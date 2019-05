Terremoto ML 2.1 il 01-05-2019 ore 18:02 a 4 km SW Oliveri (ME)

Share 0 Share 0 Share

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km SW Oliveri (ME), il

01-05-2019 16:02:13 (UTC) 01-05-2019 18:02:13 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.02 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Oliveri ME 4 2181 2181

Librizzi ME 5 1660 3841

Basicò ME 6 612 4453

Falcone ME 6 2808 7261

Patti ME 7 13431 20692

San Piero Patti ME 7 2915 23607

Montagnareale ME 7 1615 25222

Montalbano Elicona ME 9 2287 27509

Tripi ME 9 873 28382

Furnari ME 9 3784 32166

Mazzarrà Sant’Andrea ME 10 1531 33697

Raccuja ME 11 1041 34738

Sant’Angelo di Brolo ME 12 3090 37828

Terme Vigliatore ME 13 7395 45223

Rodì Milici ME 13 2056 47279

Novara di Sicilia ME 14 1337 48616

Ucria ME 14 1058 49674

Gioiosa Marea ME 14 7074 56748

Sinagra ME 15 2705 59453

Piraino ME 15 3962 63415

Floresta ME 16 485 63900

Castroreale ME 17 2504 66404

Ficarra ME 17 1469 67873

Brolo ME 18 5783 73656

Barcellona Pozzo di Gotto ME 18 41583 115239

Fondachelli-Fantina ME 18 1019 116258

Roccella Valdemone ME 19 666 116924

Castell’Umberto ME 19 3128 120052

Tortorici ME 19 6435 126487