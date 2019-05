DE LUCA “MAI VISTO UN GOVERNO COSÌ RISSOSO, MA PROBABILMENTE DURERÀ”

MILANO (ITALPRESS) – “Non ci sono esempi in altre parti del mondo, compresa l’Africa subsahariana, di un governo che si presenta con questa rissa continua”, ma “è probabile che duri”. Questa la visione del Presidente della Regione campania, Vincenzo De Luca, sul governo, espressa a margine di un evento allo Spazio Campania di Milano. “Registro comportamenti che ci fanno sinceramente vergognare. In un paese europeo si possono avere posizioni di destra o di sinistra, l’unica cosa che non si può presentare all’Italia è la mancanza di dignità” ha detto De Luca, che ha poi spiegato di “non vedere grandi statisti per i problemi che ha l’Italia. Dovremmo ragionare sul lungo periodo, ma qui si ragiona sulle 24 ore. La realtà non si cambia con i tweet, ma con la fatica. È quello che non anno capito questi giovanotti”.

Secondo De Luca il governo, nei confronti della sua regione, si sta comportando “male” e sembra “un circo equestre, non un governo”. “Non mi piace avere posizioni demagogiche, ma dico male innanzitutto perché con la legge di bilancio ha tagliato 800 milioni del fondo di coesione; male perché, al di là delle chiacchiere sul tema della sicurezza, non si sta facendo niente; male perché sul tema delle infrastrutture stiamo registrando dei ritardi clamorosi e il decreto sblocca cantieri non ha sbloccato un accidenti di niente, perché siamo ancora in piena palude burocratica”. Il governatore campano ha poi spiegato che “sulla sanità si registrano interventi da parte di sedicenti ministri di questo governo, che oscillano tra la demenzialità e lo squadrismo politico”.

(ITALPRESS).