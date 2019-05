Terremoto ML 2.2 il 26-05-2019 ore 07:27 Costa Siciliana nord orientale (Messina)

Share 0 Share 0 Share

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il

26-05-2019 05:27:24 (UTC) 26-05-2019 07:27:24 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.15, 15.12 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Terme Vigliatore ME 4 7395 7395

Furnari ME 5 3784 11179

Falcone ME 5 2808 13987

Rodì Milici ME 6 2056 16043

Oliveri ME 6 2181 18224

Mazzarrà Sant’Andrea ME 6 1531 19755

Barcellona Pozzo di Gotto ME 8 41583 61338

Castroreale ME 9 2504 63842

Basicò ME 11 612 64454

Tripi ME 11 873 65327

Merì ME 11 2338 67665

San Filippo del Mela ME 13 7115 74780

Milazzo ME 14 31646 106426

Patti ME 14 13431 119857

Santa Lucia del Mela ME 14 4650 124507

Novara di Sicilia ME 14 1337 125844

Montagnareale ME 15 1615 127459

Librizzi ME 15 1660 129119

Montalbano Elicona ME 17 2287 131406

Pace del Mela ME 17 6239 137645

Gualtieri Sicaminò ME 17 1807 139452

San Piero Patti ME 17 2915 142367

Condrò ME 18 493 142860

Fondachelli-Fantina ME 18 1019 143879