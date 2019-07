Terremoto ML 2.2 il 04-07-2019 ore 13:41 a 1 km W Tripi (ME)

Share 0 Share Share

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km W Tripi (ME), il

04-07-2019 11:41:39 (UTC) 04-07-2019 13:41:39 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.06, 15.08 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Tripi ME 2 873 873

Basicò ME 2 612 1485

Novara di Sicilia ME 6 1337 2822

Mazzarrà Sant’Andrea ME 6 1531 4353

Furnari ME 7 3784 8137

Montalbano Elicona ME 7 2287 10424

Falcone ME 7 2808 13232

Oliveri ME 8 2181 15413

Rodì Milici ME 10 2056 17469

San Piero Patti ME 10 2915 20384

Fondachelli-Fantina ME 11 1019 21403

Terme Vigliatore ME 12 7395 28798

Librizzi ME 12 1660 30458

Castroreale ME 12 2504 32962

Patti ME 14 13431 46393

Montagnareale ME 15 1615 48008

Roccella Valdemone ME 15 666 48674

Raccuja ME 15 1041 49715

Malvagna ME 15 733 50448

Barcellona Pozzo di Gotto ME 16 41583 92031

Antillo ME 17 919 92950

Floresta ME 17 485 93435

Moio Alcantara ME 17 717 94152

Francavilla di Sicilia ME 18 3945 98097

Ucria ME 18 1058 99155

Santa Domenica Vittoria ME 19 980 100135

Sant’Angelo di Brolo ME 19 3090 103225

Merì ME 19 2338 105563

Motta Camastra ME 19 845 106408

Castiglione di Sicilia CT 19 3215 109623