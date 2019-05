Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 10 maggio 2019: elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi – domenica 30 giugno 2019

Share 0 Share 0 Share

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 10 maggio 2019





ECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2019.Indizione delle elezioni dei presidenti e dei consigli deiliberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna,Ragusa, Siracusa e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo1963, n. 16 e s.m.i.; Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante “Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzicomunali”; Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Cittàmetropolitane”;Vista la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26, recante “Differimento dei termini previsti al comma 1 del-l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di com-missario straordinario degli enti locali”;Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”; Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.15, in materia di elezione degli organi degli enti di areavasta e proroga della gestione commissariale”; Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.

Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Cittàmetropolitane”;Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materiadi personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art.23; Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 inmateria di elezione dei presidenti dei liberi Consorzicomunali e dei consigli metropolitani e di proroga dellagestione commissariale”; Vista la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, recante “Norme transitorie in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta”; Visto il decreto dell’Assessore per le autonomie localie la funzione pubblica n. 318 del 13 dicembre 2016, aventead oggetto “Coefficiente correttivo del voto ponderato perl’elezione del presidente e del consiglio del libero Consor-zio comunale nonché del consiglio metropolitano”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,parte I, n. 2 del 13 gennaio 2017; Vista la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2, recante “Norme transitorie in materia di elezione degli organi deiliberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”; Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione diretta del presidentedel libero Consorzio comunale e del consiglio del libero Consorzio comunale nonché del sindaco metropolitano edel consiglio metropolitano”; Vista la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, recante “Norme transitorie in materia di elezione degli organi deiliberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e proroga commissariamento; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del4 luglio 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-le degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e) della leggeregionale 11 agosto 2017, n. 17, recante “Disposizioni inmateria di elezione diretta del presidente del libero Con-sorzio comunale e del consiglio del libero Consorziocomunale nonché del sindaco metropolitano e del consi-glio metropolitano”; Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, recante“Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.Norma transitoria in materia di gestione commissarialedegli enti di area vasta”;Vista la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23, recante “Norme in materia di enti di area vasta”;Visto il comma 1 dell’art. 1 della predetta legge regionale n. 15/2015, che ha istituito i liberi Consorzi comunalidi Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti provinceregionali; Visto il comma 1 dell’art. 6 della precitata legge regio-nale 4 agosto 2015, n. 15, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge regionale 23/2018, il quale dispone, tra l’altro,che “ in sede di prima applicazione della presente legge l’elezione del presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzionepubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione”; Visto il comma 7 dell’art. 7 bisdella legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, aggiunto dall’art. 3 della legge regiona-le n. 23/2018, il quale dispone: “L’elezione del consiglio dellibero Consorzio comunale è indetta con decreto del presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi nonoltre il sessantesimo giorno antecedente quello della vota-zione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 6”; Considerato che con deliberazione n. 54 del 4 febbraio2019 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per leautonomie locali e la funzione pubblica, ha fissato la data delle elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa,Siracusa e Trapani per il giorno di domenica 30 giugno 2019; Ritenuto, conseguentemente, di dovere indire le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani per il giorno di domenica 30 giugno 2019, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 4 feb-braio 2019;

Decreta:

Art. 1 Per il giorno di domenica 30 giugno 2019, sono indettele elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Art. 2 La Segreteria generale della Presidenza della Regione notificherà il presente decreto alle Prefetture territorial-mente competenti, ai presidenti dei tribunali ove hannosede i liberi Consorzi comunali, al Dipartimento regionaledelle autonomie locali e, a mezzo dei commissari straordinari dei liberi Consorzi comunali, ai segretari dei comuniche compongono i liberi Consorzi comunali.La Segreteria generale della Presidenza della Regione curerà, entro il quarantacinquesimo giorno antecedentequello della votazione, la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, amezzo dei commissari straordinari dei liberi Consorzicomunali, on-line negli albi pretori dei liberi Consorzicomunali e dei comuni che ne fanno parte.

Palermo, 26 aprile 2019.

MUSUMECI

(2019.18.1299)023