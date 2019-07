Le nuove prodezze del governo Conte

Share 0 Share Share

Attenzione! Attenzione! Udite! Udite! Nuove importantissime novità son provenute quest’oggi dal lungimirante governo Conte contento, grazie all’instancabile lavoro e acume da statista dei vicepremier Topo Gigio Di Maio e il Capitone mio Capitone. Ebbene da oggi l’Italia, ma soprattutto la Sicilia, con Nicosia e Piazza Armerina che festeggeranno, vedrà cancellata Enna come provincia, passando a Catania. Sono tutti impegnati, quasi come nei tempi di Ceausescu, ad omologarsi. Da oggi per indicare la provincia il Nicosiano, Piazzese, Agirino e tutti gli altri dovranno mettere “CT”. Vivienna deve cambiare il nome in “Vivienna (Catania)”. Ordine indiscusso del Capitone mio Capitone che ha sicuramente fatto questa mossa per sedare ogni discussione o dubbio sul suo essere fascista, avendo cancellato la provincia più alta d’Europa voluta dallo stesso Mussolini nel 1927. Ma siccome, ben sappiamo, che le perle di saggezza e chi le offre vanno sempre in coppia, un altro grande rinnovamento investirà il nostro Paese: da oggi è abolito il numero 3, il nuovo conteggio terrà conto dello 0 al posto dell’1, dell’1 al posto del 2 e del 2 al posto di quel numero maledetto. D’altronde sappiam bene che in 3 la bestia c’è e i sospetti su chi fosse “bestia” in quell’assembramento si stavano facendo sempre più insistenti. Quindi togliendo quel numero cade tutto il castello di sospetti. Da oggi i ragazzi, giocando ad un due tre stella, dovranno dire zero un due stella! Il lunedì non sarà più il primo giorno, ma il giorno 0. E per chi andrà in pensione si ricordi di computare l’anno 0 di lavoro per fare quota 100 (mi raccomando, ricordatevi di questo “0” molto sconosciuto).

Noi stiam qui a ridere e scherzare. Siam qui a prendere in giro scemo e più scemo, ridendo per non piangere del fatto che scemo e più scemo guidano questo nostro paese. Siam qui schiavi di lunatici che in base a come gira la giornata parlano di Sì Tav, No Tav. E su questo argomento, a questo punto, ci permettiamo di suggerire di prendere una bella margherita e, partendo dal petalo “0”, al posto di “m’ama” o “non m’ama” fare il “sì tav” “no tav”, sicuramente sarà una scelta più ponderata di questo gioco a cui stiamo assistendo. Ma il problema parte a monte, ovvero dal fatto che chiunque, anche colui che si spertica a dimostrare che la Terra sia piatta, esagonale o piramidale, può votare. Secondo quale alto ragionamento politico va a votare chi non sa neanche la differenza tra un sistema parlamentare o presidenziale? O che alla domanda “chi è il capo delle forze armate in Italia?” risponde “Trump”? Perché i grillini chiedono una forte adesione al voto? Perché la massa odierna, acefala e totalmente assuefatta da soap opera e da teatrini di quint’ordine, si lascia comprare dalle collanine che nel 1500 usarono gli Europei per fregare i nativi Americani. I grillini, come i populisti in genere, sono importanti perché rappresentano un termometro che indica il livello di imbecillimento della popolazione. Una popolazione che sogna di diventare Velina o Calciatore e non più Medico, Ingegnere o Artigiano. Una popolazione arrivista drogata, allucinata dalla poltrona non per impegno ma per sistemazione. E le colpe e i danni che a lungo andare avranno e faranno questi movimenti populisti è sicuramente ben più grande delle macerie lasciate dal Fascismo che, nonostante le macerie, dato di fatto incontrovertibile, ha almeno prodotto, quasi come una “beata colpa”, una generazione e un fermento che ha riscattato l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Qui, ad oggi, vi è solo appiattimento, sempre più profondo e irrimediabile. L’Italia è ad un bivio e ci vuole coraggio per evitare il baratro più nero. Questo coraggio, al momento, si trova solo nel rivedere criticamente il nostro assetto democratico virando ad un modello meritocratico, ovvero concedendo il voto solamente a chi ha veramente un minimo di cultura civica e generale. Rivedere le scuole valorizzando il ruolo dell’insegnante e cacciando a pedate presidi, burocrati e insegnanti messi là per politica e che agiscono per un certo “consenso”. Rivedere l’Università, magari distruggendola e ricostruendola ripensata ad un momento formativo personale e non perché “richiesto dall’economia”. Solo così, forse, potrà vedersi uno spiraglio di speranza nella nuova generazione. Questa, ormai, non può considerarsi neanche “bruciata”: è del tutto “annullata”.



Alain Calò