Tribunale Enna: aste giudiziarie 11/6/19 n.3 – Centuripe, Enna, Giardini Naxos

Share 0 Share 0 Share





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 11/3/19 n.3

Sicilia > Enna > Centuripe – Via Guglielmo Marconi n. 91 (ex n. 73)

Procedure concorsuali / Fallimentare 4/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/06/2019 12:00

Prezzo Base 31.750,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

½ INDIVISO – DELL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA PER CIVILE ABITAZIONE distribuita su due livelli (piano terzo e quarto) mq. 175, foglio 88, particella 2506, subalterno 8, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, rendita catastale € 275,27

Sicilia > Enna > Enna – Via Basilicata 11

Procedure concorsuali / Fallimentare 1/1998 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/06/2019 10:30

Prezzo Base 148.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di appartamento per civile abitazione sito in Enna, Via Basilicata n. 11, in catasto al fg. 76, part. 439 sub 1, piano S1, categoria A/7, classe 3, consistenza vani 8,5, superficie catastale mq 234, R.C. € 1.216,00, con terreno circostante di mq 729, censito in catasto al fg. 76, part. 664.

Sicilia > Messina > Giardini-Naxos – Via Teocle 7

Procedure concorsuali / Fallimentare 1/1998 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/06/2019 10:30

Prezzo Base 111.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di appartamento per civile abitazione in catasto al fg. 6, part. 513 sub 11, piano T, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 103, R.C. € 482,89.