CALCIO: CINA. LIPPI TORNA CT, OBIETTIVO MONDIALI 2022

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Pochi mesi dopo il suo addio, Marcello Lippi risale a bordo. La Federcalcio cinese ha ufficializzato il ritorno del 71enne tecnico viareggino come ct della nazionale, riprendendo il discorso interrotto dopo l’eliminazione ai quarti della Coppa d’Asia di inizio anno. Per Lippi ora il compito di provare a portare la Cina alla fase finale dei Mondiali del 2022 in Qatar, a vent’anni dalla prima e unica apparizione della nazionale asiatica in una rassegna iridata. “Sin da quando Lippi ha iniziato ad allenare la squadra, i giocatori hanno mostrato uno spirito positivo, determinato e combattivo – spiega la sua scelta la Federcalcio di Pechino – Crediamo che la guida di Lippi e del suo staff possa avere un grande impatto sui sogni mondiali della nazionale”. L’ex ct azzurro ri-debutterà il 7 giugno in amichevole contro le Filippine, per poi affrontare 4 giorni dopo il Tajikistan. A settembre, invece, il via alle qualificazioni mondiali.

Sbarcato in Cina nel maggio 2012 per assumere la guida del Guangzhou Evergrande (tre campionati, una Coppa di Cina e la Champions League asiatica il suo bottino), Lippi aveva accettato il ruolo di ct della nazionale nell’ottobre 2016, sfiorando il pass per il Mondiale russo (3 vittorie, due pari e una sconfitta nelle sei rimanenti gare di qualificazione).

(ITALPRESS).