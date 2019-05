La 4^ mostra della “Via dei Librai” nel centro storico di Palermo.

Share 0 Share 0 Share

Una manifestazione culturale arrivata alla 4^ edizione, che attira, ogni anno, lettori, studiosi, giovani e meno giovani, donne e uomini appassionati del sapere, di libri, riviste e di ogni fonte e strumento di conoscenza, apprendimento e formazione culturale, che siano attinenti alla lettura.

Cosa meglio di un acquisto o consultazione di un bel libro, storico, saggistico, scientifico, di romanzi o di poesie?

Una mostra che accoglie anche visitatori, turisti e viaggiatori che in tantissimi arrivano a Palermo, già Capitale della cultura italiana per il 2018.

Un risveglio culturale che sta attraversando il capoluogo siciliano grazie alla lungimiranza dell’amministrazione Orlando, molto sensibile ai temi della cultura e alla sua crescita e rafforzamento.

La mostra è uno strumento carico di molti significati e valori che attestano la sua importanza per il progresso di un popolo, dei singoli e delle varie articolazioni sociali.

Uno strumento capace di incidere in profondità nella formazione di coscienze, sentimenti ed intelletti, quindi, una straordinaria leva nell’istruzione, formazione e conoscenza di molti saperi.

Condividiamo questa iniziativa culturale che, certamente, sta facendo parlare di sè, dei suoi contenuti e dei progetti alla stessa correlati, nonchè per gli aspetti intercorrenti tra mondo librario, editoria, autori, lettori, distributori, stamperie, grafici, artisti, biblioteche, gallerie e mostre varie, tra cui quelle specializzate in libri antichi, ed in restauro.

La zona è fornita di ottime biblioteche, su cui svettano quella regionale e quella comunale, 2 punti di riferimento per la cultura siciliana e palermitana.

Ma la mostra non è solo questo, è anche uno straordinario mezzo che, in occasione dell’evento, induce moltissimi turisti e visitatori vari a recarsi al Centro storico di Palermo, per ammirarne il complesso e splendido patrimonio storico, culturale, artistico-architettonico ed altre sue bellezze.

L’evento della mostra stimola la realizzazione di un insieme di azioni, progetti, interventi ed altre manifestazioni correlate, come ad esempio alcune iniziative musicali, culturali-linguistiche, conferenze e presentazione di libri sia in luoghi chiusi che all’aperto. Spazi in cui intervengono, in particolare, autori, uomini e donne di cultura e dello spettacolo.

Correlazioni che intercorrono anche con il mondo del teatro e del cinema che spesso da successi editoriali traggono spunti per la produzione teatrale e di film.

La mostra si sviluppa lungo, ed in vicinanza, del vecchio “Cassaro”, l’odierna Corso Vittorio Emanuele, che anticamente era considerata la via principale di Palermo.

La via oggi è pedonalizzata, ma sempre molto bella ed attrattiva. Su di essa insiste la presenza di tanti negozi di souvenir, alberghi, ristoranti, pizzerie, antiche librerie, negozi di paramenti ed oggetti sacri.



In particolare, però, l’attrattività artistico- culturale e turistica è data dalla presenza di un insieme di sedi, edifici e strutture, quali:

– la grande ed interessante libreria delle Sorelle di S.Paolo;

-la Biblioteca della Facoltà Teologica;

– la Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Bombace” sita nell’ex Collegio Massimo dei Gesuiti;

– il Palazzo Riso, sede polivalente di mostre, gallerie e conferenze;

– la contiguità con la splendida Piazza Bologni, ricca di palazzi nobiliari;

– la caratteristica Chiesa del S. Salvatore, piccola e di forma circolare;

– gli splendidi palazzi nobiliari siti lungo il Corso Vittorio Emanuele II°;

– la stupenda Cattedrale gotico ed arabo-normanna, considerata una meraviglia tra le più belle di tutta la Sicilia, e non solo;

– il Palazzo Arcivescovile con annesso lo splendido museo diocesano;

-il Palazzo Reale, detto dei Normanni, dove ha sede l’Assemblea della Regione Siciliana.



Un complesso urbanistico, quindi, di straordinario valore ed interesse che “la Mostra dei Librai” dà occasione di potere osservare e visitare.

La mostra diviene, così, un’ulteriore vetrina culturale del 2019 di cui si fregia la città di Palermo, che si rinnova e continua a fare e produrre cultura. Con la consapevolezza dello straordinario valore che la stessa contiene sia in termini di progresso umano, civile e sociale che di crescita morale ed etica.

La cultura aiuta a conservare la memoria e le esperienze del passato, orienta a migliorare la vita presente, le relazioni umane, e prepara le condizioni e le azioni per il futuro.



Essa appare tanto necessaria quanto utile in un mondo che sta cambiando regole di convivenza, equilibri di poteri, sistemi socio-economici e culturali, forme e condizioni di vita e di relazioni, dove incognite, rischi e pericoli possono presentarsi e sconvolgere assetti e stili di vita consolidati.

Possibili evenienze che bisogna prevenire nel miglior modo possibile, per dare una giusta ed equa risposta alla soluzione dei problemi.

La cultura è, quindi, anche vigilanza e prevenzione, oltre che conoscenza, invenzione e creatività.



Silvio Di Giorgio



e.mail: sisaldi@alice.it