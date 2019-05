Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 31 maggio 2019 – Leonforte, Enna

Share 0 Share 0 Share

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 31 maggio 2019





ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2019.

Annullamento del decreto 10 luglio 2012, concernente

liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa

Nuova Edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, e sostituzione del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.A. n. 832/Gab del 10 luglio 2012, con il quale

la cooperativa Nuova Edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, è stata posta in liquidazione coatta, giusto art. 2545

terdecies del codice civile, con contestuale nomina dell’avv.to Cozzo Claudia quale commissario liquidatore della

cooperativa ora citata;

Considerato che, nel corso dell’istruttoria per la sostituzione del commissario liquidatore avv.to Cozzo Claudia,

si è rilevato che il D.A. n. 832/Gab del 10 luglio 2012 risulta

assunto senza che vi erano le condizioni per la sua adozione, atteso che la cooperativa, già in liquidazione volontaria al momento dell’avvio della procedura, era stata destinataria di una comunicazione di avvio procedimento per

la sostituzione del liquidatore volontario giusto art. 2545

octiesdecies del codice civile e che il parere richiesto e reso

dalla Commissione regionale cooperazione era rivolto

anch’esso alla sostituzione del liquidatore volontario giusto art. 2545 octiesdecies del codice civile;

Ritenuto, per i motivi esposti, necessario provvedere

all’annullamento del D.A. n. 832/Gab del 10 luglio 2012;

Tenuto, altresì, conto che allo stato ricorrono i presupposti per disporre la cancellazione della cooperativa

Nuova Edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, dal registro delle imprese, giusto art. 2545 octiesdecies, secondo

comma, del codice civile, in quanto la società non deposita i bilanci alla locale C.C.I.A.A. da oltre cinque anni, l’ultimo dei quali è relativo all’esercizio finanziario 2005;

Rilevato che il commissario liquidatore non ha provveduto agli adempimenti di cui alla legge fallimentare e

che dall’ultima relazione del 10 giugno 2015, redatta ai

sensi dell’art. 205 L.F., si evincono le difficoltà dello stesso

nell’espletamento dell’incarico riconducibili all’impossibilità di reperire la documentazione sociale;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi su esposti, il D.A. n. 832/Gab del 10 luglio

2012, con il quale la cooperativa Nuova Edilizia Leonforte,

con sede in Leonforte, è stata posta in liquidazione coatta,

giusto art. 2545 terdecies del codice civile, con contestuale

nomina dell’avv.to Cozzo Claudia quale commissario liquidatore della cooperativa, è annullato.

Art. 2

Verificate le condizioni previste dall’art. 2545 octiesdecies, secondo comma, del codice civile, si dispone la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa

Nuova Edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, codice fiscale n. 00367210861.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione

entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 aprile 2019.

TURANO

(2019.19.1381)041





PRESIDENZA

Sostituzione di un componente in seno al consiglio della

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Palermo ed Enna.

Con decreto presidenziale n. 263/Serv.1°/SG del 3 maggio 2019,

in seno al consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna in rappresentanza di Confindustria Palermo e Centro Sicilia – Asstra – Fittel – Lega cooperative in

apparentamento, per il settore trasporti e spedizioni, in sostituzione

del sig. Iozzi Claudio, dimissionario, è stato nominato il sig. Gulino

Liborio, nato ad Enna il 7 agosto 1957.

Lo stesso cesserà dall’incarico alla scadenza del consiglio camerale di Palermo ed Enna costituito con il D.P. 644/Serv.1°/SG del 16

dicembre 2016.

(2019.19.1378)056



Ordinanza del 20 febbraio 2019 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

sul ricorso proposto da Comune di Piazza Armerina c/Regione siciliana e altri.

(N. 80 Reg. ordinanze 2019)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11

marzo 1953, n. 87).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA