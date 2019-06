Come utilizzano internet i siciliani?

Share 0 Share Share 0

L’utilizzo della rete è sempre più diffuso negli ultimi anni. Non è un caso infatti che sono tantissimi coloro che si stanno avvicinando al mondo del web anche nella Trinacria. La Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, in passato non ha avuto una grossa simpatia per la rete. Infatti solo il 50% dei siciliani si era avvicinata al mondo del web utilizzando internet quotidianamente. Nel tempo però questa tendenza è cambiata ed ora c’è stato un leggero aumento anche nella rete. Il superamento del digital divide per la Sicilia è una grande sfida che si sta cercando di mettere in campo anche grazie a quelli che sono degli investimenti finanziari che vengono dal governo e dall’Europa. Per cercare però di superare questo Gap, si sta anche studiando quelle che sono le tendenze e i fenomeni di utilizzo della rete internet per cercare di capire in che modo effettivamente il web viene utilizzato dai Siciliani.

Le principali attività dei siciliani sul web

Tra le principali attività dei Siciliani sul web, in linea di tendenza più o meno con quella della media nazionale, vi è la voglia di utilizzare i social network. Realtà come Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp ma anche YouTube e Snapchat, sono molto diffuse nella Trinacria. Ogni giorno si usa la rete per mettersi in contatto con amici e parenti, lontani e vicini. Questa tendenza, sembra destinata a crescere proprio come avvenuto già in altre regioni italiane molto più avanzate sotto l’utilizzo di internet.

Un’altra attività assolutamente molto diffusa in Sicilia è quella che viene fatta attraverso la rete è quella che riguarda l’utilizzo dei giochi. I Siciliani amano i giochi da casino di NetBet o quelli di portali simili. A quanto pare, questa regione del Sud Italia non può fare a meno del gioco online che è diventata una realtà molto diffusa tra giovani e meno giovani. Grazie anche all’utilizzo di dispositivi mobili, si tratta di un’azione molto diffusa che è tutt’altro che in calo nonostante quelle che sono le attuali norme che sembravano voler penalizzare i giochi di rispetto invece quanto veniva fatto in passato con una linea molto più morbida da un punto di vista normativo.

La vita nelle città siciliane grazie all’utilizzo di internet

La notizia sempre più diffuso delle nuove tecnologie tra i Siciliani, ed in particolare quello della rete internet, ha dato la possibilità di svolgere una serie di attività anche burocratiche molto più facilmente in rete. I Siciliani, stando agli studi di settore, sembrano sempre più lanciati nelle attività di tipo pratico e quotidiano. Infatti, sul web vengono fuori le numerose funzioni di tipo tecnologico e burocratico. Attraverso siti istituzionali oppure l’home banking, vengono svolte attività pratiche invece diversamente dovrebbero essere effettuate recandosi in un luogo fisico come uno sportello postale, uno sportello bancario oppure come un altro tipo di attività. Tra quelle più diffuse inutili, vi è anche la necessità da parte dei Siciliani di utilizzare internet per informarsi.

I Siciliani usano internet per l’informazione

Infine, oltre a tutte le pratiche già accennate, vi è anche la necessità di utilizzare la rete per informarsi in una sorta di controinformazione. I Siciliani, un po’ in tendenza con quello che è il dato nazionale, si impegnano a muoversi in questo ambito, cercando siti di riferimento che possano essere delle valide fonti di informazione. L’informazione però riguarda anche il mondo dell’alimentazione e della cucina. Infatti, si cerca di puntare a questo importante fattore con lo scopo di conoscere tutti i segreti di alcuni alimenti, nuove ricette eccetera. Molto spesso i Siciliani on line si preoccupano anche di seguire tutorial e video attraverso il social YouTube in modo tale da diventare sempre più bravi ai fornelli.

L’uso di internet in Sicilia e il rapporto con la salute

Un’altra tendenza molto diffusa in Sicilia è quella relativa all’informazione sulla salute. Il cosiddetto Dottor Google, viene analizzato e studiato sempre di più dai Siciliani che quando hanno dei problemi o dei dubbi sulla loro salute, si legano i miei limiti abilmente dritta per cercare delle risposte o fare delle auto diagnosi. Questa tendenza è molto diffusa con l’utilizzo e la diffusione della nuova tecnologia. Anche in Sicilia, si ha questa voglia di essere se stessi e di conseguenza di cercare delle risposte attraverso il web.