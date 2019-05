La tradizione di carte in Italia: un fenomeno sociale in continuo aumento

Share 0 Share 0 Share

Un passatempo dalle antiche origini

L’Italia è uno dei Paesi in cui i giochi di carte mantengono la loro popolarità. Per comprendere i motivi di questo successo nella nostra cultura basta osservare la vasta gamma di varianti stilistiche che sono nate e si sono diffuse nella penisola nel corso dei secoli, tramandandosi di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Con un’analisi attenta si arriva a contare più di una ventina di tipi di carte, ciascuno portatore della città o della regione di appartenenza. Oltre a caratterizzarsi per lo stile, i vari mazzi di carte italiani si distinguono per avere semi differenti. Nello specifico, esistono quattro macro gruppi di semi: semi italiani utilizzati nel nord Italia, semi spagnoli molto diffusi nel centro e sud Italia, semi francesi presenti nel nord ovest e semi tedeschi utilizzati in Alto Adige. Tutte queste varianti hanno in comune il numero di carte del mazzo, che sono 40, a loro volta divise in quattro semi. Tra le varianti più comuni a livello nazionale troviamo le carte piacentine, le napoletane e le siciliane. Uno degli aspetti che ha reso questi giochi così popolari, di un passato neanche troppo distante, era il suo lato democratico. In occasione dei giorni di festa, soprattutto a Natale, ci si riuniva intorno a un tavolo in compagnia di parenti e amici per divertirsi con giochi da tavolo spensierati e semplici, tra cui le carte. Tra i giochi italiani più antichi troviamo: la Primavera e la Barrica, che si giocavano intorno al sedicesimo secolo; la Scopa, derivata dalla Primiera; e la Briscola, discendente della Bazzicada. Il Tressette sembra si sia diffuso agli inizi del Settecento, il Sette e mezzo verso il 1890.

I giochi di carte nell’era digitale

Con l’avvento di Internet, i giochi di carte sono diventati passatempi capaci di connettere in modo immediato gli utenti di tutto il mondo, superando i confini locali. Oggi esistono diversi portali specializzati nel Gaming online, come per esempio Betway Casinò, che organizzano tornei di blackjack per gli appassionati di questo gioco oltre numerose app legate ai più gettonati giochi della tradizione italiana, come il popolare Tressette e la Briscola, scaricabile dallo store di Google Play. La caratteristica principale che distingue i giochi di carte tradizionali con quelli virtuali è la possibilità di accedere da qualsiasi luogo con una connessione Internet, spesso senza nemmeno bisogno di scaricare il gioco. Inoltre, come nel caso del blackjack esistono ben 10 varianti tra cui scegliere, dal classic blackjack allo Spanish passando per la pratica versione mobile. Le regole base sono le stesse del gioco tradizionale: lo scopo principale è quello di avere una mano migliore di quella del croupier, cercando di batterlo con il numero minimo di carte, avvicinandosi il più possibile alla cifra 21. Se si oltrepassa questo numero si “sballa”e la mano va al croupier. Anche le regole del Tressette non cambiano, come menziona Tresette Online da quelle del Tressette classico. La partita viene giocata con un mazzo di 40 carte da due avversari contrapposti. L’obiettivo è di totalizzare 11 o 21 punti prima del proprio avversario. Inizialmente ogni giocatore riceve 10 carte. Il primo che parla deve scartare la carta decidendo il seme che “comanderà” il turno. L’avversario risponderà con una carta del medesimo seme; vince chi detiene il punto maggiore del seme che comanda. Infine, la Briscola classica online ha una serie di regole davvero molto semplici. Si usa un mazzo di 40 carte suddiviso in quattro semi, ognuno di dieci carte. Nel mazzo ci sono 120 punti e il vincitore della mano sarà colui che ne realizzerà un minimo di 61; se i punti raggiunti sono 60 il round è patto.

Giocare a carte comunque

Il gioco della carte sia nella forma tradizionale offline che in modalità virtuale resta quindi per gli italiani uno dei passatempi preferiti e non solo in occasione delle festività. Con la comoda possibilità di giocare online, oggi ci si può ritagliare una pausa divertente in ufficio o durante lo studio, per liberare la mente con questi giochi veloci e intuitivi. Oltretutto, le statistiche hanno più volte confermato come il giocare a carte faccia bene, non solo all’intelletto ma anche alla nostra salute, in particolare al nostro sistema immunitario e questa è davvero una bella novità. Diversi studi hanno dimostrato, infatti, che grazie al consumo di energie che impiega il nostro cervello per vincere una partita, avviene un aumento di produzione di lipidi T, che sono i veri protagonisti nella difesa contro eventuali infezioni. Un altro aspetto non trascurabile è legato allo stress. Dopo una giornata stancante di lavoro è molto piacevole radunarsi intorno a un tavolo o rilassarsi in poltrona con un tablet o smartphone per dedicarsi ad una bella partita a carte.

Questo dimostra ancora una volta come le carte siano considerate dagli italiani uno degli svaghi più gettonati sin dai tempi antichi per ridere e scherzare in compagnia di amici e oggi anche di nuovi avversari virtuali di tutto il mondo!