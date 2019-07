A Caltagirone conclusa la Rassegna “TEATRINFINITI”

Share 0 Share Share

Con lo spettacolo “Giufà e i buoni consigli” si è conclusa ieri sera, Venerdi 26 Luglio, a Caltagirone la Rassegna “Teatrinfiniti” promossa dall’Associazione culturale “Nave Argo” con la direzione artistica di Fabio Navarra. Giunta alla sua tredicesima edizione, e nata dalla consapevolezza del grande valore partecipativo e socializzante che ha il Teatro, anche quest’anno la Rassegna non ha deluso le aspettative del numeroso pubblico (circa 500 spettatori paganti, dati SIAE) che per quattro sere di Luglio è stato presente presso l’arena dell’Istituto “Sacro Cuore”.

Il successo di questa Rassegna è la conferma della qualità del lavoro di promozione culturale svolto con assoluta costanza da Nave Argo a favore della Comunità calatina. Per tutto ciò, nonostante le tante difficoltà e la completa mancanza di condivisione progettuale da parte delle Istituzioni Locali, nel recente passato la Rassegna ha ricevuto diversi riconoscimenti, il più importante dei quali è stato quello assegnato nel 2010 per meriti culturali dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

Gli spettacoli in cartellone sono stati quattro proposti dalle compagnie “Ramingo Circus”, “Casa Teatro”, “Abaco – il Teatro conta” e da “Nave Argo”: si è passati dal teatro di strada a quello di figura, dal teatro musicale a quello d’attore.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con “Latitudini”, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.

L’estate di Nave Argo prosegue con la programmazione dei propri spettacoli in diversi Comuni siciliani e con i nuovi progetti che prenderanno il via con la Stagione Teatrale 2019/2020.

Nave Argo è una compagnia teatrale con sede a Caltagirone (CT) che opera dal 1992 in Sicilia nel settore della Prosa contemporanea e del Teatro per l’Infanzia occupandosi dell’ ideazione e realizzazione di spettacoli, progetti formativi, rassegne e festival. Dal 1994 ha organizzato a Caltagirone il festival di teatro contemporaneo “Teatri in Città” che in questi anni ha ospitato molti tra i gruppi e gli artisti più interessanti della scena italiana ed è stato premiato, nel 2005 e 2007, dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e sociale. Dal 2000 organizza, sempre a Caltagirone, il festival di teatro per l’infanzia “Teatrinfiniti”. “Famiglie a Teatro” è la rassegna invernale di spettacoli per l’infanzia che Nave Argo organizza dal 2009 a Caltagirone.