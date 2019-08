Share 0 Share Share

Sarà un mese di agosto infuocato, quello di Cefalù Summer 2019, che continuerà a regalareemozioni uniche con un programma estivo indimenticabile.

Musica, teatro e arte invaderanno la città per un mese intero, dal centro storico al lungomare, in un percorso culturale alla scoperta delle bellezze del territorio senza tralasciare l’aspetto ludico che vedrà in scena artisti di strada che doneranno il sorriso con le loro acrobatiche performance.



Ad aprire la kermesse giorno 1, il Carillon Vivente, sulle note delle melodie dei grandi maestri della musica. Il 2 inizieranno i festeggiamenti in onore del S.S. Salvatore che riunirà la comunità dei fedeli per celebrare un momento liturgico significativo.

Il 4 tutti pronti per scatenarsi al ritmo di “Bohemian Rapsody” con il concerto live dei “Breek free” la Queen Tribute Show, che si esibirà a partire dalle 22 sul lungomare Giardina. Il 5 suonatori e menestrelli della Bassa Murgia con i Terraros, sempre alle 22.

Attesissimo l’appuntamento dell’ “’Ntinna a Mari”, il 6 agosto, con tuffi acrobatici e coreografie mozzafiato. (nooooo) Una tradizione che si rinnova e si ripete dal 1783 e che a partire dalle 14:30 vedrà sul molo di Piazza Marina, migliaia di cittadini e turisti, attratti da uno spettacolo senza precedenti e che ogni anno regala emozioni uniche.

A chiudere la serata, alle 23, il concerto live di Daria Biancardi con il progetto “In Arte Daria” e un meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici a cura di Vaccalluzzo Fireworks Events. Si continuerà il 7 agosto con il coro “SolMiLab” e The Bass Quartet in Morricone Project, in scena rispettivamente alle 20:30 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire e alle 22 in piazza Duomo che ospiterà anche Opera Vibes, l’8, con il soprano Valentina Franco.

Il 10 sarà il turno del jazz con “Sunset in jazz- Toni Piscopo Duo” in piazza Sant’Ambrogio con start alle 19, e poi Davide Santacolomba giorno 11 alle 21, sempre a piazza Sant’Ambrogio. Di sera bellezze alla ribalta con la finale regionale dell’80esimo concorso nazionale di Miss Italia che si terrà alle 21:30 sul lungomare Giardina.

Tradizione e folklore in scena con la “XXII Sagra della Pasta a Taianu”, la rassegna internazionale del Folklore e la “Festa del mare”.

Passando tra musica e animazione ci si prepara al “Cefalù Ferragosto in Fest” che vestirà di “sana allegria” tutta la città in ogni suo angolo, dal centro storico fino al lungomare, nel rispetto prima di tutto dell’ambiente, senza falò in spiaggia, riscoprendo le bellezze storiche e culturali del territorio.

Fino al 15 agosto, dunque artisti di strada, concerti per chitarra, live music e animazione con Radio One. Un progetto itinerante che dal lungomare Giardina si sposterà a piazza Spinola, passando per il Bastione, corso Ruggero, Rosa dei venti, con giocolieri, chitarristi, spettacoli di burlesque e dj set. Tutta la città che in festa per il ferragosto, aprendo le porte alle migliaia di turisti che vogliono trascorrere due giorni in armonia, relax e sano divertimento.

“Desideriamo valorizzare Cefalù sotto ogni suo aspetto – spiega l’assessore Simone Lazzara – culturale, sociale, enogastronomico e paesaggistico mettendo in evidenza le bellezze di un territorio che ha numerose potenzialità che stiamo valorizzando con questo cartellone di appuntamenti estivi. Cefalù deve diventare un luogo per le famiglie e i giovani, ed è su loro misura che abbiamo costruito questa rassegna estiva. Accontentare – conclude – i gusti di tutti”.

Archiviato il ferragosto, il 16 si continuerà in grande stile con la tre giorni di “Appuntamenti al Borgo” che punterà i riflettori su piazza Sant’Ambrogio con il “Buskers Fest” e la sera il concerto del fisarmonicista di fama internazionale, Giuseppe Milici con “Plays Soundtracks” in piazza Duomo dalle 21:30. Contestualmente si svolgerà l’iniziativa “Castello d’Autore- Notti Culturali al Bordonaro” che porterà nell’omonima tenuta il “Quintetto a pizzico” con Francesca Adamo Sollima il 16 agosto, in prima assoluta il 17 “L’inferno di Dante in jazz” e in chiusura il 18 “Anna Bonomolo Jazz‘n progress”. Gli spettacoli inizieranno alle 21:30.

Ma l’estate cefaludese non finisce qui, dal 20 al 22 a partire dalle 10:30, tutti in spiaggia con Radio DeeJay per ballare al ritmo delle hit più belle dell’estate con il VERTICAL SUMMER TOUR 2019, con Chicco Giuliani alla Consolle.

Il 21 spettacolo in piazza Duomo alle 22 con Lollo Maier e Rares Morarescu e il loro “Caravan Tour”.

Musica live e jam session giorno 25, con il “Guitars Day” realizzato in collaborazione con Radio In. Tutti gli amanti della chitarra troveranno in Cefalù la casa della musica, dove potersi esibirsi dal vivo, davanti un vero pubblico, dando libero sfogo alla loro passione. Non perdete tempo, se amata il suono e il pizzico delle corde, non vi resta che prendere parte ad un evento che vi permetterà di suonare con veri professionisti, come il grande Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla, Mario Schilirò, chitarrista di Zucchero e poi ancora Matteo e Vincenzo Mancuso con la Bubas Band, per citarne alcuni.

.Dal 26 al 30 agosto, si spazierà tra “Canti e cunti di Sicilia”, spettacoli teatrali con “Questa sera si recita Pirandello” per poi concludere con un omaggio a Fabrizio De Andrè e il cabaret con Sergio Vespertino.