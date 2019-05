IL FESTIVAL DEGLI AQUILONI A SAN VITO LO CAPO, AL VIA L’UNDICESIMA EDIZIONE

Share 0 Share 0 Share

Dopo il grande successo degli anni passati, torna a San Vito Lo Capo, dal 16 al 19 Maggio 2019, il Festival Internazionale degli Aquiloni” Emozioni a naso in su!”. L’evento è organizzato da Medifiere S.r.l. con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo e la collaborazione delle associazioni culturali “Sensi Creativi” e “Trapani Eventi” e degli operatori turistici del territorio. L’evento, da anni, promuove il territorio di San Vito lo Capo e la Sicilia tutta, coinvolgendo un vasto pubblico. Numerose anche le associazioni ed i club che partecipano attivamente al festival. Obiettivi primari sono la promozione e l’incremento del turismo artistico e culturale. Ma il Festival è anche un momento di incontro e contatto fra culture e persone unite da una passione comune e una tradizione antica: l’aquilone, sinonimo di libertà, sogno e fantasia. “Un appuntamento molto atteso e di grande richiamo – dichiara il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino – Il Festival Internazionale degli Aquiloni è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione che punta sul turismo out- door, ovvero a tutte quelle attività che si svolgono all’aria aperta, in un contesto naturale di forte impatto scenico, come la nostra spiaggia bianca con il suo mare cristallino, per promuovere il territorio nel corso dell’anno, e non soltanto nel periodo estivo. Oltre ad essere un meraviglioso laboratorio esperienziale per in bambini e le loro famiglie, è inoltre un’occasione per lanciare dei messaggi di pace, legalità e integrazione essendo San Vito Lo Capo, da oltre 20 anni, luogo simbolo di incontro tra popoli e culture diverse grazie al cous cous, il piatto della pace. Agli aquiloni, si aggiungeranno altri tre eventi, le mongolfiere, il parapendio ed il kitesurf. “Lanciata”, lo scorso anno, nel nostro programma di governo, l’idea di far volare le mongolfiere verrà concretizzata quest’anno e arricchita negli anni successivi. Credo che volare sia un’emozione unica e sarà bello donarla a chi vorrà viverla ammirando, allo stesso tempo, dall’alto la bellezza del nostro borgo marinaro. Altri momenti carichi di suspense – conclude il sindaco – ci verranno regalati dalle esibizioni di parapendio, con professionisti che si leveranno in volo dalle nostre montagne, e dall’abilità di sportivi e appassionati di kitesurf che salteranno e volteggeranno sulle onde. Quattro giorni coinvolgenti tra cielo, terra e mare“.

Per quattro giorni il cielo di San Vito si rallegrerà e si colorerà. A far volare i loro aquiloni nella splendida spiaggia giungeranno circa 40 aquilonisti di fama nazionale ed internazionale, provenienti da ogni parte d’Italia e anche da Francia, Polonia e Svizzera. Diverse le sezioni e le specialità aquilonistiche durante il Festival: volo libero, aquiloni Soft Giganti, aquiloni giapponesi “Rokkaku”, esibizioni acrobatiche di aquiloni. Vi saranno anche gli artisti del vento, geniali ideatori di architetture volanti, scultori della natura. In programma anche l’emozionante volo notturno, che sempre affascina il pubblico con le magnifiche evoluzioni degli aquiloni fluorescenti, le sue luci, le decorazioni in spiaggia con fantasiose geometrie e linee avvolgenti. Ideatore del Festival di San Vito lo Capo e degli altri Festival in Sicilia e Presidente dell’Associazione Culturale Trapani Eventi è Ignazio Billera, che tra i tanti aquiloni, ha realizzato «Delta Ghost», un aquilone bianco che ritrae l’immagine dei magistrati Giovani Falcone e Paolo Borsellino. In loro memoria e in commemorazione di tutte le vittime di mafia volerà libero nell’alto dei cieli.

Nell’11esimo Festival degli aquiloni sono state coinvolte anche le scuole del territorio. Protagonisti infatti saranno anche gli studenti che con le loro mani, guidati da esperti, hanno realizzato i loro aquiloni. Sono stati organizzati laboratori didattici all’interno delle scuole elementari, medie e superiori, con il progetto “L’atelier del vento” e molti ragazzi hanno scoperto una nuova passione e una predisposizione anche all’arte creativa. Anche le scuole dunque presenteranno i loro lavori e faranno volare i loro aquiloni.

L’evento avrà inizio giovedì 16 Maggio alle ore 10:30 con partenza dal Municipio verso la Spiaggia con la Cerimonia delle Bandiere accompagnata dalla Banda del Comune di San Vito lo Capo che darà il benvenuto ai partecipanti. Anche quest’anno il progetto “3 Capi un unico Filo” unisce i tre Festival che simbolicamente uniscono la Sicilia: il 3° Festival degli Aquiloni di Capo Peloro (ME), il Festival di San Vito Lo Capo e il Festival di Marina di Ragusa, che si svolgerà ad Ottobre 2019. Durante la manifestazione vi saranno inoltre, collegamenti in diretta con Rta in radio visione regionale sul canale 878 del digitale terrestre e in streaming www.radiotivuazzurra.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Tutti i giorni saranno allestiti laboratori didattici di costruzione degli aquiloni sotto il tendone Mongolfiera della Reception dalle ore 10.00 alle 13.00/ dalle ore 15.30 alle 17.30

FIERA DEL VENTO

Stand Espositivi al campetto dalle ore 10.00 alle 22.30

Tutti gli Eventi del Festival sono soggetti a variazione del Programma o a soppressione degli stessi per avverse condizioni Meteo o per cause di forza maggiore

Giovedì 16 Maggio 2019

ore 10.30 ( Con partenza dal Municipio verso la Spiaggia S. Vito Lo capo)

Apertura della Manifestazione, con sfilata lungo Via Savoia, degli aquilonisti con Banda Musicale di San Vito, Cerimonia delle bandiere, con gli studenti e tutti i partecipanti all’evento;

– Saluti delle Autorità;

Dalle 14,30 fino alle 18.00

– Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo; Aquiloni Giganti; Artisti in Primo Piano

– Mongolfiera show

– Esibizione free style di Kitesurf

ore 21 (Piazza Santuario S. Vito Lo Capo)

“ CARTONI D’AVENA ”Cristina D’Avena Tribute Band

Venerdì 17 Maggio 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – Aquiloni in volo: monofilo, statici, giganti; Esibizione di Aquiloni Acrobatici; Artisti in Primo Piano; Esibizione free style di Kitesurf

Dalle ore 15.00 al tramonto nella spettacolare Baia Santa Margherita

Aquiloni in volo: monofilo, statici, giganti

– Esibizione di Aquiloni Acrobatici

– Laboratori di Aquiloni

– Mongolfiera Show

– Esibizione di Kitesurf free style.

(Piazza Santuario S. Vito Lo Capo) ore 20:45 Esibizione di Live Painting dell’artista Tonio Specchia, con musica e danze ispirate agli aquiloni con Francesca Colomba e International Dance Academy

-0re 21:45 Spettacolo di canti balli e musiche cubane, caraibiche e latino americane con i “I CUBANITOS”

Sabato 18 Maggio 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 16.30

– Aquiloni in volo: monofilo, statici, giganti; Esibizione di Aquiloni Acrobatici; Artisti in Primo Piano; Esibizione di Parapendio; Esibizione free style di Kitesurf; Mongolfiera show

– Trasmissione in Diretta di Radio 102

– in serata Volo in Notturna con giochi di luce, di musica e/o lancio di Sky-lantern (condizioni meteo permettendo)

ore 21.45 (Piazza Santuario S. Vito Lo Capo) Concerto con “Gianni Nannini Tribute Band con America Tour”

ore 22.45 Concerto con i “Siciliani solo band”

Domenica 19 Maggio 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo; Aquiloni Giganti; Esibizione di Aquiloni Acrobatici; Artisti in Primo Piano; Mongolfiera Show; Esibizione free style di Kitesurf; Esibizione di Parapendio

Ore 16,30 Tutti gli artisti in primo piano per la chiusura Festival in spiaggia

dalle ore 17,30 alle ore 19,00 (Piazza Santuario S. Vito Lo Capo) L’ACCADEMIA ORIGAMI presenta

“STASERA S(U)ONO IO” ore 21 Piazza Santuario S. Vito Lo Capo

Per ulteriori info www.festivalaquiloni.it

Quest’anno si aggiungono al programma anche:

MONGOLFIERE SHOW – ESIBIZIONI DI PARAPENDIO – ESIBIZIONI DI KITESURF

MONGOLFIERE SHOW

Il Festival delle mongolfiere è un grande spettacolo attrattivo dedicato ai giganti dell’aria. La mongolfiera con volo vincolato colorerà il cielo di San Vito Lo Capo emozionando coloro che vorranno trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e provare l’ebbrezza di un volo in mongolfiera in maniera del tutto gratuita. Dopo il tramonto, il cielo stellato si arricchirà di una luce colorata: sarà la magia dello spettacolo della mongolfiera illuminata. Numerosi laboratori didattici e ludici saranno invece effettuati all’interno della mongolfiera statica messa a disposizione di tutti i curiosi e dei bambini che diventeranno parte integrante di questo meraviglioso spettacolo.

ESIBIZIONI DI PARAPENDIO

Ad arricchire ancora di più l’evento saranno le esibizioni di parapendio in montagna. L’effetto scenografico lascerà il pubblico a bocca aperta.

ESIBIZIONI DI KITESURF

Il mare di San Vito Lo Capo sarà colorato con numerosi Kitesurfisti che con le loro esibizioni affascineranno e divertiranno il pubblico.