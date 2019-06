Caltagirone. Convegno Internazionale su don Sturzo

Share 0 Share Share

Convegno Internazionale in occasione del Centenario dell’Appello a tutti gli uomini Liberi e Forti (1919 – 2019)

“L’attualità di un impegno nuovo” Caltagirone, 14 – 16 Giugno 2019

A distanza di 100 anni dall’Appello ai Liberi e Forti intendiamo riproporre il valore dei 12 Punti che costituivano il Programma del Partito Popolare Italiano. A Caltagirone, città natìa del Servo di Dio don Luigi Sturzo, onoreremo la felice ricorrenza del Centenario, riaffermando l’attualità di un impegno nuovo ispirato all’idealismo cristiano.

Una rilettura dei 12 Punti del Programma: che sia ampia, inclusiva nel metodo, aperta a tutti, senza pregiudizi ideologici, confessionali o di appartenenze; che sia un discernimento comunitario sui segni dei tempi, che ponga in dialogo tutte le istanze laiche, ecclesiali, sociali, culturali, accademiche, economiche, politiche vigenti; che riformuli l’esigenza di un pensiero generativo, legato alla realtà, ristabilendo un dialogo culturale e sociale con le comunità, a partire e non a prescindere dalla vita della gente, sempre più irretita da scandali, inadempienze e inadeguatezze delle leadership sociali e politiche; che riaffermi una democrazia popolare, ispirata ai grandi ideali del Cristianesimo, superando il concetto di potere in luogo di servizio, ispirato al bene comune.

L’Iniziativa vede un Comitato Promotore – Scientifico composto da: = Salvatore Martinez Presidente del Polo di Eccellenza della Promozione umana e della solidarietà “Mario e Luigi Sturzo” e della Fondazione “Casa Museo Sturzo” in Caltagirone

= Matteo Truffelli Presidente dell’Azione Cattolica Italiana = Nicola Antonetti Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma = Gaspare Sturzo Presidente del Centro Internazionale Studi Sturzo di Roma = Francesco Bonini Rettore dell’Università LUMSA di Roma = Lorenzo Ornaghi Presidente del Comitato scientifico della Fondazione De Gasperi = mons. Michele Pennisi Arcivescovo di Monreale e presidente della Commissione storica per la causa di canonizzazione di don Luigi Sturzo e un Comitato Organizzatore formato da: = Diocesi di Caltagirone = Comune di Caltagirone = Regione Siciliana

Per ogni Punto dell’Appello sono stati interpellati 3 Esperti, i quali hanno predisposto un elaborato tematico confluito in un Documento di Base sintetizzato da un Rapporteur. Ogni singolo Documento di Base, afferente a ciascuno dei 12 Punti dell’Appello, è stato socializzato e rappresenta la piattaforma concettuale su cui i partecipanti del Convegno dialogheranno a Caltagirone nelle 12 Sessioni tematiche.

Queste le 12 Sessioni del Programma:

Famiglia e Vita Scuola ed Educazione Corpi intermedi e Rappresentanze (Sussidiarietà orizzontale) Lavoro e Cooperazione Sviluppo e Ambiente (con focus sul Mezzogiorno) Stato e Autonomie locali (Sussidiarietà verticale)

Salute e Solidarietà Chiesa e Libertà religiosa (Interculturalità) Economia e Fiscalità Politica e Riforme istituzionali Migrazioni e Immigrazione Europa e Pace (con focus sul Mediterraneo)

Famiglia e Vita Integrità della famiglia. Difesa di essa contro tutte le forme di dissoluzione e di corrompimento. Tutela della moralità pubblica, assistenza e protezione dell’infanzia, ricerca della paternità. Scuola ed Educazione Libertà di insegnamento in ogni grado. Riforma e cultura popolare, diffusione dell’istruzione professionale. Corpi intermedi e Rappresentanze Riconoscimento giuridico e libertà dell’organizzazione di classe nell’unità sindacale, rappresentanza di classe senza esclusione di parte negli organi pubblici del lavoro presso il comune, la provincia, lo Stato. Lavoro e Cooperazione Legislazione sociale nazionale ed internazionale che garantiscono il pieno diritto al lavoro e ne regoli la durata, la mercede e l’igiene. Sviluppo del probivirato e dell’arbitrato per i conflitti anche collettivi del lavoro industriale e agricolo. Sviluppo della cooperazione. Assicurazioni per la malattia, per la vecchiaia e l’invalidità e per la disoccupazione. Incremento e difesa della piccola proprietà rurale e costituzionale del bene di famiglia. Sviluppo e Ambiente Organizzazione di tutte le capacità produttive della nazione con l’utilizzazione delle forze idroelettriche e minerarie, con l’industrializzazione dei servizi generali e locali. Sviluppo dell’agricoltura, colonizzazione interna del latifondo a coltura estensiva. Regolamento dei corsi d’acqua. Bonifica e sistemazione dei bacini montani. Viabilità agraria. Incremento della marina mercantile. Risoluzione nazionale del problema del mezzogiorno e di quello delle terre riconquistate e delle province redente. Stato e Autonomie locali Libertà ed autonomia degli enti pubblici locali. Riconoscimento delle funzioni proprie del comune, della provincia e della regione, in relazione alle tradizioni della nazione e alle necessità di sviluppo della vita locale. Riforma della burocrazia. Largo decentramento amministrativo ottenuto anche a mezzo della collaborazione degli organismi industriali, agricoli e commerciali del capitale e del lavoro. Salute e solidarietà Riorganizzazione dell’assistenza della beneficenza e dell’assistenza pubblica verso forme di previdenza sociale. Rispetto della libertà delle iniziative e delle istituzioni private e di beneficienza e di assistenza. Provvedimenti generali per intensificare la lotta contro la tubercolosi e la malaria. Sviluppo e miglioramento dell’assistenza alle famiglie colpite dalla guerra, orfani, vedove e mutilati. Chiesa e Libertà religiosa Libertà ed indipendenza della Chiesa nella piena esplicazione del suo magistero spirituale. Libertà e sviluppo della coscienza cristiana, considerata come fondamento e presidio della vita della nazione, delle libertà popolari e delle ascendenti conquiste della civiltà nel mondo. Economia e Fiscalità Riforma tributaria generale e locale, sulla base dell’imposta progressiva globale con l’esenzione delle quote minime. Politica e Riforme Istituzionali Riforma elettorale politica con il collegio plurinominale a larga base con rappresentanza proporzionale. Voto femminile. Senato elettivo con prevalente rappresentanza dei corpi della nazione (corpi accademici, comune, provincia, classi organizzate). Migrazioni e Immigrazione Difesa nazionale. Tutela e messa in valore della emigrazione italiana. Sfere di influenza per lo sviluppo commerciale del paese. Politica coloniale in rapporto agli interessi della nazione e ispirata ad un programma di progressivo incivilimento. Europa e Pace Società delle nazioni con i corollari derivanti da una organizzazione giuridica della vita internazionale: arbitrato, abolizione dei trattati segreti e della coscrizione obbligatoria, disarmo universale. _____________

14 Giugno 2019

Sessione Plenaria di Apertura, ore 17:00 – 20:00

Auditorium Seminario Vescovile di Città “Sala Karol” – Piazza S. Francesco D’Assisi, 9

ISTITUZIONI

• Saluti delle Autorità mons. Calogero Peri Vescovo di Caltagirone

Gino Ioppolo Sindaco di Caltagirone Nello Musumeci Presidente della Regione Siciliana

Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo

• Messaggio di saluto di Sua Santità Papa Francesco

STORIA

•“Sturzo e il suo tempo”. Video storico a cura dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, testo di Nicola Antonetti, voce di Fabio Zavattaro •“Biografia sturziana in rap” •“Per non dimenticare… ”. I 12 Punti dell’Appello letti da Sebastiano Lo Monaco •“Giovani studiosi in dialogo” rileggono i 12 Punti del Programma

EUROPA: L’ATTUALITÀ DI UN IMPEGNO NUOVO

Speaker: card. Angelo Bagnasco Presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa

Joseph Daul Presidente del Partito Popolare Europeo

IN ONORE DEL CENTENARIO

• “Il metodo sturziano per un nuovo dialogo culturale e sociale” a nome del Comitato Promotore-Scientifico Salvatore Martinez Presidente del Polo di Eccellenza della Promozione umana e della Solidarietà “Mario e Luigi Sturzo” e della Fondazione “Casa Museo Sturzo” in Caltagirone

15 Giugno 2019

Programma della giornata

Ore 10.30 – 13.00 Sessioni mattutine

Ore 15.30 Piazza Municipio • Saluto del Sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo • Testimonianze • Intervento di card. Gualtiero Bassetti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sul tema: “Da Caltagirone, un Appello al cuore del Paese” • Corteo al Mausoleo del Servo di Dio don Luigi Sturzo • Saluto del Vescovo di Caltagirone mons. Calogero Peri • Preghiera e benedizione conclusiva di card. Gualtiero Bassetti

Ore 17.00 – 19.30 Sessioni Pomeridiane

16 Giugno 2019

Sessione Plenaria di CHiusura, ore 09:45 – 13:30

Auditorium Seminario Vescovile di Città “Sala Karol” – Piazza S. Francesco D’Assisi, 9

• Preghiera iniziale al Servo di Dio don Luigi Sturzo guidata da mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone ITALIA: L’ATTUALITÀ DI UN IMPEGNO NUOVO • Dialogano: Ferruccio De Bortoli Giornalista e Presidente della Casa editrice Longanesi Stefano Zamagni Economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE FINALE • Intervengono i membri del Comitato Promotore-Scientifico Nicola Antonetti Francesco Bonini Salvatore Martinez Lorenzo Ornaghi mons. Michele Pennisi Gaspare Sturzo Matteo Truffelli Ore 12:30 – CATTEDRALE • Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Calogero Peri

