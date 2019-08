Radicepura – Giarre (Ct): Garden-in-Movies/ShortFilmFest

Share 0 Share Share

La terza e ultima serata di Garden in Movies, il festival cinematografico diretto da Ornella Sgroi e organizzato dalla Fondazione Radicepura sotto la guida di Mario Faro, prevede un intenso omaggio allo scrittore e sceneggiatore Andrea Camilleri, appena scomparso, attraverso i ricordi delle attrici che hanno interpretato alcuni suoi personaggi, Ester Pantano e Manuela Ventura, mentre l’attore Giovanni Calcagno rievocherà la voce letteraria del maestro.

«Ci sembrava doveroso dedicare un omaggio ad Andrea Camilleri – spiega Ornella Sgroi – E lo abbiamo voluto fare dando voce alle sue Donne letterarie, nate dalla sua penna e diventate cinema. Ma non solo. Cercheremo anche di farci custodi, tutti insieme lì presenti, di alcune importanti lezioni di arte e di vita che Camilleri ci ha lasciato».

Il programma della terza serata prosegue con la proiezione, per la sezione Radici, del film “Ricordi?” di Valerio Mieli (2018, v.o. italiano sott. inglese – 106’), alla presenza del regista, molto attento all’incastonatura dei propri film in contesti paesaggistici di grande impatto emotivo. Nel corso della serata sarà proiettato l’ultimo gruppo dei cortometraggi finalisti In Concorso al Garden-in-Movies/ShortFilmFest, preceduti dal corto Fuori Concorso “Dàidalos” girato nel magnifico labirinto del Castello di Donnafugata. Saranno quindi assegnati i due premi al Miglior Cortometraggio, quello della Giuria di Qualità composta dai registi Alessandra Pescetta e Alberto Simone, la produttrice Roberta Manfredi e l’attore Giovanni Calcagno, e quello assegnato dal Pubblico.

Si conclude così questa terza edizione dell’evento dedicato al cinema, al giardino e al paesaggio al Parco di Radicepura (Via Fogazzaro 19, Giarre, Catania), trasformato per tre serate in uno straordinario cinema all’aperto, con scorci naturalistici di rara bellezza.

«Dopo tre anni, siamo più che soddisfatti di avere dato vita ad un evento come il Garden in Movies che cresce di anno in anno – spiega Mario Faro, vicepresidente della Fondazione Radicepura – e per questo ringrazio il direttore artistico Ornella Sgroi che ha portato, con professionalità e passione, il Cinema al Parco di Radicepura, luogo ideale per coniugare arte, cultura e paesaggio».

Domenica, 4 agosto

ore 18.30 – visita ai giardini

ore 19.30 – Home Ground – “Donne – Omaggio ad Andrea Camilleri” – conversazione con le attrici Manuela Ventura ed Ester Pantano, con la partecipazione dell’attore Giovanni Calcagno.

ore 20.00 – Terrazza tropicale – Garden-in-Movies/ShortFilmFest – Presentazione e proiezione del cortometraggio Fuori Concorso “Dàidalos” (2018 – 7’) di Laboratorio Cinema con il regista Andrea Traina.

ore 20.30 – Terrazza tropicale – Garden-in-Movies/ShortFilmFest: proiezione del terzo gruppo di cortometraggi finalisti In Concorso. L’intera selezione è in programmazione nella “Sala Orto”.

ore 21.00 – Terrazza tropicale – Garden-in-Movies/ShortFilmFest: premiazione Miglior Cortometraggio – Giuria di qualità: Alessandra Pescetta, regista, Giovanni Calcagno, attore, Roberta Manfredi, produttrice, Alberto Simone, regista. Premiazione Miglior Cortometraggio – Giuria popolare.

ore 21.30 – Terrazza tropicale – Garden in Movies – sezione Radici: conversazione con il regista Valerio Mieli e a seguire proiezione del suo secondo lungometraggio “Ricordi?” (v.o. italiano sott. inglese – 106’).