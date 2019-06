Palermo: “Una Marina di Libri”

Share 0 Share 0 Share

L’ISOLA DEI RACCONTI

Per il quinto anno Dudi libreria per bambini e ragazzi cura all’interno di “” – Festival di editoria indipendente giunto alla sua X edizione – un ricco programma dedicato ai bambini e alle bambine, alle famiglie, a chi si occupa di infanzia e agli appassionati di illustrazione. Per la prima volta editori ed eventi approdano all’Isola dei racconti, un giardino segreto nella cornice della Serra Carolina e della fontana del Paride, interamente dedicato alla magia dell’illustrazione e della narrazione.

Il festival, quest’anno dedicato al tema Isola/Isole, si aprirà giovedì 6 alle 18 con un evento inaugurale dal titolo L’isola che non c’è, performance di teatro e musica a cura del Circolo Arci Le Giuggiole con Serena Ganci, Petra Trombini, Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano.

Tra gli editori, quest’anno Topipittori, La Margherita e Edizioni Primavera si aggiungono alle ormai consolidate presenze di Babalibri, Sinnos, Clichy, Orecchio Acerbo, Lavieri e Tunuè.

I bambini e i ragazzi avranno modo di entrare in contatto con autori e illustratori come Vichi De Marchi, Vessela Nikolova, il collettivo siciliano Ideestorte paper e nonché l’ormai abituale presenza della coppia Carlo Carzan-Sonia Scalco e Lucia Scuderi attraverso attività laboratoriali ed incontri speciali.

Venerdì 7 alle 19.30 uno degli appuntamenti più significativi del programma di quest’anno: la presentazione del volume “In mezzo al mare” tra le ultime uscite de Il castoro Editore. Cinque racconti che narrano storie vere di giovani rifugiati, popoli storici diversi, uniti dall’essere stati migranti per mare. Il libro testimonia così come tutti i popoli siano stati migranti almeno una volta nella storia. Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando insieme a Deborah Soria responsabile della Biblioteca IBBY di Lampedusa dialogheranno con Mohamed Keita, uno dei protagonisti del libro che dalla Costa d’Avorio in piena guerra civile ha affrontato il viaggio per approdare in Italia, dove oggi vive e lavora. Parteciperanno all’incontro anche protagonisti cittadini dell’accoglienza. Il Garante dell’Infanzia di Palermo Pasqualino D’Andrea, Ousman Drammah orientatore peer to peer Send referente del progetto In Gioco di Fondazione per il Sud, Fausto Melluso per Arci Porco Rosso e Mediterranea, Yodit Abraha – Responsabile Sprar Cresm, Anna Ponente direttrice centro Diaconale La Noce, Anna Rita Di Cola, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere.

Sul tema della migrazione e dell’accoglienza verterà sabato 8 alle 19 anche un incontro dedicato ai ragazzi con l’autore Carlo Marconi che presenterà il suo libro “Di qua e di là dal mare. Filastrocche migranti”, Edizioni Gruppo Abele.

Spazio anche quest’anno alla divulgazione scientifica con il libro “Ragazze con i numeri. Storie passioni e sogni di 15 scienziate” edito da Editoriale Scienza. 15 donne che hanno affrontato il loro lavoro con coraggio ed entusiasmo raccontate in prima persona dalla penna di Vichi De Marchi che guiderà i partecipanti alla lettura di queste storie attraverso uno speciale gioco dell’oca.

La stessa autrice presenterà la sua ultima uscita per Il Battello a vapore, “Dentro il cuore di Kobane”. Le vite di due amiche che si intrecciano nella notte in cui fuggono insieme per unirsi alle fila dell’esercito delle combattenti curde, decise a rivendicare il proprio libero arbitrio e a raggiungere Kobane, città simbolo di resistenza e speranza al femminile.

Divulgazione e illustrazione nel laboratorio ispirato al libro “La mia famiglia: gli uccelli” un’anteprima di Editoriale Scienza, in cui l’illustratrice siciliana Lucia Scuderi ci guida con illustrazioni ricche di dettagli e accompagnate da testi chiari e accurati, alla scoperta della vita dei volatili.

“Al mercato” nuovo e prezioso albo Topipittori scritto da Susanna Mattiangeli e illustrato da Vessela Nikolova.

Attraverso il laboratorio Il mercato è un’isola itinerante sabato 8 alle 17 con l’illustratrice osserveremo la realtà quotidiana del mercato e scopriremo così la suggestiva rete di relazioni fra cose e persone in una multiculturalità controversa e necessaria che della nostra città è base fondante e in continua trasformazione.

Novità di quest’anno la presenza del Pride Palermo. All’interno del programma partecipa con “Dudi e la principessa con la barba”, evento ideato per la prima volta in occasione della scorsa edizione del Pride. La Mik leggerà una selezione di albi illustrati dedicati al rispetto delle diversità.

Una tavola rotonda dal titolo Non una di meno sin dai primi anni. Educazione di genere per un’infanzia libera impegnerà ragazzi e adulti sul tema dello stereotipo di genere venerdì 7 alle 17 coinvolgendo gruppi impegnati in attività per il sostegno delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, come le Onde e il Comitato Non Una di Meno di Palermo.

Come già nelle precedenti edizioni continua l’esplorazione delle realtà editoriali indipendenti più interessanti del panorama italiano. Quest’anno Paolo Canton, fondatore insieme a Giovanna Zoboli di Topipittori – casa editrice specializzata in albi illustrati di qualità – terrà venerdì 7 alle 18 un incontro sul tema “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sugli albi illustrati e non avete mai osato chiedere” dedicato a librai, bibliotecari, educatori, genitori e appassionati di albi illustrati.

Altro appuntamento domenica 9 alle 18 dedicato al sempre più folto pubblico di adulti appassionati di illustrazione ed edizioni preziose con la presentazione del libro “I fiori blu” che è il risultato di un’indagine artistica, liberamente ispirata ai disegni delle tavole botaniche, condotta da Francesca Zoboli intorno alla pianta dell’Iris. Alle immagini è affiancato il racconto “Fenomenologia di un giardino” di Giovanna Zoboli che ad esse si intreccia. La cura grafica del volume è di Guido Scarabottolo per la casa editrice La Grande illusion.

Domenica alle ore 10 Antonella Provenzano, referente regionale del Centro per la Salute del Bambino, coordinerà uno momento di restituzione dell’esperienza sul territorio dei volontari Nati per Leggere in questi 20 anni di attività.

La serata di sabato 8 alle 20 vedrà una performance di live painting dell’illustratrice Clorophilla curata da Dudi ed Edizioni Precarie dal titolo Mirabilis l’isola che non c’è durante la quale il pubblico sarà coinvolto nell’insolita lettura di un mazzo di carte attraverso cui l’artista costruirà mondi immaginari.

La giornata di domenica sarà dedicata quasi interamente ai più piccoli con tanti laboratori a cura della casa editrice minibombo con gli autori Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica che porteranno i bambini dai 2 ai 6 anni alla scoperta dei più amati titoli del loro catalogo attraverso letture ed azioni creative.

Grande attenzione come sempre anche agli editori locali: Glifo, Splen, Verbavolant, Leima, Navarra, Buk Buk, Ideestorte paper che presenteranno le loro ultime novità.

Domenica alle 17 è la volta di un’autrice palermitana, Simona Dolce, che ci porterà nella Vucciria degli anni ‘90 con “La battaglia delle bambine” edito da Mondadori a conoscere un gruppo di bambine liberamente ispirate dalle immagini di strada della fotografa Letizia Battaglia. Nei giochi spensierati di queste bambine un giorno irrompe la realtà, a dimostrare che la mafia non è soltanto una parola scandita dai telegiornali ma esiste davvero.

Tornano gli appuntamenti serali per godere dell’Orto Botanico in una veste intima con le Letture tra le stelle curate da Stella Lo Sardo e Davide Schirò voci familiari ai piccoli lettori della città.

Come sempre il venerdì mattina vedrà la presenza di bambini e ragazzi delle scuole della città che avranno la possibilità di incontrare autori ed editori.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma l’ingresso alla manifestazione è soggetto a un contributo simbolico che andrà all’Università degli Studi di Palermo per il sostegno e la tutela dell’Orto botanico che ospita la manifestazione: singolo ingresso giornaliero 3€, il ridotto 2€ (12-18 e over 65), il cumulativo per le 4 giornate 6€. I bambini (0 – 12 anni), i giornalisti e i professionisti accreditati entreranno gratuitamente, così come sarà libero e gratuito per tutti l’ingresso alla giornata inaugurale del festival.

GIOVEDÌ 06 GIUGNO

Ore 17:00 | Palco

Il porto dei diritti negati

Intervengono: Lirio Abbate, Marco Damilano, Ottavio Navarra, Leoluca Orlando e Evelina Santangelo.

Coordina Piero Melati

a cura di Una marina di libri e L’Espresso

Ore 18:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

L’attualità dell’opera di Antonio Russello

Presentazione del libro

Lo sfascismo

di Antonio Russello

Medinova

Intervengono: Salvatore Ferlita e Antonio Liotta

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Inchiesta a Ballarò. Il diritto visto dal margine

a cura di Clelia Bartoli

Navarra Editore

Ore 18:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Pensare sul Mare-tra-le-terre. Filosofia e Mediterraneo

di Augusto Cavadi

Il pozzo di Giacobbe

Interviene: Francesco Giardina

Letture di Adriana Saieva

Incursioni musicali a cura di Federica Mantero e Vincenzo Capodici (chitarra)

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Ancora non è giorno

di Cetta Brancato

Edizioni Oedipus

Interviene: Accursio Sabella

Letture di Stefania Blandeburgo e Vito Benicio Zingales

Sarà presente l’autrice

Ore 18:00 | Al Genio

Presentazione del libro

Mazzarona

di Veronica Tomassini

Miraggi Edizioni

Interviene: Mariela Peritore

Sarà presente l’autrice

Ore 18:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Maradona è amico mio

di Marco Ciriello

66thand2nd

Interviene: Enrico Del Mercato

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Pio La Torre dirigente del PCI

a cura di Tommaso Baris e Gregorio Sorgonà

Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice

Intervengono: Mario Azzolini, Dario Carnevale e Matteo Di Figlia

Saranno presenti i curatori

Ore 18:00 | Palco

Marco Bellocchio racconta Il Traditore

con Francesco La Licata

Coordina Gian Mauro Costa

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Sala Lanza

Presentazione del libro

Oltre quel che c’è. Oracoli, giochi di sorte, testi nascosti, incanti sotterranei

di Giuseppe Giacobello

Edizioni Museo Pasqualino

Interviene Rosario Perricone

Ore 19:30 | Tepidarium

Incontro

La nostra Africa

Alessandra Di Maio conversa con Vittorio Longhi

a cura di Panormos International Weeks e di Una marina di libri

Ore 19:30 | Tineo

Incontro

FarsiDIVersi/Marti Bas: poesia e impegno sociale tra diritti umani e lotta Lgbtqi+

Intervengono: Massimo Milani e Lina Prosa

Modera: Marta Occhipinti

a cura di Palermo Pride e Centro Amazzone

Ore 19:30 | All’ombra del ficus

Anteprima del libro

Ancora un valzer

di Enza Pecorelli

Navarra Editore

Interviene: Stefania Auci

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | Serra tropicale

Gli scrittori che ci mancano

Primo Levi e la fantascienza

con Tommaso Pincio

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Al Genio

Presentazione del libro

Sogni e favole

di Emanuele Trevi

Ponte alle Grazie

Interviene: Piero Melati

Letture di Carmelo Galati

a cura di Una marina di libri

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Ai bambù

Bibbia e cinema: da Mosè a Bergman e oltre

Presentazione del libro

Bibbia e cinema

di Peter Ciaccio

Claudiana

Interviene: Eric Biagi

a cura di Centro Evangelico di Cultura “Giacomo Bonelli”

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Alla fontana

Che c’entro io con la mafia

Presentazione della rivista

Mezzocielo n.161

Intervengono: Mimma Grillo, Gisella Modica e Egle Palazzolo

Ore 19:30 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

L’amore nei Carmina Burana

di Armando Bisanti

Officina di Studi Medievali

Interviene: Alessio Arena

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Area Stampa

Bottega di poesia all’orto

Conversazione tra Nino De Vita e Salvatore Ferlita. I lettori leggono le poesie

a cura di la Repubblica

Ore 21:00 | Gymnasium

Viva La libertà: il cinema di Roberto Andò

Salvatore Ferlita intervista Roberto Andò

Ore 21:00 | Sala Lanza

Incontro

Il poliziottesco anni ’70

Intervengono: Virgilio Alberelli, Giacomo Cacciatore e Roberto Greco

a cura della Questura di Palermo

Ore 21:00 | Tepidarium

I viaggi dell’ambasciatore delle foreste, George Perkins Marsh

Presentazione del libro

L’ambasciatore delle foreste

di Paolo Ciampi

Arkadia Editore

Interviene: Ivana Peritore

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | All’ombra del ficus

Proiezione

L’isola

di Costanza Quatriglio

(2003, 103 min.)

a cura di Rouge et Noir e di Una marina di libri

Introducono: Gian Mauro Costa e Emilien Gür

Ore 21:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

I leoni di Sicilia

di Stefania Auci

Casa editrice Nord

Interviene: Elvira Terranova

Ore 21:00 | Al genio

Lettura di poesie in lingua siciliana e italiana e dibattito sulla continuità storica della poesia in Sicilia

Intervengono: Palma Civello, Bartolomeo Errera, Giovanna Fileccia, Sandra Guddo, Emanuele Insinna, Francesca Luzzio, Alba Pagano, Cinzia Romano, Maria Sapienza, Giovanna Sciacchitano, Daniela Tota, Antonella Vara

Modera: Sandra Guddo

a cura dell’Università Popolare di Palermo

Ore 21:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

In tutto c’è stata bellezza

di Manuel Vilas

Guanda

Interviene: Marco Cicala

a cura dell’Instituto Cervantes di Palermo e di Una marina di libri

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Pozzo arabo

Silent Party

Botanika

a cura di Coopculture

Visita in penombra tra i viali meno conosciuti dell’Orto e silent party con dj d’eccezione

Per partecipare è necessario il noleggio delle cuffie wifi – 5,00 € cad.

Ore 21:00 | Palco

Presentazione del libro

Piazza Fontana. Il processo impossibile

di Benedetta Tobagi

Einaudi

Interviene: Salvatore Lupo

a cura di Una marina di libri

Sarà presente l’autrice

Ore 22:30 | Sala Lanza

Concerto

Esercizi di fragilità di Giovanni Di Giandomenico

Per mano sinistra sola, pianoforte, a Davide Cirrito Palermo, marzo 2019

con Davide Cirrito e Giovanni Di Giandomenico

VENERDÌ 07 GIUGNO

Dalle 9:30 alle 12:30 Scuole in visita

Ore 10:00 | Sala Lanza

Seminario

L’isola e Le Sue Isole. Documentare e studiare la Sicilia linguistica. Un impegno inesauribile.

Intervengono: i docenti di Linguistica italiana del Dipartimento di Scienze Umanistiche

a cura di Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Umanistiche

Ore 12:00 | Sala Lanza

Presentazione della rivista

AM – Antropologia museale

ETNOGRAFIE DEL CONTEMPORANEO IV: ARTIFICATION AT LARGE

Edizioni Museo Pasqualino

Intervengono: Gabriella D’Agostino e Vincenzo Padiglione

Ore 12:00 | Tineo

Presentazione del libro

Il principe Necromante

di Daniela Corda

New digital Frontiers/EDITY

Intervengono: Daniela Corda, Ruggero D’Amico e Luca Rizzuto

Sarà presente l’autrice

Ore 12:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

La piuma dell’angelo

di Rosaria Carbone

Edizioni Leima

Interviene: Federica Fiandaca

Cantante Desirè D’Amico

Sarà presente l’autrice

Ore 16:00 | Area stampa

Il coraggio delle presidi

Sono donne. Lavorano nei quartieri difficili. Repubblica incontra le presidi di frontiera.

Con Claudia Brunetto e Sara Scarafia

a cura di la Repubblica

Ore 17:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

Storia ragionata della sartoria americana nel secondo dopoguerra

di Stefano Domenichini

Autori Riuniti

Interviene: Rosario Palazzolo

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Sala Lanza

Laboratorio di traduzione del fumetto (EN>IT)

con Andrea Maniscalco

a cura di AITI, ANITI e Strade – Traduttori Editoriali

Ore 17:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Sconfinare

di Donatella Ferrario

Edizioni San Paolo

Interviene: Sara Scarafia

a cura di Una marina di libri

Sarà presente l’autrice

Ore 17:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Vucciria

di Mauro D’Agati

89books

Interviene: Marco Cicala

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Serra tropicale

Incontro

L’impossibilità di un’idea

Usi e abusi della letteratura siciliana

Intervengono: Salvatore Ferlita e Matteo Di Gesù

a cura di Una marina di libri

Ore 17:00 | Al genio

Presentazione del libro e reading

Ninuzza

di Camille Guillon-Verne

Edizioni Kalós

Intervengono: Sergio Chiovaro, Salvino Leone e Lucia Porracciolo

Letture di Emanuela Mulè

Sarà presente l’autrice

Ore 17:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Lo strabismo della Dea. Antropologia, accademia e società in Italia

di Berardino Palumbo

Edizioni Museo Pasqualino

Intervengono: Ignazio E. Buttitta e Vincenzo Padiglione

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Chissà se i pesci piangono

di Danilo Dolci

Mesogea

Intervengono: Amico Dolci e Francesco Giardina

Ore 17:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Compagnie Nobili della Felicissima città di Palermo

di Mariolino Papalia

Antipodes

Interviene: Tommaso Romano

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Palco

Cosa resta dell’antimafia sociale?

Presentazione del libro

Il padrino dell’antimafia. Una cronaca italiana sul potere infetto

di Attilio Bolzoni

Zolfo

Interviene: Giacomo Di Girolamo

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

L’olivo come albero del Mediterraneo

di Aldous Huxley

Edizioni Henry Beyle

Intervengono: Giuseppe Barbera e Paolo Inglese

Ore 18:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Calafiore. Il cibo come sogno e incubo di una società ingorda

di Arturo Belluardo

Nutrimenti edizioni

Interviene: Daniela Gambino

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Tineo

Presentazione del libro

Decollati. Storie di ghigliottinati in Sicilia

di Salvatore Mugno

Navarra Editore

Interviene: Daniele Ienna

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Benevolenza cosmica

di Fabio Bacà

Adelphi

Intervengono: Angelo Di Liberto e Carlo Cacciatore

a cura di Billy, il vizio di leggere-il gruppo

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Isolitudini. Atlante letterario delle isole e dei mari

di Massimo Onofri

La nave di Teseo

Interviene: Vanessa Ambrosecchio

a cura di Una marina di libri

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Al genio

Presentazione del libro

La Botanica delle Bugie

di Elisa Casseri

Fandango Libri

Interviene: Margherita Ingoglia

Sarà presente l’autrice

Ore 18:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

La guerra di tutti

di Raffaele Alberto Ventura

minimum fax

Interviene: Giuseppe Lorenti

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Controstorie – italiani illustri e no

di Alessandro Dal Lago

Prospero Editore

Interviene: Riccardo Burgazzi

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Entràculo. La burla di Leonardo

di Piergiuseppe Anselmi

Torri del vento

Interviene: Gioacchino Barbera e Salvatore Ferlita

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Palco

Maria Fuxa: la poetessa siciliana che visse per 50 anni in manicomio e diede voce ai disabili psichici

Presentazione del libro

La voce della crisalide. Sulla vita della poetessa Maria E. Fuxa e altre cronache

di Maria Teresa Lentini

Mohicani Edizioni

Intervengono: Ambra Drago, Pippo Furnari, Santo Lombino, Mario Mulè e Roberto Tripodi

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | Gymnasium

minimum Jam. 25 anni di minimum fax alle prese con il jazz

Intervengono: Domenico Cogliandro, Daniele Di Gennaro e Piero Melati

a cura di The Brass Group

Ore 19:30 | Sala Lanza

Palermo città dell’integrazione nell’epoca delle migrazioni

Dibattito

Testimonianze ed esperienze di vita raccontate dai rappresentati delle varie comunità straniere presenti in città

Intervengono: Marco Romano e Marina Turco

a seguire momento di intrattenimento condotto da Salvo La Rosa, ospite il cantante Mario Incudine

a cura del Giornale di Sicilia

Ore 19:30 | Tepidarium

La scrittura che isola, la scrittura come isola

Conversazione a partire da

Oracolo manuale per scrittrici e scrittori

di Giulio Mozzi

Sonzogno

Interviene: Serena Uccello

a cura de Il Sole 24 Ore e di Una marina di libri

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Tineo

Incontro

#Parolescandalose: “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar.

Come il viaggiatore che naviga tra le isole.

Intervengono: Roberto Greco, Stefania Mulè e Alessandro Savona

Introduce: Luigi Carollo

a cura di Palermo Pride

Ore 19:30 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Cibo

di Helena Janeczek

Guanda

Interviene: Gianfranco Marrone

a cura di Una marina di libri

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | Serra tropicale

Gli scrittori che ci mancano

Omaggio a Stefano D’Arrigo

con Giancarlo Alfano

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Al genio

Presentazione del libro

Stato di Famiglia. L’isola verticale e quella orizzontale insieme Stato di Famiglia

di Alessandro Zannoni

Arkadia Editore

Interviene: Rosario Palazzolo

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Ai bambù

Incontro

Mario Puzo, lo scrittore che inventò la mafia

Intervengono: Enrico Deaglio e Franco Nicastro

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Alla fontana

Presentazione del libro

Contro gli avvocati

di Luigi Pirandello

21 editore

Intervengono: Salvatore Ferlita e Giancarlo Macaluso

Ore 19:30 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Il cielo in due

di Alessio Arena

Edizioni Ex Libris

Intervengono: Carlo Guidotti, Salvatore La Rosa, Mattia Pirandello e Fabrizio Romano

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Palco

Presentazione del libro

In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati

di Mary Beth Leatherdale. Illustrazioni di Eleanor Shakespeare

Il Castoro Editore

Intervengono: Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo) Deborah Soria, Pasqualino D’Andrea, Anna Ponente, Ousman Drammah, Fausto Melluso, Jodith Abraha, Anna Rita Di Cola, con la testimonianza di Mohamed Keita uno dei protagonisti del libro

a cura della Libreria Dudi e il Castoro Editore, in collaborazione con la biblioteca IBBY di Lampedusa.

Ore 21:00 | Gymnasium

Letteratura e resistenza: da Ostia a Palermo, periferie metropolitane a confronto

Presentazione dei libri

Cani da rapina e Il canaro

di Luca Moretti

Red Star Press

Interviene: Giorgio Martinico

Letture di Catia Castagna

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Sala Lanza

La giustizia è un desiderio: dal capitano Basile a Rocco Chinnici, dal maxiprocesso alla stagione delle stragi

a cura di Glifo edizioni

Intervengono: Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo

Ore 21:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Goethe e i siciliani. Il dialogo delle affinità

di Michele Cometa

New digital Frontiers/ Palermo University Press

Intervengono: Carl Alexander Auf Der Heyde e Maurizio Pirro

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Tineo

Presentazione del libro

Gomito di Sicilia

di Giacomo Di Girolamo

Laterza

Interviene: Giuseppe Prode

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 |All’ombra del ficus

Proiezione del film

Nuovo Mondo

di Emanuele Crialese

(2006, 114 min.)

a cura del Rouge et Noir e di Una marina di libri

Introduce: Emilien Gür

Ore 21:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Il profumo dell’Angelo e altre storie

di Nicolò D’Alessandro

Medinova

Intervengono: Antonio Liotta e Giacomo Pilati

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Al genio

“Letture Maledette”

Reading estremamente semplice

Spazio cultura edizioni

Musica e Parole con Salvatore Nocera Bracco, Angelo Ganazzoli e Vicio Matta.

Incursioni poetiche ironiche di Giovanna Corrao

Ore 21:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Immagine dal vero – Degli immigrati e delle comunità in Sicilia

di Luciano Accomando, Marina Accomando, Angelo Scuzarella e Pietro Iacono Quarantino

Edizioni Leima

Intervengono: Ouattara Ibrahima Kobena, e gli autori Luciano Accomando, Marina Accomando e Pietro Iacono Quarantino

Modera: Davide Camarrone

Ore 21:00 | Alla fontana

Poetiche Ensemble

Reading poetico: vari autori siciliani di nascita, di residenza, d’amore leggono i loro brani

Roberto Crinò con “Le coincidenze significative”, Michele Mulia con “Parole punti lacrime silenzi”, Andrea Castrovinci con “Il nome di mia madre”

Intervengono: Ivana Peritore, Mariela Peritore e Giuseppe Spinnato

a cura di Ensemble Edizioni

Ore 21:00 | Pozzo arabo

Silent Party

Botanika

a cura di Coopculture

Visita in penombra tra i viali meno conosciuti dell’Orto e silent party con dj d’eccezione

Per partecipare è necessario il noleggio delle cuffie wifi – 5,00€ cad.

Ore 21:00 | Palco

Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri: isole e immaginari, narratori a confronto

I due autori dialogano con la regista Costanza Quatriglio

a cura di Una marina di libri e del CSC ‒ Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia

Ore 22:30 | Serra tropicale

Da 30 anni l’accento sul bello

Inaugurazione mostra e dj set

a cura di Edizioni Kalós e in collaborazione con Mondosound

Ore 22:30 | Palco

Spettacolo

Scialata Folk

a cura di Teatro Ditirammu

SABATO 08 GIUGNO

Ore 10:00 | Gymnasium

CreativeMornings/Palermo – Edizione Speciale

Content crossing a colazione.

Il format internazionale di colazioni-lezioni per la comunità creativa all’orto botanico per un incontro sul tema del mese “Wonder”

Ore 10:00 | Sala Lanza

Seminario

Idee per una scuola che non isoli

a cura di Giscel e Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Umanistiche

a partire dal libro

L’educazione linguistica democratica

di Tullio De Mauro

Intervengono: Silvana Ferreri, Silvana Loiero, Maria Antonietta Marchese e gli studenti di “Didattica della lingua italiana” del CdL Magistrale in Italianistica

Ore 10:00 | Serra Tropicale

Presentazione del libro

Quando la bellezza cura il dolore. Vivere il morire nella società contemporanea

a cura del gruppo di studio “L’acrobatica del morire”

Saranno presenti gli autori

Ore 10:00 | Ai bambù

Incontro

Una marina di Touring

Intervengono: Benedetto Villa e Salvatore Vitale

Ore 11:00 | Gymnasium

Incontro

Palermo Tree City Map: la prima app che censisce gli alberi della città

Intervengono: Mario Pintagro, Enrico Russo e Rosario Schicchi

a cura dell’Orto botanico dell’Università di Palermo

Ore 11:00 | Tepidarium

Incontro

La via dei librai: una prospettiva. dalla città dei saperi alla v^ edizione

Intervengono: Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta, Giuseppe Scuderi e Maurizio Zacco

Ore 11:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Alice in Wonderland m’Palermu

di Gino Pantaleone

Qanat Edizioni

Intervengono: Giulio Cusumano, Leoluca Orlando e Monica Saladino

Sarà presente l’autore

Ore 11:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Caramelle carruba

di Vito Falco

Giambra Editori

Interviene: Nino Cangemi

Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Gymnasium

Laboratorio di lingua araba

Io parlo arabo e tu?

di Yousra Haddaoui

a cura di Officina di Studi Medievali

Ore 12:00 | Sala Lanza

Seminario

L’editoria accademica oggi

Logiche di mercato e politiche di qualità

a cura di Palermo University Press

Saluti del Magnifico Rettore Fabrizio Micari

Introduzione: Antonino Giuffrida e Valentina Favarò

Intervengono: Laura Auteri, Livan Fratini, Claudia Napolitano

Modera: Andrea Le Moli

Ore 12:00 | Tepidarium

Incontro

DINTORNI | Luoghi circostanti per l’arte – 2019, l’Isola

a cura di CCN Piazza Marina & Dintorni

Intervengono: Pierluigi Bizzini, Cristina Costanzo e Danilo Lo Piccolo, Dario Orpheé, Gianna Panicola, Mosè Previti

Moderano: Nicola Bravo, Francesco Piazza, Giuseppe Veniero

Ore 12:00 | Tineo

laboratorio di scrittura e lettura braille

I libri si leggono anche con le dita

a cura di UICI

Conduce Giuseppe Scaccia

Ore 12:00 | All’ombra del ficus

Presentazioni del libro

Sentimento italiano.

Storia arte, natura di un popolo inimitabile

di Valerio Massimo Manfredi

SEM

Interviene: Riccardo Cavallero

Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Serra tropicale

Incontro

A scuola di giornalismo com MSF

Interviene: Laura Verduci

Saranno presenti gli studenti della scuola media Guglielmo Marconi di Palermo e del liceo classico Mandralisca di Cefalù

Ore 12:00 | Al genio

Dibattito

Essere librai oggi

a cura di Una marina di libri

Intervengono: Cetti Cavallotto, Romano Montroni, Marina Ricciardi, Cinzia Orabona, Lia Vicari

Ore 12:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Ora Basta!

di The Panthers

Edizioni Clichy

Intervengono: Fabio Montagnino e Ottavio Navarra

Saranno presenti del collettivo The Panthers Arnaldo Melloni, Iacopo Ghelli e Lelio Vinci

Ore 12:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Pontescuro

di Luca Ragagnin

Miraggi Edizioni

Interviene: Angelo Di Liberto

a cura di Billy, il vizio di leggere-il gruppo

Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Area Stampa

Redazione aperta: la riunione del mattino all’Orto

a cura di la Repubblica

Ore 13:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

Inglorius

di Alberto Figuccia

New Digital Frontiers/Edity

Intervengono: Francesco Carnevale e Ruggero D’Amico

Sarà presente l’autore

Ore 13:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Il caso Kaufmann

di Giovanni Grasso

Rizzoli

Interviene: Elvira Terranova

Ore 16:00 | Area stampa

Quel genio del mio prof

Incontro con i prof geniali raccontati da Repubblica: un’altra scuola è possibile

a cura di la Repubblica

Ore 17:00 | Piccola serra

Che cos’è la biopoetica

Presentazione del libro

Letteratura e darwinismo.

Introduzione alla bioetica

di Michela Cometa

Carocci editore

Intervengono: Ambra Carta e Pietro Perconti

Modera: Francesca Piazza

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Sala Lanza

Seminario

Arcipelago traduzione: vita quotidiana, croci e delizie di traduttori diversi

Intervengono: Valentina Daniele, Maria Concetta Spinosa e Rossella Tramontano

Modera: Eva Valvo

a cura di AITI, ANITI e Strade – Traduttori Editoriali

Ore 17:00 | Tepidarium

Isole, mare e letteratura i Spyros

Presentazione del libro

Il marinaio italiano

di Rita Giammarresi

Bonfirraro Editore

Intervengono: Valentina Accardi e Roberto Leone

Sarà presente l’autrice

Ore 17:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

Antologia dell’Architettura Moderna in Sicilia

di Giuseppe Di Benedetto

40due edizioni

Intervengono: Cesare Ajroldi, Ettore Sessa e Andrea Sciascia

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Vento in scatola

di Marco Malvaldi e Glay Ghammouri

Sellerio

Interviene: Giorgio Vasta

Sarà presente Marco Malvaldi

Ore 17:00 | Serra tropicale

Incontro

Investigatrici di carta e reali

Intervengono: Paola Di Simone, Lisa Iovanna, Cristina Cassar Scalia

a cura della Questura di Palermo

Ore 17:00 | Al genio

Presentazione del libro

Santi, poeti e commissari tecnici

di Angelo Orlando Meloni

Miraggi edizioni

Intervengono: Marco Di Fiore e Cinzia Orabona

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Entronautica

di Gino Pantaleone

Edizioni Ex Libris

Interviene: Carlo Guidotti

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Bad Panda, l’istinto del lupo

di Luca Bonisolo

Todaro Editore

Intervengono: Roberto Sottile e Domenico Seminerio

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Poesie

di Giuseppe G. Battaglia

Lithos Editrice

Intervengono: Paolo Ferruccio Cuniberti, Patrizia D’Antona, Donatella La Monica e Vincenzo Ognibene

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Palco

Aspettando il Festino

I detenuti raccontano

Ore 17:00 | Area stampa

Dietro le quinte di un’inchiesta: Salvo Palazzolo racconta la nuova mafia

a cura di la Repubblica

Ore 18:00 | Piccola serra

Presentazione del libro

Alberto Moravia. L’attenzione inesauribile

a cura di Clotilde Bertoni e Chiara Lombardi

Edizioni AlboVersorio

Intervengono: Giancarlo Alfano, Clotilde Bertoni e Matteo Di Gesù

Ore 18:00 | Tepidarium

Incontro

La televisione come “isola dei famosi”

a partire dal libro

Sulla televisione. Scritti 1956-2015

di Umberto Eco

La nave di Teseo

Intervengono: Stefano Balassone e Gianfranco Marrone

a cura di Una marina di libri

Ore 18:00 | Gymnasium

A piedi per le strade del mondo: Storie e diari di Damiano Cosenza, il camminatore solitario palermitano

Presentazione del libro

Il camminatore solitario. Damiano Cosenza. 24.270 Km a piedi per le strade del mondo

di Antonio Fiasconaro

Edizioni Arianna

Intervengono: Arianna Attinasi e Roberto Ginex

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | All’ombra del ficus

Anteprima del libro

Santa Muerte

di Ettore Zanca

Ianieri Edizioni

Interviene: Sofia Muscato

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Nelle mie vene

di Flavio Soriga

Bompiani

Interviene: Fernando Masullo

a cura di Una marina di libri

Ore 18:00 | Al genio

Contest letterario

Visus Influenzae. Gara di Parole

Intervengono: Marco Di Fiore e Francesca Ventimiglia

a cura di Ammatula rivista, Arkadia e Prospero/enoteca letteraria

Ore 18:00 | Ai bambù

Donne in amore all’Orto con Planeta e le parole

Sonecka e altri racconti, un ritratto di Marina Cvetaeva

Intervengono Chiara Valerio e Serena Vitale

Da un’idea di Sara Scarafia e a cura di Una marina di libri

Ore 18:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Sotto le stelle di Roma

di Massimo Benenato

Spazio Cultura Edizioni

Intervengono: Antonio Fiasconaro e Biagio Balistreri

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Armonica

di Simone Giuffrida

Giulio Perrone Editore

Interviene: Davide Camarrone

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Palco

Kalós – l’accento sul bello

Presentazione della nuova serie della rivista AA.VV.

Edizioni Kalós

Intervengono: Salvino Leone, i membri del comitato scientifico e gli autori del primo numero.

Modera: Tiziana Martorana

Ore 19:30 | Piccola serra

Presentazione del libro

Il romanzo in Italia

Carocci editore

a cura di Giancarlo Alfano e Francesco Paolo de Cristofaro

Saranno presenti i curatori

Ore 19:30 | Sala Lanza

Presentazione del libro

Ultima Esperanza

di Paolo Ferruccio Cuniberti

Edicola Ediciones

Interviene: Roberto Sottile

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Tepidarium

Incontro

Arcipelaghi letterari. Mappe e stradari per navigare sicuri tra i vicoli dell’immaginazione

a cura di il Palindromo

Intervengono: Rosario Battiato, Alessandra Chiappori, Salvatore Ferlita e Gioacchino Lonobile

Ore 19:30 | Gymnasium

Presentazione del libro

La grande occasione di Martin Sparrow

di Peter Cochrane

Jimenez edizioni

Interviene: Marco Mondino

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | All’ombra del ficus

Presentazione libro

Piazza Marina a Palermo. Memorie di cronaca cittadina

di Giovanni Fatta

Caracol

Interviene: Lino Buscemi

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Serra tropicale

Gli scrittori che ci mancano

Omaggio a Anna Maria Ortese

con Angela Borghesi

Letture di Gisella Vitrano

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Al Genio

Dibattito

Cosa resta di Palermo capitale della cultura?

a cura del Giornale di Sicilia

Intervengono: Gaetano Basile, Francesco Giambrone e Pamela Villoresi

Moderano: Salvatore Rizzo e Marco Romano

a seguire

momento di intrattenimento condotto da Salvo La Rosa, ospite Lollo Franco

Ore 19:30 | Ai bambù

Presentazione del libro

L’erba di ieri

di Carolina Schutti

L’orma editore

Interviene: Giorgio Vasta

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | Alla fontana

Dibattito

Tutti i generi del fumetto: i supereroi Lgbt e altre storie di cultura nerd

Intervengono: Michele Costagliola, Giopota e Filippo “Altroquando” Messina.

Introduce: Daniela Tomasino

a cura di Palermo Pride

Ore 19:30 | Pozzo arabo

POLITTICO – raccolta polifonica della nuova generazione letteraria italiana

Presentazione del libro

Polittico

di Autori Vari

CaffèOrchidea editore

a cura di BIlly, il vizio di leggere-il gruppo

Intervengono: Francesco Borrasso, Angelo Di Liberto e Silvia Longo

Ore 19:30 | Palco

Cinquant’anni di Sellerio ovvero La felicità di fare libri

Intervengono: Stefania Fiasconaro, Marco Malvaldi, Andrea Molesini, Romano Montroni, Salvatore Silvano Nigro, Santo Piazzese, Giovanni Puglisi,Chiara Restivo, Gaetano Savatteri, Clara Usóne e Piero Violante

Sellerio

Ore 21:00 | Gymnasium

Pippo Rizzo, il fondatore del futurismo siciliano

Presentazione del libro

Pippo Rizzo. Dialoghi futuristi

Glifo Edizioni

a cura di Giulia Gueci e Sergio Troisi

Intervengono: Eva di Stefano, Giulia Gueci, Antonella Purpura.

Ore 21:00 | Sala Lanza

Presentazione del libro

Resilienza. La vita segreta di Eloisa

di Elio Carreca

Valtrend edizioni

Intervengono: Mario Marotta e Salvo Toscano

Letture di Anna Maria Orlando

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Carnaio

di Giulio Cavalli

Fandango

Intervengono: Davide Camarrone e Marta Occhipinti

a cura di Prospero enoteca letteraria

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Tineo

Presentazione del libro

Itaca. L’isola dalla schiena di drago

di Luca Baldoni

Exòrma Edizioni

Intervengono: Maria Anna Patti, Daniela Mauceri e Orfeo Pagnani

Ore 21:00 | All’ombra del ficus

Proiezione del libro

Le avventure di Robinson Crusoe

di Luis Buñuel (1954, 112 min.)

a cura del Rouge et Noir

Introduce Emilien Gür

Ore 21:00 | Serra tropicale

Piante e giardini insoliti di Sicilia

Presentazione del libro

Giardini insoliti

di Lietta Valvo Grimaldi e Maria Francesca Starrabba

Pietro Vittorietti Edizioni

Intervengono: Salvo Piparo e Bernardo Tortorici di Raffadali

Saranno presenti le autrici

Ore 21:00 | Al genio

Stand up comedy

tratta dal libro

La Sicilia spiegata agli esquimesi – e a tutti gli altri

di Ottavio Cappellani

Sem

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Ai bambù

Incontro

Mappe diasporiche

Nathalie Handal conversa con Paola Caridi

a cura di Panormos International Weeks e Una marina di libri

Ore 21:00 | Alla fontana

Giornalismo che passione!

Presentazione del libro

È la stampa, bellezze!

a cura di Giusi Parisi

Edizioni Leima

Saluti di Piero Melati

Intervengono: Maria Teresa Camarda, Ambra Drago, Sandra Figliuolo, Laura Grimaldi, Giada Lo Porto, Giusi Parisi, Paola Pottino, Daniela Tornatore e Simonetta Trovato.

Modera: Giuseppe Rizzuto

Ore 21:00 | Pozzo arabo

Silent party

Botanika

a cura di Coopculture

Visita in penombra tra i viali meno conosciuti dell’Orto e silent party con dj d’eccezione

Per partecipare è necessario il noleggio delle cuffie wifi – 5,00€ cad.

Ore 21:00 | Palco

Reading

Francesco Montanari legge Una vita violenta

di Pier Paolo Pasolini

Emons Audiolibri

Interviene: Piero Melati

a cura di Una marina di libri

Ore 22:30 | Palco

Concerto

Quartetto di sax

Sax soprano Pietro Catalano;

Sax alto Salvatore Gorgone;

Sax Tenore Marco Agozzino;

Sax Baritono Vincenzo Faraone.

Musiche di: J.Francaix – A.Piazzolla – P. Ituralde – Dubois – J. Pastorius – N.Rota – S. Joplin – J. Girotto – M. Agozzino – V. Faraone

a cura del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo

Domenica 9 giugno

Ore 10:00 |Sala Lanza

Presentazione

I Quaderni della Ricerca

Insegnare letteratura. Teorie e pratiche di una disciplina

(QdR / Didattica e letteratura n. 9, Loescher)

a cura di Ambra Carta

Intervengono: Marcello Benfante, Ambra Carta e gli autori

Ore 11:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

Sabbia nera

di Cristina Cassar Scalia

Einaudi

Interviene: Eleonora Lombardo

Sarà presente l’autrice

Ore 11:00 | Sala Lanza

Dibattito

Simboli in fumo

Intervengono: Gianfranco Marrone e Andrea Pinotti

a cura di Una marina di libri

Ore 11:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Sulle tracce del Nobel ecologista

di Maria Laura Crescimanno

Intervengono: Franco Andaloro e Silvano Riggio

Edizioni il Frangente

Sarà presente l’autrice

Ore 11:00 | Tineo

Laboratorio di calligrafia ebraica

L’alef. Un percorso di scoperta dell’alfabeto ebraico

a cura di Officina di Studi Medievali

con Francesco Bonanno

Ore 11:00 | All’ombra del ficus

Incontro

Le isole di passaggio

Interviene: Rosario Schicchi

a cura dell’Orto botanico dell’Università di Palermo

Ore 11:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Le castagne di martorana n.3

di Luca RIzzuto e Tancredi Vasile

New digital frontiers/EDITY

Interviene: Ruggero D’Amico

Saranno presenti gli autori

Ore 11:00 | Al genio

Incontro

Il Patto per la lettura della città di Palermo in progress

Intervengono: Eliana Calandra, Andrea Cusumano, Marcello Panni.

Modera: Giulio Pirrotta

Ore 11:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

È di scena la menzogna

Autori vari

con i contributi di Licia A. Callari, Gianfranco Perriera e Salvatore Cusimano

Navarra Editore

Intervengono: Licia A. Callari, Grazia La Paglia, Gianfranco Perriera e Cristina Picciotto

Ore 11:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Corpo a corpo

di Giacomo Cacciatore e Alessandro Savona

Ianieri edizioni

Interviene: Piero Melati

Saranno presenti gli autori

Ore 12:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

Il ragazzo che non voleva morire

di Vincenzo Sacco

Spazio cultura edizioni

Intervengono: Ivan Scinardo e l’editore Nicola Macaione che presenterà la nuova collana editoriale LῘbĕr LῙbĕr.

Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Il volo delle chimere

di Flavio Ubaldini

Scienza Express

Intervengono: Elisa Gulli e Matilde Passantino

Sarà presente l’autore

a cura di CIDI e PALERMOSCIENZA

Ore 12:00 | Tineo

Incontro

Francesco Carbone

Interviene: Paola Nicita

Con le letture di Claudia Mirto e Salvo Cuttitta

a cura di Una marina di libri

Ore 12:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

Civiltà del sole in Sicilia

di Ferdinando Maurici, Vito Francesco Polcaro e Alberto Scuderi

Edizioni Kalós

Intervengono: Salvino Leone e Paolo Barresi

Saranno presenti gli autori Ferdinando Maurici e Alberto Scuderi

Ore 12:00 | Serra tropicale

Presentazione dei libri

Colori nella penombra+

di Tommaso di Gesaro

Spazio Cultura Edizioni

e Nistagmo Notturno

di Gaetano Nestor Ania

Elpìs

Interviene: Giuseppe Scaccia

Saranno presenti gli autori

a cura di Uici – Palermo

Ore 12:00 | Al genio

Presentazione del libro

Foglie d’America

di Thomas Wolfe

Corrimano Edizioni

Intervengono: Angelo Di Liberto e Francesco Romeo

Letture di Aneeta Sansone

Ore 12:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Fiori senza destino

di Francesca Maccani

Sem

Interviene: Elvira Terranova

Letture di Stefania Blandeburgo

Sarà presente l’autrice

Ore 12:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Isole di ordinaria follia

di Marco Steiner

Marcianum Press

Interviene: Davide Camarrone

Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Beauty and Splendour

di Sergio Intorre

New digital frontiers/EDITY

Introduce: Maria Concetta Di Natale

Intervengono: Lina Bellanca e Michele Cometa

Sarà presente l’autore

Ore 13:00 | Sala Lanza

Presentazione del libro

L’anno della Storia 1974-1975

Il dibattito politico e culturale sul romanzo di Elsa Morante.

Cronaca e Antologia della critica

di Angela Borghesi

Quodlibet

Interviene: Maria Rizzarelli

Sarà presente l’autrice

Ore 13:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Ninfa dormiente

di Ilaria Tuti

Longanesi

Interviene: Paola Di Simone

Sarà presente l’autrice

Ore 13:00 | All’ombra del ficus

Incontro

Fare cultura e letteratura tra boschi, giardini e isole

Evelina Santangelo e Piero Melati dialogano con Laura Pugno, scrittrice, poetessa e direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid

a cura di Panormos International Weeks e Una marina di libri

Ore 13:00 | Al genio

Estemporanea di poesie, musica e arte figurativa

Utopie o distopie? L’uomo ama la libertà o la teme?

a cura di Luigi Pio Carmina

Ore 13:00 | Ai bambù

Fuggire dalla guerra. Con Adrìa per i boschi e con gli altri per mare

Presentazione del libro

Quanta, quanta guerra

di Mercè Rodoreda

La nuova frontiera

Interviene: Chiara Valerio

Ore 13:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

La gara di sogni

di Edoardo De Angelis

Arcana

Interviene: Francesco Giunta

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Gymnasium

Arcipelago – Unconventional Sicily

Presentazione della rivista

Suq.Magazine n.3

Intervengono: Piero Melati e Alessandra Chiappori

Saranno presenti la redazione di Suq Magazine e la rete di fotografi, scrittori e collaboratori della rivista.

Ore 17:00 | Sala Lanza

Slam di parole e immagini su “Mortal y rosa” di Francisco Umbral

Con i traduttori Sarah Bonanno e Francesco Ferrucci e gli illustratori

Angelo Bruno e Rosa Lombardo

In collaborazione con Instituto Cervantes Palermo e Ideestortepaper

a cura di AITI, ANITI e Strade – Traduttori Editoriali

Ore 17:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Culture del tatuaggio

a cura di Francesco Mangiapane e Gianfranco Marrone

Edizioni Museo Pasqualino

Interviene: Gabriella D’Agostino

Saranno presenti i curatori

Ore 17:00 | Tineo

Laicità, razionalità, (bio)etica: dove stiamo andando?

Presentazione del libro

Pagine Laiche

di Valerio Pocar

nessun dogma

Interviene: Giorgio Maone

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | All’ombra del ficus

Il “cunto” di Salvo Piparo: “Era mio padre”

In memoria di Mario Francese 40 anni dopo

Intervengono: Felice Cavallaro, Giulio Francese, Lucio Luca, Franco Nicastro e Salvo Piparo

a cura di Una marina di libri

Ore 17:00 | Serra tropicale

Presentazione del libro

Presentimenti

di Autori Vari

QANAT – Associazione Flavio Beninati

Intervengono: Beatrice Agnello, Ignazio Buttata e Carla Garofalo

Letture di Stefania Blandeburgo

Ore 17:00 | Al genio

Presentazione del libro

Dipinto da entrambi i lati

di Autori vari

Corrimano Edizioni

Interviene: Eleonora Lombardo

Saranno gli autori

Ore 17:00 | Ai bambù

Presentazione del libro

Contra haereticos. L’Inquisizione spagnola in Sicilia

di Valeria La Motta

Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice

Intervengono: Giovanna Fiume e Nuccio Vara

Sarà presente l’autrice

Ore 17:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

Post Somnium

di Marco Corvaia

Ensemble Edizioni

Interviene: Massimo Mirabile

Sarà presente l’autore

Ore 17:00 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Leonardo da Vinci: ostinato rigore

di Teresa Garbí

Ndf/Unipapress

Intervengono: Floriana Di Gesù, Luna Sanfratello e Antonino Velez

Sarà presente l’autrice

Ore 17:00 | Palco

La storia siamo noi

Enrico Del Mercato incontra Rosa Maria Dall’Aria, la preside sospesa

a cura di la Repubblica

Ore 18:00 | Gymnasium

Proiezione

Visita guidata all’Opera dei Pupi

di Mimmo Cuticchio e Salvo Licata

Interviene: Mimmo Cuticchio

a cura de La macchina dei sogni

Ore 18:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Lo sguardo atteso. Appunti di viaggio tra i borghi di Sicilia

di Antonella Italia

Edizioni Arianna

Intervengono: Arianna Attinasi e Aurelio Pes

Sarà presente l’autrice

ore 18:00 | Tineo

Presentazione del libro

Educazione all’arte/arte dell’educazione.

Il paradigma CREARE: un contributo al rinnovamento pedagogico

di Salvo Pitruzzella

Franco Angeli Milano

a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo

Ore 18:00 | All’ombra del ficus

Presentazione del libro

L’assassino timido

di Clara Usón

Sellerio

Interviene: Eleonora Lombardo

Sarà presente l’autrice

Ore 18:00 | Serra tropicale

Elisabetta Musso, autrice di “Leggete e bevetene tutti” e le Saporite: conversazioni sul vino e come parlarne in pubblico

Dario Flaccovio Editore

Intervengono: Roberta Lo Cascio e Laura Martino

Sarà presente l’autrice

Ore 18:00 | Al genio

Presentazione del libro

Nato per non correre

di Salvo Anzaldi

Casa Sirio

Intervengono: Giuseppe Marsala e Fernando Masullo

Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Ai bambù

Donne in amore all’Orto con Planeta e le parole

1929-2019. Una piazza tutta per noi

Intervengono: Anna Nadotti e Chiara Valerio

Letture di Daniela Tomasino

Da un’idea di Sara Scarafia, a cura di Una marina di libri

Ore 18:00 | Alla fontana

Incontro

Il cacciatore

con il regista Davide Marengo e lo sceneggiatore Fabio Paladini

Intervengono: Giovanni Pampillonia e Felice Cavallaro

a cura della Questura di Palermo

Ore 18:00 | Palco

Dibattito

Dieci anni di LiveSicilia, dieci anni di Sicilia

a cura di LiveSicilia

Ore 19:00 | Sala Lanza

Incontro

Plurilinguismo a Palermo

Intervengono: Floriana Di Gesù e Marco Faldetta

a cura di International House in collaborazione con CLA – Centro Linguistico di Ateneo

Ore 19:30 | Gymnasium

Presentazione del libro

Marineide. L’assassino fantasma e il furto del tempo

Navarra Editore

Interviene: Giacomo Cutaia Gee di Radio Time

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Sala Lanza

Presentazione volumi editi dalla Fondazione Buttitta

Collana Acta Diurna e Ove il cedro fiorisce (Collana Biblioteca della Cultura Siciliana)

Fondazione Ignazio Buttitta

Intervengono: Ignazio Buttitta, Leoluca Cascio, Tommaso India, Sebastiano Mannia, Giovanni Ruffino

Ore 19:30 | Tepidarium

Presentazione del libro

Capire la mafia

di Amelia Crisantino

Di Girolamo editore

Intervengono: Beatrice Agnello e Ferdinando Siringo

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | Tineo

Presentazione del libro

Il tesoro di Federico II

Potere e cultura a corte

di Valentina Certo

Giambra editori

Interviene: Fabio Francesco Grippaldi

Sarà presente l’autrice

Ore 19:30 | All’ombra del ficus

Dopo la cena, allo stesso modo

di Gianfranco Marrone

Torri del vento

Interviene: Eleonora Lombardo

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Serra tropicale

Gli scrittori che ci mancano

Moby Dick, un viaggio Oltre il mare

Omaggio a Herman Melville

con Marco Steiner

Interviene: Piero Melati

a cura di Una marina di libri

Ore 19:30 | Al genio

Reading

Duemila anni di prostituzione a Palermo e dintorni

tratto dal libro

Puellae

di Lucio Luca

Pietro Vittorietti Edizioni

con Stefania Blandeburgo, Daniele Billitteri e Roberto Gueli

Ore 19:30 | Ai bambù

Presentazione del libro

Viaggio in Islanda

di Guido Scarabottolo

La grande illusion

Intervengono: Marco Mondino e Roberto Speziale

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Alla fontana

Presentazione del libro

Dove un’ombra sconsolata mi cerca

di Andrea Molesini

Sellerio

Interviene: Mario Azzolini

Sarà presente l’autore

Ore 19:30 | Pozzo arabo

Presentazione del libro

Grandi Giardiniere d’Italia. I volti, i luoghi, le essenze e la storia

di Nicoletta Campanella

Nicla Edizioni

Intervengono: Virginia Fatta Martinez Tagliavia, Rosario Schicchi, Giuseppe Tasca d’Almerita

Sarà presente l’autrice

a cura dell’Orto botanico dell’Università di Palermo

Ore 19:30 | Palco

Incontro

La crisi economica della mafia e i nuovi canali di finanziamento criminali

Intervengono: Renato Cortese, Antonio Di Stasio, Giancarlo Trotta

Moderano: Vincenzo Marannano e Marco Romano

a seguire

momento di intrattenimento condotto da Salvo La Rosa, ospite l’attore Enrico Guarneri

a cura del Giornale di Sicilia

Ore 21:00 | Gymnasium

Presentazione del libro

I musulmani dell’Italia medievale

di Alex Metcalfe

Officina di Studi Medievali

Interviene: Francesco Barone

Sarà presente l’autore

ore 21:00 | Sala Lanza

Presentazione del libro

Il dentista di Duchamp. 12 racconti sull’arte contemporanea

di Serena Giordano

Il melangolo

a cura dell’Accademia di Belle Arti

Ore 21:00 | Tineo

Reading

Legami diversi

Con Noemi De Lisi e Nicola Romano

Incursioni musicali di Dario D’Amico alla chitarra classica

Ore 21:00 | Tepidarium

Presentazione del libro

Il brigatista

di Antonio Iovane

minimum fax

Interviene: Giuseppe Lorenti

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | All’ombra del ficus

Proiezione

Introduce Emilien Gür

Tabù

di Friedrich Wilhelm Murnau (1931, 81 min.)

a cura di Rouge et Noir e di Una marina di libri

Ore 21:00 | Al genio

Presentazione del libro fotografico

Continente Sicilia

di Franco Zecchin

Postcart

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Ai bambù

Da Palermo al 2° posto su Ibs.it

Presentazione del libro

CLAUS

di Andrea Ciaravella

Casta editore

Interviene: Ambra Furneri

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Alla fontana

Presentazione del libro

La tua patria è il modo intero

di Lorenzo Marsili

Laterza

Interviene: Marco Carapezza e Andrea Cusumano

Sarà presente l’autore

Ore 21:00 | Pozzo arabo

Silent party

Botanika

a cura di Coopculture

Visita in penombra tra i viali meno conosciuti dell’Orto e silent party con dj d’eccezione

Per partecipare è necessario il noleggio delle cuffie wifi – 5,00€ cad.

Ore 21:00 | Palco

Palermo felicissima?

Dibattito Orlando-Maresco

Modera Enrico Del Mercato

a cura di la Repubblica

Ore 22:30 | Palco

Concerto e proiezione

L’uomo con la macchina da presa

di Dziga Vertov (1929)

Musiche scritte e dirette da Vito Giordano

a cura di The Brass Group

la marina di libri Extra

DOMENICA 09 GIUGNO

Ore 06:30 | Porta Felice

LA CORSETTA CON L’EDITORE

Dopo la prima edizione al Salone del libro di Torino 2019 (Parco del Valentino), approda a Una Marina di Libri (Foro Italico) La Corsetta con l’editore, un appuntamento per editori, librai, lettori e semplici amanti della corsa.

Per quelli che non possono far a meno di leggere.

Per quelli che si alzano presto per correre.

Per un’editoria con meno sprechi di carta.

Per un maggiore utilizzo di carte riciclate.

Per incontrarsi e condividere un’ora prima di andare a lavorare.

PROGRAMMA

Un po’ di stretching iniziale e una bella corsetta. Un’ora in tutto!

Tutti i giorni dalle 21:00 alle 24:00 | Orto Botanico start

BOTANIKA

Tutte le sere tra le 21 e la mezzanotte Coopculture anima la notte di Una marina di libri con un evento speciale: BotaniKa.

Si inizia con una suggestiva visita in penombra: i partecipanti indosseranno delle speciali collane luminose e delle cuffie wifi, e accompagnati da operatori di CoopCulture, si addentreranno nei percorsi meno conosciuti dell’Orto: un’esperienza esclusiva per conoscere le collezioni, i profumi e i suoni dell’Orto Botanico. Il percorso si concluderà nell’area del pozzo arabo, dove inizierà la seconda parte, ovvero il silent party.

Il Silent party è la formula sostenibile di eventi che impazzano in tutta Europa, che attraverso BotaniKa e Una marina di libri sbarcano a Palermo. Un evento che non crea impatto, prendendosi cura e rispettando il luogo che ci ospita. Nell’area dell’evento sarà allestito un telo di proiezione, impianto audio e luci, in grado di far vivere un’esperienza immersiva ai partecipanti. Ogni sera un ospite d’eccezione, che attraverso il dj set, condividerà la sua play list con i partecipanti. Il tema delle proiezioni, e più in generale di BotaniKa, è la sostenibilità e salvaguardia del Pianeta.Durante l’evento sarà attivato al Pozzo arabo una postazione bar. L’evento sarà gratuito per tutti i visitatori di Una marina di libri, solo per i partecipanti ci sarà un costo di 5,00€ per il noleggio delle cuffie wifi.

Domenica 9 giugno dalle 15 alle 22 – Palazzo Cloos Zingone – Trabia – Via Lincoln, 47

Visite a Palazzo Cloos Zingone – Trabia. Speciale Frida Kahlo

Turni disponibili: uno ogni ora – ticket € 10

Prenotazione obbligatoria: 329.8765958 – 320.7672134 www.terradamare.org/infoline

Visite assistite a Palazzo Cloos Zingone – Trabia, tra gli idilliaci paesaggi neoclassici e la leggiadria delle raffigurazioni, dallo scenografico piano nobile, fino all’alcova, caratterizzata da combinazioni di tratti geometrici e caratteri arabi, che narrano le influenze della cultura esotica di Palermo.

Lungo i saloni, si potrà ammirare la mostra “Frida Kahlo – I colori dell’anima”, una originale esposizione di oltre 60 scatti fotografici di Leo Matiz realizzati negli anni ’40 interamente dedicati all’artista messicana.

In parte inedite, le immagini del fotografo colombiano – nato nella magica Macondo di Gabriel Garcia Marquez – colgono una ad una tutte le sfaccettature della personalità di Frida, che posava con disinvoltura davanti all’obiettivo scegliendo l’autoritratto come forma espressiva del suo tormentato mondo interiore.

Palazzo Cloos- Zingone Trabia è una dimora sorta nella seconda metà del 1800, incastonata tra le splendide opere della natura che caratterizzano l’antico quartiere della Kalsa, dall’Orto Botanico a Villa Giulia fino alla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, appena fuori dall’antico bastione della città. L’edificio, negli anni, è stato più volte riformulato, ed è il risultato dell’unione di due costruzioni adiacenti, realizzato per volontà della famiglia Cloos.

Dal prospetto difficilmente si intuisce la spettacolare enfilade di saloni che caratterizzano il piano nobile, esso fu, poi, acquistato nel 1906 dalla famiglia Zingone, mentre gli ultimi proprietari furono i Macaluso- Trabia.

Lo stile eclettico del Palazzo, tra idilliaci paesaggi neoclassici, stupisce per la leggiadria delle raffigurazioni, per le decorazioni a grottesche e le scenografiche decorazioni parietali. La visita termina con una sala eccezionale, un’accogliente alcova caratterizzata da splendide muqarnas, nicchie angolari raccordanti, tanto care alla più celebre letteratura artistica della città, combinazioni di tratti geometrici e caratteri arabi, che narrano le influenze della cultura esotica a Palermo.

L’esposizione “Frida Kahlo – I colori dell’anima”, prodotta dalla Navigare s.r.l., ha il patrocinio delle Ambasciate del Messico e della Colombia ed è prodotta con la collaborazione della Fondazione Leo Matiz e Museum Bagheria.

DA GIOVEDì 6 GIUGNO A DOMENICA 9 GIUGNO | IPM MALASPINA E CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE INSIEME A UNA MARINA DI LIBRI PER LA CULTURA

Durante i giorni del festival (giovedì h 18-20, venerdì h 16-20, sabato h 16-20, domenica l’intera giornata) i visitatori potranno raggiungere lo stand dell’IPM Malaspina e del Centro Polifunzionale, dove troveranno Clara Pangaro, direttore Istituto Penale per i Minorenni Myriam Barrale, funzionario Istituto Penale per i Minorenni e responsabile della biblioteca Michelangelo Capitano, direttore Centro Diurno Polifunzionale. Nell’ambito delle progettualità organizzate dalla Biblioteca dell’IPM, oltre alle attività laboratoriali di promozione della lettura e della creatività, si svolge, anche in collaborazione con il Centro Diurno Polifunzionale, il progetto “Ora tu cuntu”, che offre ai ragazzi la possibilità di incontrare scrittori siciliani di cui hanno letto alcuni libri, per confrontarsi sui testi, sui processi creativi di scrittura, sulle diverse tematiche che emergono dalla lettura. Ecco perché è importante stimolare la lettura, invitiamo quindi i visitatori a donare libri acquistati dagli editori presenti in fiera e destinati ai ragazzi dell’IPM.

Allo stand dell’IPM Malaspina e del CDP sarà inoltre possibile ricevere in omaggio i segnalibri realizzati dai ragazzi e assaggiare ed acquistare i biscotti, dolci e salati, di “Cotti in Fragranza. Se non li gusti non li puoi giudicare”, il laboratorio per la preparazione di prodotti da forno di alta qualità, gestito dalla giovane cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus, che si trova all’interno dell’IPM.