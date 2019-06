Tribunale Enna: aste giudiziarie 15/7/19 n.4 – Piazza Armerina

Share 0 Share Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 15/7/19 n.4



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Torquato Tasso , 41

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2019 17:00

Prezzo Base 72.375,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento sito in Piazza Armerina Via Torquato Tasso n. 41 – in catasto al foglio 125 particella 316 sub 4 -vani 5- ctg A/3 -piano 3° – in proprietà

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Torquato Tasso , 41

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2019 17:00

Prezzo Base 7.950,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

garage sito in Piazza Armerina Via Torquato Tasso n. 41 – in catasto al foglio 125 particella 316 sub. 1 – mq 89- ctg C6 – piano terra in proprietà per 1/9 valutato per la quota parte indistinta ed indivisa € 10.383,34 nel 2012

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Vico Gela 22 – Via Monsignor La Vaccara 13

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2019 17:00

Prezzo Base 750,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

garage sito in Piazza Armerina vico Gela n.22 già V.E. Orlando in catasto al f.132 particella 619 sub. 10 – mq 15- ctg C6 – piano terra in proprietà per 1/9 valutato per la quota parte indistinta ed indivisa € 833.33 nel 2012 appartamento sito in Piazza Armerina Via monsignor La Vaccara n. 13 – in catasto al foglio 132 particella 621 sub. 9 – vani 7- ctg A/3 – piano primo in proprietà per 1/9 …

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Diana 100 – Via Salvatore Principato 79

Procedure concorsuali / Fallimentare 6/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2019 17:00

Prezzo Base 7.950,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

da considerare un’unica unità immobiliare, essendo contigui le tre unità immobiliari, costituite da appartamento sito in Piazza Armerina Via Diana n. 100- Via Salvatore Principato 79 – in catasto al foglio 130 H particella 3618 sub. 2 –3622 sub 4 vani 2- ctg A/5 – piano terra in proprietà per 1/9; appartamento sito in Piazza Armerina Via Salvatore Principato 77 – in catasto al foglio 130 H part…





