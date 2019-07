“Spiritualità nella materia” sulle Madonie

Share 0 Share Share

Villa Sant’Andrea, nel Parco delle Madonie, dall’8 all’11 agosto ospita “Spiritualità nella materia”, un progetto di arte, spiritualità e sociale, ideato da Tiziana Serretta, Nadia Speciale, Gandolfo Brancato,

realizzato in collaborazione e a sostegno del Monastero Associazione Sangha Onlus Lhungtok Choekhorling Buddhist Monastery a Pomaia, Pisa. Il nome del monastero è stato assegnato da Sua Santità il Dalai Lama, e in italiano si può tradursi come ”Luogo dove l’insegnamento è trasmesso e realizzato”.

Quattro giornate dedicate a molte iniziative, dalla meditazione alla realizzazione di un Mandala, alla pittura di un monolite e l’esposizione di quelli già dipinti, alle mostre di libri dedicati ai temi della meditazione della Casa editrice Chiara Luce, a manufatti tibetani, alla proiezione del docu-film di Franco Battiato “Attraversando il Bardo”, presentato da Fabio Bagnasco.

L’iniziativa culturale propone il Tibet come simbolo legato al valore dei diritti umani, fornendo uno spunto di riflessione su come i profughi tibetani, sparsi in tutto il mondo, abbiano non solo lavorato per la sopravvivenza della loro cultura, ma come il loro sapere abbia arricchito le culture di tutto il mondo. Ricordando le parole del Dalai Lama: “Facciamo parte di un’unica famiglia: l’Umanità”.

Tra le attività, i mantra per la natura e la meditazione guidata dalla monaca Siliana Bosa, che condurrà in passeggiate e incontri sotto le querce plurisecolari dei boschi delle Madonie.

Gli appuntamenti si svolgeranno all’interno e negli spazi all’aperto di Villa Sant’Andrea, di cui si prende cura, seguendo la tradizione di famiglia, Paolo Brancato; una antica dimora settecentesca circondata da un grande giardino all’italiana, le cui siepi di bosso delimitano i viali che portano ad una quercia gigantesca, sorta di nume tutelare del luogo.

All’ingresso principale si trova una cappella con un campanile e portico, edificata nel 1670 da Pietro Figlia di Petralia, con campate lignee sul tetto e al cui interno è conservato un dipinto di Gaspare Salerno, meglio conosciuto come lo Zoppo di Ganci; ed è proprio all’interno della cappella che i monaci tibetani, che giungeranno appositamente sulle Madonie, realizzeranno durante le quattro giornate un Mandala con le sabbie colorate.

Un lavoro lungo e paziente, in cui le impalpabili polveri colorate, soffiate attraverso appositi strumenti, compongono disegni complessi, intesi come preghiere. La parola mandala nella cultura buddhista significa estrarre l’essenza. I mandala di sabbie colorate, che sono rappresentati in svariate forme e bellissime combinazioni di colori, simboleggiano la dimora celestiale da visualizzare, per ottenere le benedizioni delle rispettive divinità.

Saranno impegnati alcuni monaci, che giungeranno appositamente per le meditazioni e le realizzazioni di un mandala di sabbie colorate e la pittura di un monolite. La particolarità di questo mandala sarà che, al termine della realizzazione, rimarrà all’interno di Villa SantAndrea.

All’interno della villa saranno esposti alcuni oggetti d’arte tibetana, sculture, gioielli, dipinti su carta; nel giardino saranno esposti alcuni monoliti che Tiziana Serretta e Ruggero Projetti hanno ideato, dipinti da molti artisti, nazionali e internazionali, tra i quali Cesare Berlingeri, Giacomo Rizzo, Daniela Forcella, Corrado Spreafico, Fulvio Di Piazza, Erasmo Figini/ Cometa, Francesco Fornasieri, Andres Silvera, Oswaldo de Leon Kantule.

Il progetto “Spiritualità nella Materia” già ospitato al Salone del Mobile Milano nello stand Bentley/Bugatti, sarà presentato il 6 settembre all’Onu da Tiziana Serretta, in base all’agenda 2030 a New York.