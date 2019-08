Mirabella Imbaccari: XVII Horcynus Fest

Share 0 Share Share

La XVII edizione dell’Horcynus Festival è dedicata alla Spagna e alle metamorfosi che stanno cambiando la Società, l’Economia e il Mediterraneo. L’evento, in corso a Messina dal 21 luglio al 4 agosto e fino al 28 settembre a Mirabella Imbaccari (CT), ospita Cinema, Musica, Teatro, Arte contemporanea, summer school e focus tematici per indagare come bellezza, economia solidale e nuove tecnologie green accelerano le trasformazioni sociali. Una riflessione di sintesi dei percorsi di ricerca che la Fondazione Horcynus Orca (polo di arti, tecnologie e ricerca economico-sociale) realizza da anni nell’area dello Stretto, insieme alla Fondazione di Comunità di Messina, da sempre nell’organizzazione del Festival, sostenuto quest’anno dall’Ambasciata di Spagna in Italia e dalla Fondazione con il SUD. «L’Ambasciata ha scelto due specifici poli d’intervento per i propri eventi culturali – spiega Ion de la Riva Guzmán de Frutos, Consigliere culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia – oltre ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, la Fondazione Horcynus Orca a Messina. Collaborazione motivata dalle relazioni secolari che legano Spagna e Sicilia ma anche dalla precisa volontà di costruire un duraturo sistema di scambi e sguardi incrociati tra artisti spagnoli, siciliani e italiani». Un concerto e sei film tra i più amati e premiati dell’ultima stagione spagnola hanno trovato spazio nella rassegna Festival del Cinema Spagnolo. A settembre la sezione di arte contemporanea “Incontri Mediterranei/il quinto punto cardinale” curata da Martina Corgnati. Sabato e domenica il Festival dedica un focus alla nuova drammaturgia, in collaborazione con la Rete Latitudini:

domenica 4 agosto TEATRO

Progetto Speciale “Santa Samantha vs. Sciagura in tre mosse” di Rosario Palazzolo

Sette personaggi che vivono e scompaiono, crescono e mutano, intorno alla figura di una bimba, poi donna, incoronata suo malgrado Madonna in terra.

Produzione Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Rete LATITUDINI

**PRIMA ASSOLUTA**

Tre spettacoli itineranti e consecutivi al Parco Horcynus Orca:

= Sala Consolo ore 19:30

LO ZOMPO di e con Rosario Palazzolo

= Cortile Complesso monumentale ore 21:00

MARI/AGE di Rosario Palazzolo con Delia Calò, Viviana Lombardo, Sabrina Petyx, Alessio Barone, Chiara Italiano. Scene di Luca Mannino.

= Arena Giardino delle sabbie – Ore 22:30

LA VEGLIA di Rosario Palazzolo con Filippo Luna

(La Veglia il 22 settembre sarà ospite del festival Tramedautore al Piccolo Teatro Grassi di Milano).

Biglietti: Tutta la trilogia €20 (posti limitati) – solo “La Veglia” €10.