BRASILE-QATAR 2-0, INFORTUNIO NEYMAR, NIENTE COPPA AMERICA

PALERMO (ITALPRESS) – Il Brasile batte il Qatar in una delle amichevoli di preparazione alla Coppa America, ma perde Neymar. L’attaccante non potrà disputare il torneo che si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio proprio in Brasile. Il giocatore del Psg, al 17° del primo tempo del test disputato a Brasilia, in un contrasto di gioco con Assim Madibo, ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia che non gli permetterà di partecipare alla manifestazione secondo quanto confermato dalla Confederazione del calcio brasiliano. Il ct Tite dovrà convocare un sostituto di Neymar che ha lasciato il campo in lacrime e poi lo stadio con le stampelle. Accompagnato dal medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, e dal padre in ospedale, l’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia che gli farà saltare il torneo. Un periodo davvero tormentato per il giocatore, alle prese anche con le accuse di stupro della modella Najila Trindade Mendes de Souza (nelle ultime ore è stato pubblicato un video dei due, mentre la donna ha fornito in un’intervista la sua versione dei fatti), ma anche con una serie di infortuni che ne hanno condizionato la stagione.

Tornando all’amichevole, il Brasile si è imposto per 2-0 con le reti di Richarlison, al 16° su assist di Dani Alves, e Gabriel Jesus al 24°. Nella notte in campo il Messico che ha battuto 3-1 il Venezuela (Alvarado, Pizarro e Guardado per El Tricolor, Murillo per la “Vinotinto”). Si è conclusa sull’1-1 Paraguay-Honduras (Cardozo per l’Albirroja e Figueroa per i centroamericani), il Perù ha superato per 1-0 Costa Rica (Cueva), mentre con la rete al 60° di Nicholson la Giamaica ha avuto la meglio sugli Stati Uniti.

