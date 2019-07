Agrigento: LA VALLE DEI TEMPLI DALL’ALBA ALLE STELLE

Share 0 Share Share

Da domenica prossima, 14 luglio ritornano le visite teatralizzate all’alba e le passeggiate notturne rischiarate dalle lucciole.

Svegliare la Valle. O accompagnarla a dormire. Farla vivere, quindi, 24 ore su 24, trovando ogni giorno nuovi spunti per scoprirla, amarla, accarezzarla. E con la Valle dei Templi, il Museo Griffo che di Agrigento conserva la memoria antica. Sarà una lunga estate, quella di questa porzione di Sicilia dove il tempo sembra essersi fermato per permettere ai visitatori di avvicinarla in maniera del tutto speciale. Perché la Valle dei Templi, per quanto imponente, esaltante, straordinaria, ti bisbiglia in un orecchio che è facile capirla, basta lasciarsi trasportare dalle suggestioni, abbandonarsi alle sensazioni, ai colori, persino agli odori. Per scoprire che si può visitare all’alba, quando la luce accarezza i templi, li tira fuori dalle tenebre e li riconsegna pian piano al mondo. Oppure al tramonto, quando difficilmente li lascerete andare, e dolcemente li dovrete riaffidare al buio. Sarà difficile scegliere: perché oltre alle esperienze – l’anno scorso l’alba teatralizzata alla Valle dei Templi fu un esperimento partito in sordina, quest’anno i visitatori lo richiedono già da tempo: si comincia la prossima domenica (14 luglio) anche con le passeggiate al tramonto – si potranno seguire percorsi tematici, negli ipogei sotterranei, tra le macchine edili antiche a grandezza naturale, alla scoperta dei monumenti più importanti o immersi nella natura.

LO SPETTACOLO DELL’ALBA. E QUELLO DEL TRAMONTO

Due domeniche di luglio (la prossima, il 14, poi quella del 28 luglio), le quattro di agosto (4, 11, 18 e 25) e la prima di settembre: entrare nel parco archeologico nelle ultime ore della notte, camminare pian piano, senza disturbare la Valle che si sveglia, per giungere al Tempio della Concordia immerso nella luce rosata dell’alba. La Valle è in un silenzio irreale, rotto soltanto dai rumori leggeri della Natura: gli spettatori saranno accolti da dei, eroi, eroine e diverse figure mitologiche, statue che si animeranno, tra rievocazioni di arcaici rituali, corse danzate, dispetti, litanie e versi tratti da opere di celebri autori dell’antichità, miscelati al racconto di guide esperte ed archeologi. Visite teatralizzate a cura di CoopCulture in collaborazione con Casa del Musical. Ispirato da “Al passo coi templi”, scritto e diretto da Marco Savatteri, coreografie di Gabriel Glorioso.

Orari

domenica 14 e 28 luglio: ore 4,50 / ore 5

domenica 4, 11, 18 e 25 agosto: ore 5 / 5,10 / 5,20

domenica 1 settembre: ore 5,10 / 5,20

meeting point presso il Tempio di Giunone.

Costo: intero € 20_ ridotto € 18,00 (under 12)

Per i biglietti, contattare il call center (0922/1839996) o acquistarli on line sul sito www.parcovalledeitempli.it e www.coopculture.it e in biglietteria.