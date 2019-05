Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24 maggio 2019 – Enna: realizzazione di parcheggi di interscambio

Share 0 Share 0 Share

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24 maggio 2019





DECRETO 9 maggio 2019. Rideterminazione del termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della documentazione di cui al bandodi finanziamento per un programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio infavore dei comuni isolani con popolazione superiore o ugua-le a 30.000 abitanti, del comune di Enna o dei comuni sededi porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portua-lità e della logistica.IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTIVisto lo Statuto della Regione;Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 ess.mm.ii., recante disposizioni per i provvedimenti ammi-nistrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativie la migliore funzionalità dell’attività amministrativa; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazionedella Regione” e ss.mm.ii.; Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,recante “Regolamento di attuazione del Titolo II dellalegge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazionedegli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cuial decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,n. 12” e ss.mm.ii.;Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno2016, n. 12, recante il “Regolamento di attuazione del Tito-lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimo-dulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimentiregionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regio-nale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presi-dente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6” e ss.mm.ii.;Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana16 febbraio 2018, n. 701, con il quale è stato conferito l’in-carico di dirigente generale del Dipartimento regionaledelle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dott.Fulvio Bellomo, con decorrenza 15 febbraio 2018;Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che all’ar-ticolo 47 prevede l’attuazione di un “Programma regionaledi investimenti per la realizzazione di parcheggi di inter-scambio nelle Città metropolitane di Palermo, Catania eMessina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti nonchénei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazio-nale della portualità e della logistica“; Visto il D.D.G. n. 1947 del 12 settembre 2017, con ilquale è stato approvato ed emanato il bando pubblico perl’attuazione di una linea di intervento in favore dei comuniisolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 abi-tanti e dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategi-co nazionale della portualità e della logistica, finalizzato apromuovere la realizzazione di parcheggi di interscambioper ridurre inquinamenti acustici ed atmosferici, incre-mentando il risparmio energetico ed il miglioramento deiservizi pubblici;Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che all’ar-ticolo 96 ha approvato la parziale modifica dell’articolo 47della legge regionale n. 3/2016, per cui l’attuazione degliinterventi è riferita ad un “Programma regionale di inve-stimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambionei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comunicon popolazione residente superiore a 30.000 abitanti,nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategi-co nazionale della portualità e della logistica“; Considerato che al comma 4 dell’articolo 96 della cita-ta legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è stato disposto cheil Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobi-lità e dei trasporti dovrà predisporre due appositi avvisiper la realizzazione di parcheggi di interscambio rivoltiuno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed ilsecondo ai comuni isolani con popolazione superiore a30.000 abitanti, nonché nei comuni sedi di porti inseritinel Piano strategico nazionale della portualità e della logi-stica;Visto il D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, con il qualeè stato conseguentemente annullato il D.D.G. n. 1947 del12 settembre 2017;Visto il D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018, con il qualein attuazione delle disposizioni di cui all’art. 96 della leggeregionale n. 8/2018, è stato approvato ed emanato il bandopubblico relativo ad una linea di intervento in favore deicomuni isolani con popolazione superiore o uguale a30.000 abitanti e dei comuni sede di porti inseriti nelPiano strategico nazionale della portualità e della logisti-ca, finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggidi interscambio per favorire il decongestionamento deicentri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasportocollettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inqui-namenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energeti-co, ed è stato previsto inoltre, all’articolo 6 del bando digara, che le istanze di finanziamento e la connessa docu-mentazione tecnico/amministrativa dovevano pervenireda parte dei comuni al Dipartimento regionale delle infra-strutture, della mobilità e dei trasporti entro centocin-quanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nellaGazzetta Ufficialedella Regione siciliana;Vista la Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 35del 10 agosto 2018, di pubblicazione del bando di garaallegato al D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018 e che, pertan-to, i previsti centocinquanta giorni per la presentazionedelle istanze avevano scadenza il giorno 7 gennaio 2019;Visto il D.D.G. n. 2828 del 10 ottobre 2018, pubblicatonella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 47 del 2novembre 2018, con il quale è stato integrato l’art. 7 delbando allegato al citato D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018;Vista la legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018,che all’articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che il Dipar-timento regionale delle infrastrutture, della mobilità e deitrasporti emetta apposito avviso rivolto anche ai “comuniisolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, alcomune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nelPiano strategico nazionale della portualità e della logisti-ca”, prevedendo inoltre l’introduzione di ulteriori disposi-zioni per la realizzazione dei parcheggi in questione; Visto il D.D.G. n. 3848 del 14 dicembre 2018, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 56del 28 dicembre 2018, con il quale è stata prevista una pro-roga di centoventi giorni per la presentazione delle istanzee della documentazione da parte dei comuni interessati(dalla scadenza già prevista con il citato D.D.G. n. 2079 del25 luglio 2018, e quindi al 7 maggio 2019);Vista la nota prot. n. 3825/Gab dell’8 maggio 2019 del-l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regionesiciliana, con la quale è stato disposto che vengano riaper-ti i termini per la presentazione delle istanze e della docu-mentazione da parte dei “comuni isolani con popolazionesuperiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed aicomuni sede di porti inseriti nel Piano strategico naziona-le della portualità e della logistica”, fissando la nuova sca-denza al 19 giugno 2019; Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;Decreta:

Art. 1 Per le motivazioni nelle premesse riportate, con il pre-sente provvedimento viene rideterminato al 19 giugno2019 il termine di scadenza per la presentazione delleistanze e della documentazione per l’attuazione di unalinea di intervento in favore dei “comuni isolani con popo-lazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Ennaed ai comuni sede di porti inseriti nel Piano strategiconazionale della portualità e della logistica”, finalizzato apromuovere la realizzazione di parcheggi di interscambioper favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’in-terscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano edextraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico edatmosferico ed il risparmio energetico.

Art. 2 Restano invariate tutte le modalità di presentazionedella documentazione e delle istanze, le condizioni ed irequisiti richiesti, di cui ai DD.D.G. nn. 2079 del 25 luglio2018 (e allegato bando), 2828 del 10 ottobre 2018 e 3848del 14 dicembre 2018.

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet delDipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-sporti della Regione siciliana e sarà inoltre pubblicatonella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.Palermo, 9 maggio 2019. BELLOMO