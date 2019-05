Share 0 Share 0 Share

Caltanissetta, presentata la nona edizione del concorso internazionale Musicalmuseo 9-11 maggio. Il sindaco Giovanni Ruvolo: “Orgoglio della città”. Il Maestro Mirko Gangi: “Solisti da tutto il mondo”

Caltanissetta, 6 maggio 2019. Si è svolta stamani, presso la Sala Gialla di Palazzo del Carmine, la conferenza stampa per la presentazione della nona edizione di MusicalMuseo, prestigioso concorso internazionale musicale per giovani talenti solisti, musica da camera e per le scuole medie a indirizzo musicale, in programma dal 9 all’11 maggio al teatro Margherita del capoluogo nisseno.

Ad illustrare i dettagli dell’importante manifestazione: il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Pasquale Tornatore ed il direttore artistico M° Mirko Gangi.

Il primo cittadino ha sottolineato: “Questa manifestazione è l’orgoglio della città. Pone al centro l’attività delle scuole ed abbiamo lavorato insieme, sostenendo MusicalMuseo senza mai diminuire il budget. Molti per questo ci hanno criticato ma, noi abbiamo seguito la nostra rotta. Anche per questa edizione abbiamo previsto nel bilancio il contributo che non abbiamo potuto stanziare per le normative, considerato il periodo elettorale. La nuova Amministrazione dovrà soltanto erogare. Rinnovo i complimenti a Mirko Gangi e Martina Vacca per aver stretto i denti e tenuto duro, a differenza di altri organizzatori che sono andati via o hanno mollato. Questa è una manifestazione che coniuga musica, scuola, bellezza, cultura e la possibilità ai tanti studenti e professori che giungono da tutta Italia e dall’estero di conoscere Caltanissetta: è un atto di amore verso la nostra città”.

Mirko Gangi ha evidenziato: “Quest’anno, per la nona edizione, abbiamo uno standard di livello altissimo; i giovani talenti arrivano dalla Cina, dalla Francia, dal Marocco, dalla Cina, un successo, per certi versi, inaspettato. Vuol dire che hanno trovato qualità, competenze ed un’organizzazione adeguata. Il teatro Margherita, gioiello cittadino, è una straordinaria cornice per i giovani talenti, solisti e musica da camera, che saranno protagonisti giovedì 9 maggio. Venerdì 10 maggio, ospiteremo due tra le più grandi orchestre e le più ‘medagliate’, delle scuole medie ad indirizzo musicale d’Italia: quella della scuola “Nino Monterisi” di Salerno e quella dell’I.C. “Cerisano” (provincia di Cosenza). Si contenderanno, insieme ad altre scuole, il primo premio assoluto della manifestazione che comporta anche l’iscrizione al concorso di Scandicci per il 2020. Gran finale sabato 11 maggio, con la serata di Gala: finale dei tre vincitori assoluti tra i giovani talenti e l’orchestra vincitrice assoluta”.

L’assessore Pasquale Tornatore ha sottolineato la valenza culturale e promozionale della kermesse: “MusicalMuseo, qualsiasi sia l’Amministrazione che amministrerà, deve essere una delle manifestazioni da mantenere e sostenere perché svolge due funzioni: diffondere la cultura musicale e promozionare Caltanissetta con il gran numero di persone che giungono nella nostra città”.