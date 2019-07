Doppia tappa in Sicilia per Queen at the Opera, l’unico concerto/show interamente dedicato alla band di Freddie Mercury

Share 0 Share Share

Il tour italiano di Queen At The Opera fa una doppia tappa in Sicilia nelle splendide cornici del Teatro Greco di Tindari (Messina), domenica 11 agosto e all’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa) martedì 13 agosto (inizio alle ore 21.00).

Il primo e unico concerto/show interamente basato sulle musiche dei Queen in una inedita e coinvolgente veste rock sinfonica mai creata prima.

Da un’idea della Duncan Eventi, lo spettacolo ha riscosso successo in Italia, grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari musicisti: con Queen At The Opera il pubblico ha la possibilità di ascoltare i grandi classici dei Queen e rivivere emozioni uniche attraverso brani che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Entrambi gli appuntamenti siciliani sono coorganizzati dalla Duncan Eventi e dall’agenzia Euphonya Management di Dario Grasso.

Talentuose le vociche esprimeranno il grande lavoro di arrangiamento svolto per la realizzazione dello show: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico di “Notre Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”, “Priscilla la Regina del deserto”, “Hair”, “The Voice” e “Roma Opera Musical”.

Classici senza tempo come We are the Champions, Barcelona, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, A Kind of Magic, Under Pressure, Another One Bites the Dust e molti altri che rivivranno in tutto il loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo un’orchestra sinfonica e una rock band possono generare. Un visual show trasforma l’atmosfera dello spettacolo rendendolo emozionante e coinvolgente, impreziosita dalla avvolgente direzione d’orchestra del Maestro Piero Gallo.