Troinesi e nicosiani al teatro greco di Siracusa a vedere “Elena” di Euripide

Share 0 Share Share 0

Senza che si fossero dati appuntamento un gruppo di troinesi ed un altro di nicosiani, si sono incontrati sabato pomeriggio al teatro greco di Siracusa per vedere la tragedia “Elena” di Euripide con la regia di Davide Livermore. Molti di loro si conoscono da tempo sia per ragioni professionali sia per una comune militanza politica. E a vedere lo stupore nel rivedersi a Siracusa, senza che nessuno sapesse che l’altro sarebbe andato a vedere la tragedia di Euripide, e dai cordiali salti e abbracci che si sono scambiati, l’impressione che se ne ricava è che tra troinesi e nicosiani le relazioni sono di sincera amicizia. Erano partiti da Troina e Nicosia nelle prime ore del pomeriggio per giungere davanti l’ingresso del teatro, dopo un paio d’ore di viaggio, in autobus i troinesi, e con altri mezzi i nicosiani. Ad organizzare, per i troinesi, questo missione teatrale a Siracusa, ci ha pensato l’infaticabile Patrizia Galiano, originaria di Delia, da più di 20 anni trapiantata a Troina dove lavora all’Irccs Oasi Maria SS come logopedista, che ha uno spiccato senso di garbato umorismo.

Non è stato un viaggio piacevole per troinesi e nicosiani, vuoi per il pessimo stato delle strade provinciali e nazionali che sono stati costretti a percorrere per uscire dal territorio della loro provincia, vuoi per il caldo implacabile che ha infuocato le prime ore del pomeriggio. Ma tutto questo troinesi e nicosiani l’avevano messo nel conto. Come pure erano consapevoli del fatto che, dopo aver staccato i biglietti, assieme a 7 mila spettatori avrebbero dovuto sostare per almeno un’ora davanti al cancello di ingresso, che si è aperto quando erano già le 18 e un quarto. Sugli spalti del teatro hanno dovuto attendere almeno un’altra ora e un quarto fino alle 19.30 quando lo spettacolo è finalmente iniziato. Molti non si aspettavano certe innovazioni introdotte nella rappresentazione della tragedia come, ad esempio, l’accensione della sigaretta da parte della vecchia, che poi la cede a Menelao, e il vestito settecentesco da principe asburgico di Teoclimeno che, proposto con ogni evidenza come omossessuale, ambisce a sposare Elena. E’ comunque piaciuta la tragedia a troinesi e nicosiani, che dopo la fine dello spettacolo, si sono messi in viaggio sulla via di ritorno verso Troina e Nicosia dove sono arrivati verso l’una di notte. Tra viaggio di andata e ritorno, attese e spettacolo ci hanno messo quasi 12 ore, ma alla fine sono tornati contenti.

Silvano Privitera