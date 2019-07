I motivi per cui Salvini vince e convince

Share 0 Share Share

Perché sono in molti a credere a Matteo Salvini, nonostante la storia dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire allo Sato e il Russiagate? Le risposte a questa domanda non sono né semplici né piacevoli. Per trovarle, occorre tener presente la storia della Lega, che è il partito italiano più antico sopravvissuto alla crisi della prima Repubblica. La Lega di Salvini non è la stessa di quella secessionista di Bossi, ma ha mantenuto l’approccio nativista delle origini aggiornando l’antagonista: in quella di Bossi era il diverso interno, l’italiano del Sud immigrato al Nord Italia mentre nella formazione di Salvini è l’immigrato che arriva in Italia dal Sud del mondo. Il successo repentino inaspettato della Lega di Salvini, che nel giro di 5 anni passa dal 4% al 36% del consenso degli italiani diventando il primo partito italiano, ha rivelato una xenofobia finora tenuta nascosta nella pancia degli italiani. Tutto questo è il frutto di una strategia coltivata da sempre dalla Lega, che ha innestato il nativismo nazionale su quello su quello localista padano delle origini. Il nativismo localista della Lega delle origini ha alimentato la polemica contro il centralismo romano, contro i meridionali nullafacenti che vivono alla spalle dei laboriosi settentrionali per colpa di Cavour e Garibaldi che hanno creato l’unità d’Italia. Con Salvini la Lega cambia prospettiva: i bersagli non sono più il meridionale, Roma ladrona e l’Italia unità, ma l’immigrato che viene dall’Africa sub sahariana, Bruxelles e l’Unione europea. Cambiano gli oggetti, ma la prospettiva resta. Spostandola verso l’esterno, la Lega ha potenziato il pregiudizio, rendendolo accettabile ed estendendo a dismisura l’area degli elettori disposti a darle credito. E’, questa, la risposta politica alla domanda iniziale. C’è anche una risposta che si trova sul terreno sociale. Come qualunque fenomeno sociale, anche l’immigrazione comporta dei costi e dei benefici che sono percepiti però in maniera diversa sulla base della costruzione sociale che ne fanno i vari attori sulla base della loro esperienza. Le preoccupazioni per la gestione delle differenze a livello individuale si mescolano con il contributo degli immigrati alla tenuta demografica, del sistema economico e del welfare del paese. I costi si scaricano in prevalenza sugli individui, che non pensano alla sostenibilità dell’intero sistema ma alle difficoltà della loro vita quotidiana. Gli italiani che hanno un’effettiva relazione sociale con gli immigrati sono una minoranza. Si tratta di quelle relazioni sociali che si creano prevalentemente nell’ambiente di lavoro. Nella maggior parte dei casi la relazione sociale si risolve in una compresenza di italiani e immigrati nello stesso condominio di periferia, nelle liste dei disoccupati e in quelle di attesa per essere ammessi a fruire delle prestazioni sanitarie e per l’iscrizione dei bambini all’asilo nido e alla scuola materna e per l’assegnazione di alloggi popolari. Sono situazioni nella quali i costi dell’immigrazione coinvolgono i ceti popolari. Coloro che vivono nei quartieri bene sono esenti da questi costi della convivenza, perché in questi quartieri della media ed alta borghesia benestante non ci sono gli immigrati. Nei quartieri popolari dove abitano gli immigrati la loro presenza viene vissuta dagli italiani poveri come una competizione. Spesso gli immigrati, da chi vive in condizioni di deprivazione, sono visti come dei privilegiati. E questa percezione ce l’hanno anche gli italiani poveri che vivono no nelle grandi città, ma nei piccoli centri come i paesi dell’Ennese dove l’immigrazione non ha la stessa consistenza e complessità che ha nelle grandi e medie città. In questa situazione maturano paure, rancori, risentimenti, frustrazione che sono abilmente dirottati verso quel capro espiatorio che è l’immigrato. Ecco perché Salvini vince e convince.



Silvano Privitera