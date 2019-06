Portopalo di Capo Passero, VI Seminario Nazionale dei FLAG

Share 0 Share Share 0

Si terrà a Noto il 2, 3, 4 luglio 2019 il VI Seminario nazionale dei FLAG, i Gruppi di Azione Locale costiera nel settore della pesca che, nel quadro del FEAMP (Fondo europeo per le attività marittime e la pesca), promuovono lo sviluppo locale di tipo partecipativo per la creazione di opportunità a favore delle comunità locali delle zone costiere e di pesca.

Assieme al Comune di Noto, ospitano l’iniziativa il FLAG “GAC Dei Due Mari”, che opera nei territori dei comuni di Portopalo di Capo Passero, Avola, Noto, Pachino, Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli, e il Dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

L’evento, dal titolo “CLLD in cooperazione: progetti, obiettivi, risultati attesi”, prevede un intenso programma di tre giorni articolato in dibattiti, workshop, tavoli tecnici, arricchito da visite studio a Marzamemi e Portopalo di C.P., ed è finalizzato a rafforzare il confronto, la

cooperazione e la condivisione di best practices tra i principali attori dello sviluppo locale nelle zone di pesca.

E’ prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti della Commissione UE – DG Mare, del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali e del turismo – DG PEMAC e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea, Autorità marittime, Dirigenti del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea, funzionari dell’Unità di supporto tecnico FARNET e della Rete Nazionale dei FLAG, nonché numerosi delegati dei 53 FLAG italiani.

« La scelta di Noto come principale sede per ospitare il seminario nazionale dei FLAG – afferma il sindaco di Noto Corrado Bonfanti – rappresenta un riconoscimento per la città ed un intero territorio a forte ed apprezzata vocazione turistica, connubio di bellezza fatta di monumenti e risorse naturalistiche, che ha voluto rafforzare, negli anni, la sua attenzione verso il “mare”, non solo quale grande attrattore turistico, ma anche come elemento strategico per lo sviluppo economico legato alla pesca e al suo indotto. Sono convinto che l’evento possa rappresentare un importante opportunità di crescita per il nostro territorio e una grande occasione di confronto tra tutti gli attori che operano a favore delle comunità

delle zone costiere e di pesca per la condivisione di buone pratiche e l’osservazione di politiche innovative di sviluppo locale».

«Il FLAG che mi onoro di presiedere – dichiara il Sindaco di Portopalo e Presidente dello scrivente GAC Dei Due Mari, Gaetano Montoneri – ha avviato da anni un percorso di sostegno e valorizzazione di un territorio straordinario, dotato di elementi di eccellenza, che deve puntare sul turismo, l’agricoltura e sul settore ittico, di fondamentale importanza per la crescita economica e sociale dell’intera area. Le sfide che ci approntiamo a sostenere sono di favorire uno sviluppo sostenibile facendo leva sulle migliori risorse che il territorio esprime, sfruttando al meglio gli strumenti di sviluppo di tipo partecipativo e facendo rete. Credo fortemente che la cooperazione sia un efficace meccanismo a sostegno dei territori per lo sviluppo congiunto. In tale direzione, il seminario ci consentirà di ospitare la maggior parte dei FLAG italiani, oltre che i principali rappresentanti istituzionali europei e nazionali dello sviluppo locale nelle zone di pesca, con i quali individuare e condividere soluzioni nuove a problematiche comuni».

