BASKET: NBA. RAPTORS BATTONO 4-2 BUCKS E CONQUISTANO FINALS

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Toronto Raptors hanno vinto stanotte gara 6 della finale della Eastern Conference della Nba di basket, battendo per 100-94 i Milwaukee Bucks, chiudendo la sfida sul 4-2. Così, per la prima volta nella loro storia, la squadra canadese ha conquistato il pass per le finals, dove affronteranno i Golden State Warriors, vincitori della Western Conference, giunti negli ultimi quattro anni sempre alle sfide decisive per l’assegnazione dell’ambito anello, trionfando in tre occasioni (2015, 2017 e 2018).

Nel match di stanotte, alla Scotiabank Arena di Toronto, i Raptors si sono imposti in rimonta, dopo aver chiuso il primo quarto sotto nel punteggio per 31-18. Ventisette i punti (e 17 i rimbalzi) del trascinatore dei canadesi, ovvero Kawhi Leonard, seguito nel tabellino dal compagno camerunese Pascal Siakam, a quota 18. Inutili, ai fini dello score conclusivo, invece, i 21 punti firmati dal greco Giannis Antetokounmpo per gli ospiti.

(ITALPRESS).