III – Multifunzio-nalità e diversificazione in agricoltura – leader, delDipartimento regionale dell’agricoltura;Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 inmateria di agriturismo e successive modifiche;Visto l’art. 3 del D.L.vo n. 228 del 18 maggio 2001,recante disposizioni in materia di agriturismo;Visto il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015, recanteDisposizioni per l’accreditamento e verifiche delle aziendeo fattorie didattiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 30 del 24 luglio 2015;Visto il decreto di questo Dipartimento n. 1661 del 10agosto 2009, con il quale sono state aggiornate le disposi-zioni in materia di agriturismo e relativa modulistica,pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione sicilianan. 40 del 28 agosto 2009;Visto l’articolo 84 della legge regionale n. 11 del 12maggio 2010 pubblicata nella Gazzetta UfficialedellaRegione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010;Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’art. 98 della legge regionale n. 9 del 7maggio 2015, nel quale, tra l’altro, è previsto l’obbligodella pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nelsito della Regione siciliana, entro il temine perentorio disette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena lanullità dell’atto;Visti gli elenchi provinciali delle aziende titolari dinulla osta per l’agriturismo aggiornati al 31 dicembre2018 (modelli “E”) redatti dagli Ispettorati dell’agricolturadella Sicilia;Viste le autorizzazioni comunali e le segnalazioni cer-tificate d’inizio attività per l’esercizio delle attività agritu-ristiche;Considerato che il decreto n. 1661 del 10 agosto 2009,in materia di agriturismo, prescrive la pubblicazioneannuale dell’elenco regionale degli operatori agrituristiciautorizzati, relativo al 31 dicembre dell’anno precedente aquello in corso;Considerato che il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015prevede la pubblicazione annuale dell’elenco regionaledelle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31 dicem-bre dell’anno precedente a quello in corso;A’ termini delle vigenti disposizioni;Decreta:Art. 1In conformità alle premesse, si dispone la pubblicazio-ne dell’elenco regionale delle aziende agrituristiche auto-rizzate, nonché l’elenco delle aziende e fattorie didatticheaccreditate, relativi al 31 dicembre 2018, che fanno parteintegrante del presente decreto.Art. 2Il presente decreto non è soggetto a registrazione everrà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione sici-liana e nel sito istituzionale di questo Assessorato comeprevisto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche.Palermo, 1 aprile 2019.







Con decreto n. 1158 del 31 dicembre 2018, il dirigente generaledel Dipartimento regionale dell’ambiente, in ottemperanza alla deli-berazione della Giunta regionale di Governo n. 535 del 20 dicembre2018, ha provveduto a prorogare senza soluzione di continuità, finoall’entrata a regime dell’Agenzia regionale per le aree protette(A.R.A.P.), la convenzione approvata con D.A. n. 338/44 del 25 luglio2000 di affidamento in gestione della R.N.O. “Vallone di Piano dellaCorte” all’Università degli studi di Catania, rappresentata dalC.U.T.G.A.N.A.





Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-ciale di Enna.Con decreto presidenziale n. 189/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, inesecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 13marzo 2019, il dott. Iudica Francesco è stato nominato, ai sensi del-l’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 deldecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-l’Azienda sanitaria provinciale di Enna, per la durata di anni tre ed èstata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di dirittoprivato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione dellaGiunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiet-tivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitariesiciliane.All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordinealla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, deldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.N. 6(2019.14.1110)





STITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ENNAMobilità volontaria esternaper la copertura di n. 1 posto di cat. “D”comparto funzioni localiSi rende noto che questo IACP ha indetto una procedura di mobi-lità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.,per la copertura di n. 1 posto di categoria “D” a tempo indeterminato.Le istanze dovranno pervenire entro il 30 giorno successivo aquello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana – serie concorsi.Il testo integrale del bando visionabile all’indirizzo: www.iacpen.it.Il direttore generale: Di SimoneN. 45L.c. 4/C0025 (a pagamento





COMUNE DI REGALBUTO(Libero Consorzio comunale di Enna)Selezione, per soli titoli e per titoli ed esami,per la stabilizzazione di n. 22 unità di personale precario,vari profili professionaliSi rende noto che il comune di Regalbuto ha indetto una procedu-ra di selezione per soli titoli, e per titoli ed esami, interamente riserva-ta, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione aisensi dell’art. 20 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, dell’art. 26 della legge regio-nale n. 8/2018 e dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016, di n. 22 unitàdi personale precario, per la copertura dei seguenti posti:– n. 9 “Istruttore amministrativo” cat. C;– n. 6 “Agente di polizia municipale” cat. C;– n. 1 “Istruttore geometra” cat. C;– n. 6 “Operatore esecutivo” cat. A.Gli avvisi pubblici di selezione e gli schemi di domanda sono visio-nabili nel sito webdel comune www.comune.regalbuto.en.it; nell’appo-sita sezione “Bandi, gare, appalti e concorsi”.Scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltregiorni 30 (trenta giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione perestratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione sici-liana.Il responsabile del settore affari generali: L’EpiscopoN. 21L.c. 3/C0039 (a pagamento)



COMUNE DI SPERLINGA(Libero Consorzio comunale di Enna)Concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 29 del26 aprile 2018, si rende noto che il comune di Sperlinga (EN), deveprocedere con la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato pienodi istruttore direttivo contabile – cat. D1 mediante bando di concorsopubblico, approvato con deter. nr. 118 del 12 marzo 2019.Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune diSperlinga entro il termine perentorio di 30 gg. consecutivi dalla pubbli-cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione sici-liana.L’avviso integrale è pubblicato nel sito del comune in home pageed in amministrazione trasparente sez. bandi di concorso all’indirizzo:www.comune.sperlinga.en.it.Il segretario generale: ZingaleN. 23L.c. 3/C0026 (a pagamento)





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE(Libero Consorzio comunale di Enna)Selezione, per titoli ed esami, riservata alla stabilizzazione di personale precario,vari profili, cat. CÈ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alla sta-bilizzazione a tempo indeterminato e parziale (18h settimanali) delpersonale precario dell’Ente per i seguenti profili di cat. C: – n. 19 posti di esperto amministrativo – contabile;– n. 3 posti di esperto tecnico – amministrativo;– n. 4 posti di agente di Polizia municipale.Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gg.dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana serie speciale concorsi.Il bando integrale contenente modalità di presentazione delleistanze e requisiti per la partecipazione è consultabile all’indirizzowww.comune.valguarnera.en.it – sez. bandi e avvisi.Il responsabile del settore AA.GG.: ArenaN. 25L.c. 3/C0019 (a pagamento)



ZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNAAvviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazionedi distinte graduatorie per il conferimento di incarichi a tempodeterminato di dirigente delle professioni sanitarie,area infermieristica e ostetrica, area tecnico-sanitaria,area della riabilitazione, area delle professioni tecniche di prevenzione,vigilanza ed ispezione, area del servizio sociale professionaleSi rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 716 del 25ottobre 2018 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la for-mulazione di distinte graduatorie per il conferimento dei sottoelen-cati incarichi, a tempo determinato con rapporto dl lavoro subordi-nato ed esclusivo, di dirigente delle professioni sanitarie:– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area infer-mieristica ed ostetrica; – n. 1 posto dl dirigente delle professioni sanitarie area tecnico -sanitaria; – n. 1. posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabili-tazione; – n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area delleprofessioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione; – n. 1. posto di dirigente delle professioni sanitarie area del ser-vizio sociale professionale.Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e lemodalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-net e nel sito webistituzionale nella sezione albo pretorio – avvisi diselezione del personale.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazionescade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delpresente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana – seriespeciale concorsi.Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primogiorno successivo non festivo.Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersiall’U.O.C. risorse umane – viale Diaz n. 7/9 – 94100 Enna – tel.0935-520379 -330.Il commissario straordinario: IudicaN. 37L.c. 3/C0006 (a pagamento





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNAAvviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimentodi incarichi a tempo determinato di dirigente amministrativo edi dirigente professionale avvocato – dirigente professionale ingegnereSi rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 216 del 28febbraio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda sanitaria provin-ciale di Enna ha indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio perla formulazione di distinte graduatorie per il conferimento dì incari-chi a tempo determinato di dirigente amministrativo e di dirigenteprofessionale avvocato – dirigente professionale ingegnere.Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e lemodalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-net e nel sito webistituzionale nella sezione albo pretorio – avvisi diselezione del personale.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazionescade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delpresente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana – seriespeciale concorsi.Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primogiorno successivo non festivo.Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersiall’U.O.C. risorse umane – viale Diaz n. 7/9 – 94100 Enna – tel.0935-520379 -330.Il commissario straordinario: IudicaN. 38L.c. 3/C0007 (a pagamento)





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNAAvviso straordinario, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente del ruolo sanitario da assegnare all’ufficio qualità e rischio clinicoSi rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 188 del 21febbraio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda sanitaria provin-ciale di Enna ha indetto un avviso pubblico straordinario per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente del ruolosanitario da assegnare all’ufficio qualità e rischio clinico. Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e lemodalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-net e nel sito webistituzionale nella sezione albo pretorio – avvisi diselezione del personale.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazionescade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delpresente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana – seriespeciale concorsi.Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primogiorno successivo non festivo.Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersiall’U.O.C. risorse umane – viale Diaz n. 7/9 – 94100 Enna tel. 0935-520379-330. Il commissario straordinario: IudicaN. 39L.c. 3/C0020 (a pagamento)