Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14 giugno 2019 – Aidone, Piazza Armerina, Nicosia, Catenanuova, Barrafranca, Centuripe

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14 giugno 2019



Istituzione del Parco archeologico di Morgantina e della

Villa Romana del Casale, ricadente nel territorio dei comuni

di Aidone, Piazza Armerina, Pietraperzia e Mazzarino.

L’ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI

E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia

di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e ss.mm.ii,

recante norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della

Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e

ss.mm.ii., recante norme sulla struttura, il funzionamento

e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni

culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e

ss.mm.ii.;

Visto Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., col

quale è stato approvato il Codice dei beni culturali e del

Paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Titolo

II, dettante le norme sull’istituzione del Sistema dei Parchi

archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui

all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del

patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell’Assessore per

i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione col

quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi archeologici della Regione

siciliana e sul quale il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali aveva espresso il proprio parere favorevole,

ai sensi del comma 2, art. 20 della legge regionale del 3

novembre 2000, n. 20;

Visti i DD.AA. n. 1142 del 29 aprile 2013, n. 117 del 23

gennaio 2014, n. 3827 del 30 agosto 2017, n. 29 del 13 settembre 2018 e n. 13 del 25 marzo 2019, recanti modifiche

ed integrazioni al Sistema dei Parchi archeologici della

Regione siciliana di cui al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001;

Ritenuto di assumere quale Sistema dei Parchi

archeologici ai sensi della legge regionale del 3 novembre

2000, n. 20 i Parchi archeologici indicati ed elencati nel

D.A. n. 13 del 25 marzo 2019 dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana;

Considerato che con verbale del 30 gennaio 2019 il

Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali ha

espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e

7, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, in ordine

all’elenco dei parchi inseriti nel “Sistema dei Parchi” di cui

al D.A. 13 settembre 2018, n. 29;

Considerato che, col D.A. 25 marzo 2019, n. 13, sono

stati accorpati alcuni degli istituendi parchi inseriti nell’elenco del “Sistema dei Parchi” di cui al D.A. 13 settembre

2018, n. 29 e dotati di minori potenzialità tecnico/economiche, quale strumento per supportare il concreto avviamento degli stessi, nonché il rispetto dei parametri di

riduzione delle postazioni dirigenziali di cui alla nota

prot. n. 50093 del 3 ottobre 2018 relativa alla nuova rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali;

Considerato che il “Parco archeologico di

Morgantina” rientra tra quelli dotati di minori potenzialità tecnico/economiche di avviamento e, pertanto, col

citato D.A. 25 marzo 2019 n. 13 è stato accorpato gestionalmente al “Parco archeologico della Villa Romana del

Casale”;

Considerato che entrambi i parchi hanno completato

l’iter procedurale previsto all’art. 20 della legge regionale 3

novembre 2000, n. 20;

Visto il D.A. n. 875 del 26 febbraio 2018, che individua

il perimetro del “Parco archeologico di Morgantina”;

Visto il D.A. n. 48 del 5 dicembre 2018 di istituzione

del “Parco archeologico della Villa Romana del Casale”, ai

sensi dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n.

20;

Ritenuto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 della

legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e a seguito del

parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali reso nella seduta del 30 gennaio 2019, sussistono le condizioni per l’istituzione del “Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale”;

Considerato che il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12, concernente la rimodulazione dell’assetto organizzativo dei

Dipartimenti regionali, già comprende le strutture afferenti al Sistema dei Parchi archeologici di cui alla legge

regionale 3 novembre 2000, n. 20;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del

comma 7, art. 20, della legge regionale 3 novembre 2000,

n. 20, all’istituzione e accorpamento “Parco archeologico

di Morgantina e della Villa Romana del Casale”;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è

istituito il “Parco archeologico di Morgantina e della Villa

Romana del Casale”, ricadente nel territorio dei comuni di

Aidone, Piazza Armerina, Pietraperzia e Mazzarino.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre

2000, la normativa di cui al regolamento costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti

urbanistici vigenti nel territorio interessato.

Art. 3

Ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della legge regionale

3 novembre 2000, n. 20, al “Parco archeologico di

Morgantina e della Villa Romana del Casale” è attribuita

autonomia scientifica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Art. 4

Al “Parco archeologico di Morgantina e della Villa

Romana del Casale”, di cui al presente decreto, trovano

applicazione le norme contenute al Titolo II della legge

regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Art. 5

La gestione del “Parco archeologico di Morgantina e

della Villa Romana del Casale” è affidata, ai sensi degli

artt. 22 e 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20,

a un direttore e a un comitato tecnico scientifico che

saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà

parimenti approvato, ai sensi dell’art. 20, il regolamento

interno per l’organizzazione e il funzionamento del Parco.

Art. 6

Il D.A. n. 48 del 5 dicembre 2018 di istituzione del

Parco archeologico della Villa romana del Casale di Piazza

Armerina è fatto salvo per le parti non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, ai

sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 11 aprile 2019.

Il Presidente della Regione: MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale ad interim

per i beni culturali e l’identità siciliana

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e

dell’identità siciliana in data 19 aprile 2019 al n. 923.

DECRETO 14 maggio 2019.

Istituzione dell’ufficio elettorale presso il libero Consor –

zio comunale di Enna.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.), approvato con la legge regionale 15 marzo

1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante

“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi

comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante

“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città

metropolitane”;

Vista la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26,

recante “Differimento dei termini previsti al comma 1

dell’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante

“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e

Città metropolitane”;

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,

recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.

15, in materia di elezione degli organi degli enti di area

vasta e proroga della gestione commissariale”;

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante

“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città

metropolitane”;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di

personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 23;

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante

“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in

materia di elezione dei presidenti dei liberi Consorzi

comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della

gestione commissariale”;

Vista la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, recante

“Norme transitorie in materia di elezioni degli organi

degli enti di area vasta”;

Visto il decreto dell’Assessore per le autonomie locali e

la funzione pubblica n. 318 del 13 dicembre 2016 “Coefficiente correttivo del voto ponderato per l’elezione del pre-

sidente e del consiglio del libero Consorzio comu nale nonché del consiglio metropolitano” pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 2 del 13 gennaio 2017;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2, recante

“Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei

liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante

“Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente

del libero Consorzio comunale e del consiglio del libero

Consorzio comunale nonché del sindaco metropolitano e

del consiglio metropolitano”;

Vista la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, recante

“Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei

liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e pro –

roga commissariamento”;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del

4 luglio 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio –

nale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della

legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente del libero

Consorzio comunale e del consiglio del libero Consorzio

comunale nonché del sindaco metropolitano e del consi –

glio metropolitano”;

Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, recante

“Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Norma transitoria in materia di gestione commissariale

degli enti di area vasta”;

Vista la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23,

recante “Norme in materia di enti di area vasta”;

Considerato che il comma 1 dell’art. 1 della precitata

legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii. ha istituito i liberi

Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna,

Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle

corrispondenti province regionali;

Visto l’art. 18 della legge regionale n. 15/2015 e

ss.mm.ii., che disciplina le operazioni elettorali per l’ele –

zione degli organi del libero Consorzio comunale e della

Città metropolitana;

Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 18

della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii., che per l’ele –

zione del presidente del libero Consorzio comunale, non –

ché del consiglio del libero Consorzio comunale e del con –

siglio metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla

pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica, con decreto, istituisce l’ufficio elettorale, che si

insedia presso la sede dell’ente di area vasta, composto da

tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e pro –

vinciali, di cui all’art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

di cui uno con funzioni di presidente ed un dirigente con

competenze amministrative, di uno dei comuni apparte –

nenti all’ente di area vasta, con funzioni di segretario;

Visto il decreto presidenziale n. 538 del 26 aprile 2019,

con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta

regionale n. 54 del 4 febbraio 2019, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art. 6 e del comma 7 dell’art.

7bis della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii., è stata

indetta per il giorno di domenica 30 giugno 2019 l’elezione del presidente e del consiglio metropolitano del libero

Consorzio comunale di Enna;

Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del richia –

mato art. 18, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 e

ss.mm.ii., di istituire l’ufficio elettorale presso la il libero

Consorzio comunale di Enna;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, è istituito l’ufficio

elettorale, per l’espletamento delle relative operazioni elet –

torali, presso il libero Consorzio comunale di Enna così

composto:

– dott. Russo Gaetano – segr. comune di Enna – presidente;

– dr.ssa Zingale Mara – segr. comune di Nicosia – componente;

– dr.ssa Giunta Anna – segr. comune di Barrafranca –

componente;

– dott. Lipari Letterio – dirig. c/o comune di Enna –

segretario.

Art. 2

L’ufficio elettorale di cui all’art. 1 si insedia presso la

sede dell’ente di area vasta e sarà assistito da una segrete –

ria di supporto, costituita con personale dell’ente.

Art. 3

Il Dipartimento regionale delle autonomie locali è

incaricato di notificare il presente decreto al commissario

straordinario del libero Consorzio comunale di Enna e di

provvedere alla pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana sia nel sito internet del Dipartimento autonomie locali.

Art. 4

Il commissario straordinario del libero Consorzio

comunale di Enna notificherà il presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, ai sin –

daci e ai segretari dei comuni del medesimo libero Consorzio comunale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli

albi pretori del libero Consorzio comunale di Enna e dei

comuni che ne fanno parte.

Palermo, 14 maggio 2019.

GRASSO

DECRETO 21 maggio 2019.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Nicosia, operante in convenzione con il servizio trasfusionale del P.O.

Basilotta di Nicosia, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante

“Norme per il riordino del S.S.R.”;

Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio

2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1524 del 26

agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio

Mele l’incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del

Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova

disciplina delle attività trasfusionali e della produzione

nazionale di emoderivati”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,

recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla

definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,

la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule

e tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,

recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che

applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la

prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli

emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di

effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,

recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che

applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le

norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema

di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,

recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE

che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,

il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le

regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso

le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono

eseguite a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di

verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,

in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e

le Province autonome predispongono i team per la verifica

dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza

nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in

elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture

regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”

(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli

emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province

autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),

della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e

aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008

(Rep. atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni

tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori

per il sistema trasfusionale”;

Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale

sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei

valutatori per il sistema trasfusionale”;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre

2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità

e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,

recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,

recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli

emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio

2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura

regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio

2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle

strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue

e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,

recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,

recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento

unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture

trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione

dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,

recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,

comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,

concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo

Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo

alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,

recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo

biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il

rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e

accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,

ove presenti;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1083 del 30

maggio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di

Nicosia sita in via del Mercato n. 8;

Visto il decreto del dirigente generale n. 374 del 12

marzo 2019 che autorizza e accredita il Punto di raccolta

fisso sito in Agira, cortile Ciancio n. 6, collegato alla predetta Unità di raccolta fissa;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante

“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di

raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”

a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera

f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti

organizzati O.53 – 54 – 55 del citato ASR 16 dicembre

2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di

raccolta e i Punti di raccolta collegati e di trasmettere un

rapporto di verifica;

Vista l’istanza del 3 gennaio 2019, acquisita al prot. n.

893 del 7 gennaio 2019, inoltrata dal legale rappresentante

dell’AVIS comunale di Nicosia, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di

raccolta fissa sita in vicolo del Mercato n. 8;

Vista la documentazione, allegata alla suddetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e

impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta

Unità di raccolta fissa;

Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 34059

del 24 aprile 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi

nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 12 aprile 2019 presso l’Unità di raccolta fissa

dell’AVIS comunale di Nicosia che attesta l’assenza di non

conformità di tipo “critico” o “maggiore” presso la struttura ispezionata;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 25634

del 25 marzo 2019, redatto dal direttore del servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito delle verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa dell’AVIS

comunale di Nicosia che attesta l’assenza di non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture ispezionate;

Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,

le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità

di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere

rinnovare, all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di

Nicosia, l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi

ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il

rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Nicosia,

sita in vicolo del Mercato n. 8, operante in convenzione

con il Servizio trasfusionale del P.O. Basilotta di Nicosia,

afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna, ai

fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1

vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dal decreto di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni 2015 e 2017.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla

data della sua emanazione.

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento

A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni

prima della data di scadenza del presente provvedimento

al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento

dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 21 maggio 2019.

DI LIBERTI

DECRETO 22 maggio 2019.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS FRATRES

Adonai di Catenanuova e dei Punti di raccolta fissi siti in

Barrafranca e Centuripe, operanti in convenzione con

l’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante

“Norme per il riordino del S.S.R.”;

Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio

2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1524 del 26

agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio

Mele l’incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del

Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova

disciplina delle attività trasfusionali e della produzione

nazionale di emoderivati”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,

recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla

definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,

la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule

e tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,

recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che

applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la

prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli

emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di

effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,

recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che

applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le

norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema

di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,

recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE

che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,

il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le

regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso

le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono

eseguite a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di

verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,

in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e

le Province autonome predispongono i team per la verifica

dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza

nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in

elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture

regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”

(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli

emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio

2012;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province

autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della

legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente “Revisione e

aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008

(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni

tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori

per il sistema trasfusionale”;

Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale

sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei

valutatori per il sistema trasfusionale”;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre

2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità

e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,

recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,

recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli

emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio

2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura

regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio

2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle

strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue

e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,

recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,

recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento

unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture

trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione

dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,

recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art.6,

comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219,

concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo

Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo

alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,

recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo

biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il

rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e

accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,

ove presenti;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1265 del 26

giugno 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di Raccolta fissa dell’Associazione GDS

Fratres Adonai di Catenanuova e del Punto di raccolta

fisso sito in Barrafranca;

Visto il decreto del dirigente generale n. 2732 del 27

dicembre 2017, che autorizza e accredita il Punto di raccolta fisso sito in Centuripe collegato alla predetta Unità

di raccolta fissa di Catenanuova;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante

“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di

raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”

a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f)

del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti organizzati O.53 – 54 – 55 del citato ASR 16 dicembre 2010,

viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei Servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di raccolta e i Punti di raccolta collegati e di trasmettere un rapporto di verifica;

Vista l’istanza prot. n. 5/E del 7 febbraio 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’Associazione GDS Fratres

Adonai di Catenanuova, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa, sita in Catenanuova, corso Sicilia n. 57 e dei Punti

di raccolta collegati siti in Barrafranca, via Togliatti n. 15

e in Centuripe, via G. Garibaldi n. 22;

Vista la documentazione, allegata alla suddetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e

impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta

Unità di raccolta fissa e i Punti di raccolta fissi collegati;

Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 30618

del 10 aprile 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi

nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 29 marzo 2019 presso l’Unità di raccolta fissa

dell’Associazione GDS Fratres Adonai di Catenanuova che

attesta l’assenza di non conformità di tipo “critico” o

“maggiore” presso la struttura ispezionata;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 26073

del 26 marzo 2019, redatto dal responsabile del Servizio

trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito delle

verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa dell’Associazione Gds Fratres Adonai di Catenanuova e il Punto

di raccolta fisso sito in Centuripe che attesta l’assenza di

non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le

strutture ispezionate;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 40346

del 20 maggio 2019, redatto dal responsabile del servizio

trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito della

verifica effettuata presso il punto di raccolta fisso sito in

Barrafranca, che attesta l’assenza di non conformità di

tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture ispezionate;

Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,

le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità

di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere

rinnovare all’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS

Fratres Adonai di Catenanuova ed ai Punti di raccolta fissi

siti in Barrafranca e Centuripe collegati ad essa l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento

all’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS Fratres

Adonai di Catenanuova, sita in corso Sicilia n. 57, e al Punto

di raccolta fisso sito in Centuripe, via G. Garibaldi n. 22,

operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del

P.O. Umberto I di Enna, ed al Punto di raccolta fisso sito in

Barrafranca, via Togliatti n. 15, operante in convenzione

con il Servizio trasfusionale del P.O. Chiello di Piazza Armerina ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1

vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni 2015 e 2017.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla

data della sua emanazione.

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento

A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni

prima della data di scadenza del presente provvedimento

al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento

dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 22 maggio 2019.

DI LIBERTI

Conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Acireale, Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e

Trapani.

Con decreto presidenziale n. 301/Serv. 1°/SG del 20 maggio 2019,

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 2

maggio 2019, sono stati confermati, senza soluzione di continuità,

per ulteriori 60 giorni, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli organi ordinari di amministrazione degli Istituti

autonomi per le case popolari e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, i commissari straordinari dei seguenti

Istituti: dott. Maccarrone Maurizio, I.A.C.P. di Acireale; dott. Pontillo

Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di

Catania; dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; ing. Santoro

Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di

Palermo; ing. Pagano Mariano Ignazio, I.A.C.P. di Ragusa ing.Lutri

Antonino, I.A.C.P. di Siracusa; avv. Foti Ettore Riccardo, I.A.C.P. di

Trapani.

(2019.21.1567)067