Palagonia. La Giornata della Legalità all’istituto comprensivo Gaetano Ponte

Palagonia. Un altro albero è stato piantato e tanti messaggi sono stati appesi in uno degli alberelli messi a dimora negli anni passati, per commemorare il 27^ anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.



La Giornata della legalità 2019, svoltasi all’istituto comprensivo “Gaetano Ponte” rappresenta ancora una volta l’occasione per ricordare non solo la morte dei giudici Falcone e Borsellino ma di tutte le vittime di mafia. “Noi ragazzi – hanno detto gli studenti per bocca di Aurora Terranova della 3^ A, in veste di presentatrice- abbiamo voluto appendere sull’albero i messaggi e i pensieri per divulgare la legalità, perché essa costituisce la base della comunità, serve a garantire libertà e dignità a tutti. La prima forma di comunità nella quale impariamo a vivere secondo un patto di fiducia reciproca è la scuola. In questa situazione non c’era una regola scritta a guidarci, e abbiamo deciso cosa fare in base alla nostra idea del “giusto”, maturata nel contesto in cui siamo cresciuti. La presenza di comportamenti illegali è causa della rottura del patto civile tra i cittadini che indebolisce il legame di giustizia; in pratica gli effetti della mafia e della corruzione. Ad agire fuori da questo patto non sono solo i mafiosi ma anche tutti coloro che vogliono aggirare le regole, corrompendo chi dovrebbe vigilare, per fare chiudere un occhio. La legalità è il mezzo grazie al quale rispettiamo l’ambiente in cui conviviamo con l’intera comunità, e il mezzo con cui, viceversa, la società rispetta noi. E’ quindi il primo passo che dobbiamo fare per vivere in un Paese migliore, in un paese dove la parola corruzione è inesistente”. L’evento è stato organizzato dalla prof. Maria Leonardo, che, come negli anni passati, ha donato l’alberello messo a dimora accanto agli altri. All’iniziativa culturale è stata presente la dirigente scolastica, prof. Concetta Iudica, che, plaudendo all’iniziativa della prof. Leonardo, ha invitato gli alunni presenti a non lasciare i messaggi appesi all’albero ma di tenerli nel cuore e di ricordarsi sempre di ciò che hanno scritto per metterlo in pratica.



La manifestazione è stata intercalata da un intermezzo musicale a cura di Angelica Altieri, Mario Millesoli, Gabriele Di Liberto di 3^ A che, assieme a Giuseppe Valenti di 3^ C e Chiara Sipala di 3^ B, hanno suonato il tema del film “Mission” in onore alla missione dei giudici che volevano debellare o almeno arginare il sistema mafioso. Giovanni Veronica di 3^ A, ha recitato il testo, riadattato, della canzone “Signor tenente” di Giorgio Faletti. Per la riuscita dell’iniziativa hanno collaborato i proff.: Campisi, Cantali, Valenti, Pirracchio, Farruggio, Spicchiale; i proff. di strumento: Nisi, Sipala, Sapienza e Varsalona. Fattivo, il contributo dei proff. Nucifora, Cocimano, Sebastiano e Gaetano Interlandi e dei collaboratori scolastici La Porta, Panebianco e Scirè.



Angela Rita Palermo