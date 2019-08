Partanna, la cantautrice Giordana Angi al Teatro “Lucio Dalla”

Share 0 Share Share

Partanna. Entra nel vivo la rassegna “Artemusicultura 2019”, organizzata dal Comune, con il concerto della cantautrice italo-francese Giordana Angi, seconda classificata nell’edizione 2019 del talent show Amici di Maria De Filippi. L’evento, in programma domani sera alle 21,30 al Teatro “Lucio Dalla”, è l’unica data del tour estivo dell’artista in Sicilia occidentale. La tappa isolana segue i concerti quasi sold out di Milano e Roma dove la vincitrice del premio della critica Tim si è fatta notare per il talento e l’eleganza interpretativa dai suoi numerosi fan. Per l’occasione Giordana presenterà il suo album di inediti dal titolo “Casa” che contiene i brani scritti dalla stessa cantante: “Chiedo di non chiedere”, “Casa”, “Quante volte ad aspettarti”, “Questa è vita”, “Ne renonce pas” e “Ti ho creduto”. Nell’album è presente anche lo straordinario brano “Formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata. “Anche quest’anno – afferma il sindaco Nicolò Catania – Artemusicultura dà spazio alle proposte emergenti, ai giovani talenti che hanno conquistato pubblico e critica per offrire sempre le novità più apprezzate del panorama musicale italiano”. “Nella scelta degli artisti e degli eventi da realizzare abbiamo cercato – conclude il vicesindaco Angelo Bulgarello – di proporre un cartellone estivo variegato, unendo volti noti e consolidati del mondo musicale a giovani e interessanti promesse che si stanno affacciando sulla scena artistica nazionale e internazionale”.

Chi è Giordana Angi

Cantautrice di grande talento la 25enne italo-francese Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico. Come ha dimostrando durante il suo percorso ad Amici, i suoi testi spiccano per autenticità, tanto da collaborare con colleghi illustri scrivendo diversi brani per artisti quali ad esempio Tiziano Ferro. La sua passione per la musica inizia in tenera età, a soli 11 anni, ma le prime esperienze sono datate 2012, quando debutta sul palco di “Sanremo Giovani”. Nello stesso anno è interprete del brano“Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro, che produce il suo singolo “Chiusa con te”.