Catania, viaggio nei luoghi dimenticati del sisma di S. Stefano

Il terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre 2018 sul fianco orientale dell’Etna, con una profondità inferiore a un chilometro, è stato l’evento di maggiore energia registrato negli ultimi 70 anni sul vulcano attivo più alto d’Europa



di Salvo Fallica per il corriere.it

L’orologio della chiesa di Fleri fermo all’orario dell’intenso sisma di Santo Stefano che colpì i luoghi di Zafferana etnea e dell’acese è la metafora del dramma che segna queste zone. Così come in altre aree d’Italia colpite da violenti terremoti, subito vengono in mente realtà quali L’Aquila e Camerino, la devastazione lascia tracce forti ed indelebili. Tra Fleri — frazione di Zafferana — e le zone alte di Acireale e dell’acese, vi sono 1.200 sfollati. Molte persone che vorrebbero tornare nelle loro case, alla loro vita. Sulla linea della faglia vi sono abitazioni distrutte, chiese gravemente danneggiate ed inagibili. Le nostre immagini mostrano come dopo parecchi mesi la situazione sia ancora drammatica. Immagini di devastazioni e macerie, edifici duramente colpiti, alcuni dei quali sono poi letteralmente crollati. Il corso principale di Fleri appare deserto ed abbandonato.

È qui che la terra ha tremato più forte, anche a causa della bassa profondità del sisma. Case sventrate, negozi distrutti, macerie ovunque. Anche dinanzi alla chiesa di Fleri, Maria Santissima del Rosario, divenuta uno dei simboli del sisma del 26 dicembre del 2018. Il vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei, Antonino Raspanti, ha più volte lanciato l’allarme e non smette di lottare al fianco delle popolazioni. Raspanti spiega: «Vi è stata una forte risposta sul piano della solidarietà, una mobilitazione civile, la chiesa e il volontariato cattolico e laico hanno fatto e fanno molto. Vi è stata anche una positiva sinergia con le istituzioni a tutti i livelli, il problema serio però è che non sono ancora partiti i lavori di ricostruzione. Anzi, non sono ancora chiare le linee e le modalità di intervento. Lo voglio dire con chiarezza, vi è il rischio che i ritardi e le lentezze facciano precipitare la situazione in una lunga fase di immobilismo. Senza un intervento chiaro del governo nazionale vi è il rischio che passino anni anche qui».

Il vescovo insiste: «Tutti abbiamo presente quello che è accaduto nell’Italia centrale, dopo molti anni vi sono città deserte, comunità che non hanno ripreso a vivere. Noi non vogliamo più vedere casi di ‘città fantasma’ in Italia, non è accettabile che dopo molti anni vi siano luoghi dove la ricostruzione non è completa od addirittura in alcuni casi — noti alle cronache — non siano nemmeno partiti i lavori di ricostruzione». Il vescovo Raspanti chiosa: «Noi come chiesa cattolica siamo e saremo sempre al fianco degli sfollati, non è possibile che appaiono come dimenticati. Non metto in dubbio che lo Stato in realtà stia operando e pensando a loro, ma è normale che ancora non siano chiare le modalità su come intervenire? E quanti sono i fondi davvero stanziati e spendibili? In Italia purtroppo questi incredibili ritardi per le zone colpite dai terremoti sono diventati “normali”, dobbiamo lottare per far comprendere che questa ‘normalità’ è inaccettabile. Lancio un nuovo appello alle istituzioni: non dimenticatevi degli sfollati di ogni parte d’Italia, e nel caso specifico del mondo etneo. La casa è la propria vita, appartiene alla dignità delle persone. Come si può accettare l’idea che le persone vivano per molti anni senza una vera casa, senza la loro casa?».

