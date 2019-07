COUS COUS FEST: FINALE A PALERMO PER IL CONCORSO TRA CHEF SICILIANI TRE CHEF SI SFIDANO “A COLPI” DI COUS COUS

Share 0 Share Share

PALERMO, 17 LUG. Sfida finale per il Cous Cous World Championship – Selezione Conad 2019, il concorso dedicato agli chef siciliani promosso da Conad, in collaborazione con l’agenzia Feedback, per scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana. Sono tre gli chef che si sono qualificati nelle tappe di Trapani, Modica e Palermo, che si sfideranno venerdì 19 luglio a Palermo, al Conad Superstore in via Ugo La Malfa alle ore 18 preparando ricette a base di cous cous. Obiettivo? Entrare a far parte della squadra italiana in gara alla prossima edizione del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 20 al 29 settembre a San Vito Lo Capo. A contendersi la partecipazione al Campionato del mondo del cous cous saranno Mirko Catanzaro, executive chef al ristorante Mirko’s a Castellammare del golfo, Serena Domante, capopartita al ristorante Officina del gusto di Antonio Bellanca a Grotte (Ag) e Francesco Bonomo, chef e responsabile cucina presso l’azienda che produce e distribuisce pasti all’Ospedale di Salemi (Tp). I piatti saranno giudicati da due giurie: una popolare e una tecnica, formata da Marcello Valentino chef palermitano, membro della Federazione Italiana Cuochi e della Compagnia degli Chef, Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia, Giovanni Anania direttore marketing di Conad Sicilia, Salvatore Abbate presidente di Conad Sicilia e Federica Terrana, giornalista e direttore del portale enogastronomico orogastronomico.it. A condurre la sfida ci sarà la giornalista e speaker radiofonica Cinzia Gizzi. Tutte le ricette saranno preparate utilizzando una selezione di prodotti della linea Sapori e dintorni Conad, prodotti tipici regionali dalla forte identità nella tradizione locale e Verso Natura Conad, ispirati ad un consumo responsabile e attento all’ambiente. Mirko Catanzaro preparerà un cous cous di gambero con carota novella Igp, pistacchio Dop, cannella, basilico, menta, verdure assortite, burro, brandy, gamberi rossi, Serena Domante presenterà una ricetta dal titolo “I colori delle emozioni”, un cous cous con stufato di agnello, marinato con miele di castagno di Calabria “Sapori e Dintorni Conad”, verdure di stagione croccanti in salsa di datterino rosso della Piana del Sole “Sapori e Dintorni Conad”, mentre Francesco Bonomo, presenta invece “Incanto”, un cous cous con zuppa di pesce scorfano, in tutte le sue consistenze, olio d’oliva Nocellara del Belìce, quenelle di scorfano e tartare dello stesso pesce con zeste di limoni Costa Amalfi Igp caramellate e clorofilla di prezzemolo.

Anche quest’anno Conad sarà tra i main sponsor del festival, con tante attività in un’area nuova dedicata ad un viaggio alla scoperta della cultura del cibo, la Casa del cous cous “Sapori e dintorni del Mediterraneo”. In programma le master cooking class, dedicate agli appassionati di cucina, in cui grandi chef mostreranno al pubblico come preparare tante fantastiche ricette e, tra le novità, le Baby master class, lezioni di cucina per i bambini di 10-11 anni che prepareranno insieme a grandi chef una sana merenda, per promuovere la corretta alimentazione.