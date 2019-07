Terrasini: “La macchina dei sogni” il festival di teatro di figura e narrazioni

Share 0 Share Share

MEDUSA, la prima “tragedia in musica” del Teatro dei Pupi. La firmano Mimmo e Giacomo Cuticchio e sarà un omaggio al melodramma del Settecento, al teatro di figura, al sogno e alle figure mitologiche. E all’amore. Domani (venerdì 26 luglio) si apre il secondo weekend de LA MACCHINA DEI SOGNI, il festival di teatro di figura e narrazioni, ospitato per tre giorni al Museo di Palazzo D’Aumale a Terrasini. Nel prossimo fine settimana, si ritorna invece a Palermo, nel tradizionale Teatrino dei Pupi.

La prima tragedia in musica del teatro dei pupi. Si lasceranno intrigare dalla bellissima (e maledetta) Gorgone, Mimmo Cuticchio che cura messa in scena e regia di “Medusa”; e Giacomo Cuticchio, che ha composto le musiche su libretto di Luca Ferracane. Una storia affascinante che racconta della fanciulla destinata dal Fato ad essere maledetta da una dea e immortalata nel suo ultimo urlo: pagherà con la dannazione, l’amplesso con un dio, meraviglioso ma avvenuto in un santuario inviolabile. Alla realizzazione dell’opera, con Giacomo Cuticchio, hanno lavorato giovani autori e musicisti siciliani, che hanno dato vita a un ensemble affiatato e professionale: cinquanta elementi tra musicisti, coro e cantanti, in prima assoluta venerdì 26 luglio alle 21,30 a Palazzo D’Aumale, a Terrasini. Ingresso libero. Un’opera imponente in cui convivono le tradizioni dell’Opra e l’opera lirica. Il libretto in novenari ed endecasillabi di Luca Ferracane rende omaggio ai grandi poeti del melodramma del Settecento (Zeno e Metastasio) ma, diversamente dal melodramma barocco, che prevedeva di solito un lieto fine, qui l’eroina va incontro a un infelice destino. La figura di Medusa – che Mimmo Cuticchio ha racchiuso in un “pupo” – ha un legame inscindibile con la Sicilia, terra ospitale ma che non sa difendere i suoi figli.

Solisti, i soprani Federica Faldetta (Medusa) e Corinna Cascino (gran sacerdotessa, Anfitrite, Atena) e il baritono Francesco Vultaggio (Poseidone); il coro Sine None di Nereidi e Tritoni. Sul podio, Salvatore Barberi.

“La Medusa è l’emblema del nostro tempo – spiega Giacomo Cuticchio -. In questo caso, è il teatro antico che incontra la musica”.

Il programma della Macchina dei Sogni si aprirà venerdì alle 18,30 a Palazzo D’Aumale con l’arrivo delle guarattelle di Pantaleo Annese, burattinaio e musicista del Carro dei Comici di Molfetta. Protagonista come sempre il povero Pulcinella che stavolta ha deciso di lasciar perdere i mali degli uomini per ritirarsi in campagna … Alle 21,30 il debutto di “Medusa” in prima assoluta. Il sabato (27 luglio) altri due spettacoli: alle 18,30, “Le lune del Saltimbanco”: un marionettista rodato come Giorgio Gabrielli si mette nei panni di un saltimbanco che, stanco del suo peregrinare, ha deciso di fermarsi a raccontare la sua storia. Dinanzi ad un pubblico di pochi centimetri … Alle 21,30, ritornano le “musiconette” di Mario Crispi e Fabrizio Lupo: marionette in musica, o musica sulle figure, poco importa. Fatto sta che i due artisti rielaborano una forma propria di teatro che pesca da favole e filastrocche, si tuffa nelle infinite improvvisazioni musicali possibili, inventa e dilata lo spazio scenico che ora si ingigantisce ora si rimpicciolisce. Ovviamente quale canovaccio se non quello di Astolfo: ecco quindi “Storia dell’Astolfo che si sdoppia”, in un mondo parallelo. Ultima giornata di questo secondo capitolo, domenica (28 luglio). Si inizia alle 18,30 con “Il Fil’Armonico” di Agostino Cacciabue del Teatro Tages, musica e marionette che ballano, soffrono, ridono, con il destino sempre appeso ad un filo. Si chiude alle 21,30 con “Fuddia” Giuseppe Di Bella (chitarra e voce) e Salverico Cutuli (piano e fisarmonica): un concerto che schiaccia l’occhio alla Luna – a cui è dedicata questa edizione della Macchina dei Sogni – ma che qui sulla Terra trova canzoni siciliane, portoghesi e sudamericane per un viaggio completo tra sonorità diverse.

CALENDARIO

TERRASINI | MUSEO DI PALAZZO D’AUMALE

Venerdì 26 luglio

ore 18,30 | Pantaleo Annese (Molfetta) Pulcinella sulla luna

ore 21,30 | Figli d’Arte Cuticchio(Palermo) Medusa

Sabato 27 luglio

Sabato 27 luglio

ore 18,30 | Giorgio Gabrielli (Mantova) Le lune del saltimbanco

ore 21,30 | Alf Leyla (Palermo) La storia di Astolfo che si sdoppia

Domenica 28 luglio

ore18,30 | Teatro Tages (Cagliari) Il Fil’Armonico

ore 21,30 | Giuseppe Di Bella Quartet (Enna) Fuddìa

PALERMO – TEATRO DEI PUPI DI MIMMO CUTICCHIO

Giovedì 1 agosto

ore 18,00 Proiezione dello spettacolo “Visita guidata all’Opera dei pupi” di Mimmo Cuticchio e Salvo Licata a 30 anni dal suo debutto. Sarà presente Mimmo Cuticchio

Venerdì 2, sabato 3, domenica 4 agosto

ore 18,30 | Figli d’Arte Cuticchio (Palermo) Il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna

SPETTACOLI | SCHEDE

PALAZZO D’AUMALE | TERRASINI

VENERDì 26 LUGLIO

Pulcinella sulla luna

Dopo anni di teatro delle guarattelle, passati ad affrontare guappi, cani e brutte facce, Pulcinella si è stancato delle mille zuffe e decide, anche per via di una promessa fatta alla sua innamorata, di ritirarsi in campagna, lontano da tutto e da tutti, soprattutto dalla gente che ha sempre difeso, a suon di bastonate, da prepotenti e ingiustizie. Il suo bastone ora diventa un fardello, che non vuole più portare con sé, così decide di lanciarlo lontano: sulla Luna. L’assenza di Pulcinella, però, si fa subito sentire: il popolo, abbandonato a se stesso, è stretto nella morsa del potere che lo affama senza scrupoli. Riuscirà il nostro eroe a restare indifferente?

Il Carro dei Comici di Molfetta

Pantaleo Annese, attore, burattinaioe musicista, si forma teatralmente con Ugo Rubini, Flavio Albanese e Ferruccio Soleri, con cui studia e approfondisce la Commedia dell’arte, e con Andrea Buscemi, con cui lavora sui classici di Molière. La sua attività di burattinaio comincia nel 2008, dopo essersi formato alla Scuola internazionale di burattinai e pupari. Con Bruno Leone approfondisce lo studio delle guarattelle. Attualmente collabora con Il Carro dei Comici di Molfetta, una delle realtà di teatro di figura più affermate e attive del panorama nazionale.

**********************************

Medusa

Tragedia in musica

messa in scena e regia: Mimmo Cuticchio

musica Giacomo Cuticchio

libretto Luca Ferracane

compagnia Figli d’Arte Cuticchio

prima quinta Mimmo e Giacomo Cuticchio

aiutanti di palcoscenico: Tania Giordano e Giuseppe Airò

costumi: Tania Giordano

PERSONAGGI

Medusa (soprano) Federica Faldetta

Gran Sacerdotessa, Anfitrite, Atena (soprano) Corinna Cascino

Poseidone (baritono) Francesco Vultaggio

Sacerdotesse – Nereidi (coro di donne) Maria Elisabetta Trupiano, Rosalba Aurora Ducato, Carmela Caponetto, Federica Giglio, Sonia Sala, Giorgia Gabriele, Chiara Geraci, Aurora Bruno

Tritoni(coro di uomini) Davide Vitale, ChangHui Han, Emanuele Tidei, Andrea Albeggiani, Fabrizio Sebastien Jacquin, Alessandro Patti, Fabrizio Musumeci

ORGANICO STRUMENTALE:

direttore d’orchestra: Salvatore Barberi

flauto traverso: Alessandro Lo Giudice

sassofono soprano: Nicola Mogavero

fagotto: Filippo Barracato

clarinetto basso: Francesco Maranto

1ª tromba in do: Sergio Caltagirone

2ª tromba in do: Calogero Lupo

trombone: Fabio Piro

tuba: Davide Leone

percussioni (grancassa, tamtam, triangolo, piatti, ruante): Giulia Lo Giudice

pianoforte: Giusy Cascio

clavicembalo: Licia Tani

6 violini primi: Marco Badami, Ornella Mineo, Francesco Lamanna, Virginia Gurrera, GioelCaronna, Giuseppe Di Chiara

5 violini secondi: FrancescoNardella, Davide Rizzuto, Michele Savarino, Filippo Mercanti, Salvatore Passantino

4 viole: Massimo Cantone, Antonio Buono, AdelaideFilippone, Valerio Vassallo

3 violoncelli: Paolo Pellegrino, Giuseppe D’Amato, Arianna Ciancimino

2 contrabbassi: Walter Roccaro, Dario Ammirata

Medusa è l’ultima creazione musicale di Giacomo Cuticchio, concepita come una messinscena nella quale si uniscono Opra e opera. Il libretto di Luca Ferracane rende omaggioai grandi poeti del melodramma del Settecento (Zeno e Metastasio) in versi (novenari e endecasillabi). Diversamente dal melodramma barocco, che prevedeva di solito un lieto fine, qui l’eroina tragica è destinata a un infelice destino.La trama prende spunto dai racconti mitici sulla Gorgone, bellissima fanciulla mutata in mostro dalla dea Atena, irata per la profanazione del suo santuario dove la giovane ebbe un amplesso con il dio del mare, Poseidone.Medusa ha un legame inscindibile con la Sicilia, terra ospitale ma allo stesso tempo perennemente calpestata; esattamente come la bellissima Medusa, destinata dal Fato ad essere maledetta da una dea e immortalata nel suo ultimo respiro, nell’urlo soffocato che invoca l’amore degli uomini.

Mimmo Cuticchio

Erede diretto e attento interprete della tradizione palermitana dell’Opera dei puoi, ha saputo innovare un’arte che sembrava destinata a inesorabile decadenza, diventando una delle voci più autorevoli del teatro italiano contemporaneo.Raccolta l’eredità del padre Giacomo, che aveva aperto a Palermo il suo primo teatro nel 1933, Cuticchio comincia degli anni settanta l’attività di puparo e oprante con i suoi spettacoli itineranti. Nel 1977 dà vita all’Associazione Figli d’Arte Cuticchio e insieme alla cura per l’arte antica del cunto – il racconto orale delle gesta dei paladini – inizia quel lavoro tenace di reinvenzione di una tradizione che contribuirà al riconoscimento conferito dall’Unesco all’Opera dei pupi come parte del Patrimonio orale e immateriale dell’umanità

Giacomo Cuticchio, oprante e musicista, figlio di Mimmo, è nato a Palermo nel 1982. All’attività paterna ha aggiunto una ricerca in campo musicale che l’ha portato a fondere stili e ispirazioni diverse, dalla musica rinascimentale e barocca al minimalista Philip Glass. Attraverso questi innesti Giacomo sviluppa un lavoro di innovazione per molti aspetti analogo a quello compiuto nell’Opera dei pupi dal padre. Il suo strumento è il pianoforte e il suo modo di procedere è governato, come nel cunto, dalla conoscenza tecnica, ma guidato dall’improvvisazione. Il senso del teatro, della drammaturgia, della visione scenica, sono presenti nella sua partitura così come la memoria della musica suonata sul pianino a cilindro per gli spettacoli classici dei pupi. Le sue composizioni si prestano alla contaminazione con altre forme espressive.

Luca Ferracane, appassionato di letteratura e musica antica, rimane folgorato, da bambino, dai racconti dell’Iliade e dell’Odissea, pilastri di una classicità fulcro della sua concezione estetica. Dopo essersi diplomato al liceo classico, frequenta l’Accademia di Belle Arti, dove coniuga l’amore per l’opera lirica alla personale raffigurazione di una visione scenica mutuata dalla tradizione teatrale “all’italiana”. Sostenitore convinto che il nuovo non sia sempre modello di originalità e validità, continua a riscoprire inaspettati compagni in alcuni artisti del passato, insostituibili complici di una visione universale di bellezza.

************************

SABATO 27 luglio

Le lune del Saltimbanco

Dopo tanti anni passati viaggiando e realizzando spettacoli con due burattini in una piccola baracca montata sulle spalle, il saltimbanco si ferma per raccontare la sua storia. Alcunedelleesperienze più stravagantivissute in giro per il mondo diventano storie che affida ai suoi nuovi personaggi. Lo spettacolo narra di come Giorgio, proprio come Geppetto,pensò di costruirsi una marionetta che gli permettesse di guadagnare un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Angiolino, Il diavolo dei campi, La vecchia Madùra sono alcuni dei micro-spettacoli che il marionettista interpreta creando una forte interazione tra l’attore-animatore e gli spettatori.

Giorgio Gabrielli, marionettista, si dedica al disegno e alla scultura dal 1985. Le sue creazioni hanno raggiunto un livello tecnico accuratissimo: Gabrielli costruisce e anima tutti i soggetti del suo teatro – marionette, burattini, pupazzi, maschere e ombre cinesi – curando scenografia e regia dei sui spettacoli. Oltre alle produzioni per il teatro-ragazzi, Gabrielli collabora con musicisti come Gianluigi Trovesi, Mauro Negri, Simone Guiducci, Oscar Del Barba, MarcoRemondini. Dalla collaborazione con Trovesi e il suo Ottetto nasce “MarionetLuis”, spettacolo che ha inaugurato la stagione teatrale 2004-2005 del Piccolo Teatro Regio di Torino. Di pari passo alla produzione per il teatro, Gabrielli realizza laboratori in scuole, ludoteche, biblioteche, musei, per operatori e studenti.

*********************************

Storia dell’Astolfo che si sdoppia

testo e messa in scena Fabrizio Lupo

musiche live Maurizio Maiorana

voci recitanti Maurizio Maiorana e Nicola Franco

allestimento e animazione Alessia D’AmicoeEmilia Gagliardotto

organizzazione Alessia D’Amico

mixer video Innocenzo Maria Mancuso

Elettra –musiconettaMario Crispie Fabrizio Lupo

Astolfo “Paladino” racchiude in sé, nella tradizione dei pupari, il compito di raccordare l’epica degli eroi di Carlo Magno con il mondo iniziatico della magia “lunare”. Nella nostra storia il viaggio sulla Luna di Astolfo subisce una distorsione narrativa nella quale il paladino viene scaraventato in una realtà parallela, un incubo che si trasformerà in un delicato e magico sogno. La figura chiave del suo viaggio è un vecchio che idealmente ricorda i profeti Giovanni ed Elia, ma anche il Maharal di Praga, creatore del Golem. Il vecchio vive sulla Luna, dedicandosi in eterno a cercare la conoscenza assoluta, attraverso la catalogazione di tutte le variabili della memoria, del sogno, dell’invenzione. Dal passato al futuro immaginato, in un immoto presente che accoglie le fantastiche invenzioni immaginate dagli uomini. Luna e Terra non sono antagoniste ma intrecciano i fili delle storie. Come in un labirinto il visitatore passa da un incrocio a un altro, senza un apparente senso logico. Tuttavia ad una più attenta lettura, ogni passo di Astolfo apre la nuova pagina di un destino parallelo. La messinscena trae ispirazione dall’Opra, con uno sguardo ai mondi fantastici di Calvino e Borges. La recitazione ricerca una vocalità che rimanda alle filastrocche ed al recitar cantando, tra immagini e suoni, mentre le musiche sono rielaborate in una forma fitta di variazioni. L’animazione delle marionette, senza teatrino, permette l’invenzione di uno spazio scenico che di volta in volta si adatta alle esigenze drammaturgiche producendo immagini ed ombre che ingigantiscono figure ed immagini sui teli ricamati che sostituiscono i tradizionali fondali, dilatando lo spazio scenico. Oggi, dopo tanti anni di ricerca in ambito teatrale, dal teatro di figura all’opera lirica, dal teatro attoriale alla costruzione di carri e luminarie, Fabrizio Lupo privilegia la sonorità del teatro musicale, cercando di configurare una forma di teatro “da viaggio utilizzando sagome e teli, strumenti musicali e proiezioni”.

Associazione Alf Leila, fondata nel 1998, si occupa di arte e cultura. Collabora con le maggiori istituzioni della città di Palermo: Fondazione Teatro Massimo, Orchestra SinfonicaSiciliana, Accademia di Belle Arti. Promuove compagnie teatrali, gruppi musicali, pubblicazioni, tournée in Italia e all’estero.

*******************************

DOMENICA 28 luglio

Il Fil’Armonicodi e con Agostino Cacciabue

Lo spettacolo è un florilegio, un mosaico composto da momenti di vita del marionettista che si intrecciano con le storie delle sue figure. Sono frammenti di vita. Storie minime, pochi minuti per raccontare emozioni e passioni. Immagini rapide quanto un’occhiata che si lancia oltre una porta socchiusa, al di là delle vedute di tutti i giorni, alla ricerca di gesti e personaggi che sappiano ancora sorprenderci. Non ci sono parole, ma solo musica. Non ci sono segreti, perché l’animazione è lasciata a vista. Le marionette di “Il fil’ armonico”, ballano, soffrono, sperano, ridono, con lo stesso spirito che muove gli esseri umani. Anche per loro, per i pupazzi che calcano il palco, il destino è sempre appeso a un filo. Ma questa volta si vede benissimo dove vada a finire.

Teatro Tages

Tages o Tagete è uno spiritello apparso ad un colono etrusco mentre arava il suo campo. Un bel fanciullo, vispo e allegro, con i capelli canuti e un lunga barba bianca.

In lui si fondevano la genuinità di un bimbo e la saggezza di un vecchio; dettò le regole dell’arte divinatoria al popolo etrusco e poi scomparve. Nella leggenda c’è chi lo dice morto e chi lo immagina dissolto nell’aria.Lo spiritello ricorda i bambini, portatori di esperienze forse semplici, ma degne di essere raccontate e rispettate perché vissute profondamente.Grazie a Otello Sarzi, SotiguiKouyaté ed AlbretchRoser.

**********************************

Giuseppe Di Bella

Fuddia

Giuseppe Di Bella (chitarra e voce)

SalvericoCutuli (piano e fisarmonica)

Fuddìa (Follia) nasce dall’idea di trovare un punto di incontro fra le radici della musica siciliana e il mondo della canzone d’autore italiana, portoghese e sudamericana. La voce si fa intima amica della Luna attraverso il suono di un oboe, un flauto, un bouzoukie una chitarra elettrica, in una concezione cameristica della canzone, il cui tema è l’amore senza speranza. I raggi della Luna rischiarano dolore e sentimento in canzoni comeAmara terra mia di Domenico Modugno, Luna Tucumana di Pedro Aznar, Perdoname Luna di Silvia Perez Cruz e in alcuni versi che Ludovico Ariosto dedica ad Astolfo e alla Luna. Un viaggio tra poesia, armonie, melodie e lingue diverse dove la voce cerca la pura nitidezza interpretativa guardando alla concretezza della vita, come ad esempio in Terraferma, canto dedicato ai migranti.

Giuseppe Di Bella, cantautore, interprete, poeta, chitarrista, da sempre cerca le proprie radici elaborando uno stile che attinge a modellinon convenzionali, nella mediterraneità meno abusata, in una sicilianità che si nutre del fado portoghese e della grande canzone d’autore e popolare.Dopo la formazione in conservatorio con insegnanti di canto classico e moderno, comincia a far parte di diverse formazioni musicali praticando diversi generi, dal folk alla bossa nova. Ha realizzato musiche per film, corti e documentari. In questo progetto è in quartetto assieme a Giovannin Arena, SalvericoCutuli e Riccardo Gerbino.